Trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí chật kín khách những ngày đầu năm mới 2026

1 giờ trước

GĐXH - Từ mùng 3 Tết, khu di tích Phủ Dầy, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình (trước thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đã tấp nập du khách thập phương. Ghi nhận chiều mùng 5 và sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, chen kín tuyến đường từ ngã tư dẫn vào phủ chính, tạo nên không khí lễ hội đầu năm náo nhiệt hiếm thấy.