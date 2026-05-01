Trung tâm thương mại, siêu thị nhộn nhịp khách dịp nghỉ lễ 30_4-1_5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, bên cạnh xu hướng du lịch, nghỉ dưỡng, nhiều người dân lựa chọn mua sắm như một hình thức tận hưởng kỳ nghỉ. Nắm bắt nhu cầu này, các trung tâm thương mại, siêu thị và hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai các chương trình kích cầu quy mô lớn, phủ rộng ở hầu hết các ngành hàng nhằm phục vụ người tiêu dùng.

Theo khảo sát của phóng viên, ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ, không khí mua sắm tại nhiều trung tâm thương mại cũng như các siêu thị đã trở nên sôi động. Các chương trình khuyến mãi với mức giảm giá phổ biến từ 20% đến 80% được triển khai rộng rãi tại nhiều gian hàng. Nhiều thương hiệu đẩy mạnh xả hàng tồn kho, hàng cuối mùa, thậm chí giảm giá sâu nhằm kích cầu, thu hút người tiêu dùng trong bối cảnh sức mua trước đó có phần trầm lắng.

Sắc đỏ sale ngập tràn các mặt hàng. Ảnh: Thảo Ninh

Gia đình anh Hoàng (Hà Nội) cho biết, do có con nhỏ nên gia đình anh không lựa chọn đi du lịch xa trong dịp nghỉ lễ vì quá đông đúc. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng cũng là một yếu tố khiến anh ưu tiên các hoạt động trong nhà. Anh Hoàng chia sẻ: "Gia đình tôi chọn đến trung tâm thương mại vì không gian mát mẻ, có nhiều dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ nhỏ. Đặc biệt, dịp lễ 30/4-1/5 năm nay có nhiều chương trình giảm giá lớn, nhiều mặt hàng được giảm sâu nên cũng là cơ hội để gia đình mua sắm thêm những đồ dùng cần thiết."

Nhiều cửa hàng sale tới 70-80% trong dịp đại lễ 30/4-1/5 . Ảnh: Thảo Ninh

Khách chọn mua sản phẩm giảm giá tại cửa hàng nhân dịp lễ. Ảnh: Thảo Ninh

Bà Hà (60 tuổi, Hà Nội) cho biết,"Dịp khuyến mại lần này tôi có mua được vài cái áo cho chồng với mức giá rất rẻ". Theo bà, mức giá như vậy hiếm khi xuất hiện tại các trung tâm thương mại và thường chỉ có trong những đợt giảm giá lớn.

Hàng loạt thương hiệu lớn áp dụng chương trình sale lớn chào mừng đại lễ, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Thảo Ninh

Tại các siêu thị, lượng khách tăng mạnh so với ngày thường, tập trung chủ yếu vào nhóm hàng thực phẩm, đồ chế biến sẵn, đồ dùng gia đình và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ. Nhiều gia đình tranh thủ mua sắm, tích trữ thực phẩm cho các buổi tụ họp, dã ngoại hoặc các chuyến đi ngắn ngày.

Hệ thống siêu thị cũng tung nhiều ưu đãi nhằm kích cầu mua sắm. Ảnh: Thảo Ninh

Theo ghi nhận, các khu vực hàng khuyến mãi luôn trong tình trạng đông người lựa chọn. Nhiều thời điểm, quầy thanh toán phải hoạt động hết công suất, nhân viên liên tục bổ sung hàng hóa lên kệ để đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng.

Người dân tham quan, mua sắm thực phẩm, các sản phẩm gia đình. Ảnh: Thảo Ninh

Hàng dài người xếp hàng thanh toán tại siêu thị. Ảnh: Thảo Ninh

Có thể thấy, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng ngày càng linh hoạt, việc kết hợp giữa nghỉ ngơi và mua sắm đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người dân. Các chương trình khuyến mãi quy mô lớn trong dịp lễ không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ sôi động, tạo thêm sức bật cho nền kinh tế nội địa.

Trung tâm thương mại, siêu thị nhộn nhịp khách dịp nghỉ lễ 30_4-1_5

