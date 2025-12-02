Bộ Công Thương sắp trình chính sách chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích, trung tâm thương mại hiện đại
GĐXH - Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.
Ngày 01/12, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) khẳng định, đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp tục cải thiện hạ tầng thương mại, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và hiện đại hóa thị trường bán lẻ.
Theo ông Linh, Chính phủ Việt Nam đang quan tâm đặc biệt tới thị trường nội địa với 106 triệu người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện ích không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn định hướng thói quen tiêu dùng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế.
Vì vậy, hạ tầng thương mại hiện đại được xem là một trụ cột chiến lược, phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng vừa ban hành.
Theo ông Linh, Bộ Công Thương cũng sắp trình lên Thủ tướng những chính sách quan trọng như chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.
Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp tục cải thiện hạ tầng thương mại, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và hiện đại hóa thị trường bán lẻ. Đồng thời, góp phần vào đề án xóa chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn TP Hà Nội, dần hướng tới thị trường bán lẻ văn minh, an toàn và bền vững hơn.
Thông tin tại buổi khai trương siêu thị GO! Thăng Long ngày 1/12, ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay, Thành phố Hà Nội đang triển khai "Chiến dịch 45 ngày đêm" thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng và dịch vụ - thương mại để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025.
Theo đó, ngành Công Thương Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó có mở rộng hệ thống bán lẻ, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ các kênh phân phối hiện đại tham gia sâu vào phát triển thị trường.
"Việc thay đổi hạ tầng thương mại thời điểm này có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng thêm năng lực phục vụ người dân và thúc đẩy dòng chảy hàng hóa trong dịp cao điểm cuối năm", ông Nguyễn Thế Hiệp cho hay.
Liên quan đến hoạt động kích cầu tiêu dùng cuối năm, thông tin với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội, đại diện siêu thị GO! Thăng Long biết, trong tháng khai trương, khi Tết Bính Ngọ 2026 đang tiến đến gần, đơn vị đã bố trí khu vực tầng 2 để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP nổi tiếng đến từ khắp các địa phương trên cả nước; tạo điều kiện để người dân Thủ đô mua sắm các mặt hàng đặc sản, chuẩn bị dịp lễ Tết sắp tới.
Ngoài ra, trong tháng 12 này, siêu thị có chuỗi chương trình "Đổi tên - Lên đời" với các hoạt động như roadshow "Hà Nội 12 mùa hoa", hành trình khám phá thủ đô bằng xe bus 2 tầng, không gian "Hà Nội Đa Giác Quan"…
