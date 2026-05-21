Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Thứ năm, 11:30 21/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Long Nhật mới đây bị bắt vì liên quan đến ma túy. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, anh luôn xây dựng hình ảnh nữ tính, dịu dàng và nhã nhặn.

Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao?Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao?

GĐXH - Long Nhật, Sơn Ngọc Minh và 69 người khác vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Trước khi xảy ra sự việc này, Long Nhật từng được biết đến là một ca sĩ bolero nổi tiếng.

Long Nhật thừa nhận "sến" và "nữ tính"

Trong một lần gặp gỡ báo chí, ca sĩ Long Nhật luôn thể hiện nét mềm mại trong tính cách cùng giọng nói chuẩn Huế dễ thương. Khi được hỏi về việc tự xây dựng hình ảnh và giọng hát mềm mại, nữ tính, Long Nhật thừa nhận đó là lựa chọn có chủ đích trong hành trình làm nghề của mình. Nam ca sĩ cho biết, anh luôn muốn tạo ra dấu ấn riêng thay vì hòa lẫn giữa nhiều giọng ca có kỹ thuật tốt nhưng thiếu bản sắc.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính' - Ảnh 2.

Long Nhật trong một hình ảnh "giả gái" nhẹ nhàng.

Theo Long Nhật, sự khác biệt là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ tồn tại bền vững. Vì vậy, nam ca sĩ không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn và giữ cho mình ngọn lửa đam mê với nghệ thuật. Long Nhật chia sẻ bản thân chỉ biết đến âm nhạc và ca hát nên luôn kiên định với con đường đã chọn suốt nhiều năm qua.

"Người ta nói tôi giống con gái, yếu đuối, đàn ông gì mà ẻo lả mảnh mai quá thì tôi biến cái nhược đó thành ưu điểm của mình. Tôi biến cái ẻo lả đó thành chất ngọt ngào, yêu thương trong giọng hát của tôi. Như kiểu ai muốn mềm mại, dịu dàng trong các ca khúc nhạc bolero, nhạc dân ca thì tìm đến tôi", Long Nhật từng tâm sự với Gia đình&Xã hội.

Trước những ý kiến cho rằng phong cách của mình quá "sến", Long Nhật cho biết anh không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn xem đó là một "báu vật". 

Theo nam ca sĩ, chính màu sắc ấy đã giúp anh xây dựng được chỗ đứng riêng và nhận được sự yêu mến của khán giả trong hơn 35 năm hoạt động nghệ thuật.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính' - Ảnh 4.

Anh thừa nhận "sến" là "báu vật" của mình.

Nói về những tin đồn giới tính từng xuất hiện quanh hình ảnh nữ tính của mình, Long Nhật khẳng định bản thân không gặp áp lực hay rắc rối. Nam ca sĩ cho biết bản thân luôn biết tiết chế và chỉ đưa sự mềm mại vào giọng hát cũng như hình ảnh phục vụ cho nghệ thuật. Ngoài sân khấu, anh vẫn là một người đàn ông điềm đạm, tinh tế và mang đậm nét tính cách của người Huế.

Long Nhật và cuộc sống xa vợ con

Long Nhật bị đồn thổi về giới tính nhưng thực tế, cuộc sống hôn nhân của nam ca sĩ không ảnh hưởng nhiều. Long Nhật kể vợ luôn là người che chở, bao dung và thấu hiểu công việc của anh.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính' - Ảnh 5.

Long Nhật cho biết cân bằng giữa gia đình và công việc là điều không dễ dàng.

Trong cuộc nói chuyện với Gia đình&Xã hội, ca sĩ Long Nhật thừa nhận việc cân bằng giữa sân khấu và gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nam ca sĩ cho biết, nếu phải lựa chọn giữa nghệ thuật và gia đình, đó sẽ là quyết định vô cùng khó khăn bởi anh dành tình yêu lớn cho cả hai.

Long Nhật chia sẻ, dù lịch diễn dày đặc, nam ca sĩ vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con. Mỗi khi con ốm, anh đều ở bên chăm sóc, dù đôi lúc chỉ có thể hiện diện về mặt tinh thần. Có những ngày vừa hát xong trên sân khấu, anh lập tức ra sân bay để trở về với gia đình, chỉ nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục lên đường biểu diễn ở nơi khác. Nam ca sĩ cho biết bản thân đã quen với việc "phân thân" giữa nghệ thuật và tổ ấm suốt nhiều năm qua.

Nói về cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm, Long Nhật cho biết anh và vợ luôn nhắc nhau "đừng buông tay". Theo nam ca sĩ, giữ gìn hạnh phúc gia đình đối với người nghệ sĩ khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường, vì thế anh càng trân trọng mái ấm mình đang có.

Giọng ca gốc Huế cũng tiết lộ anh luôn tâm niệm câu nói "tương kính như tân" – yêu thương và kính trọng nhau như những ngày đầu mới cưới. Trong cuộc sống thường ngày, anh duy trì thói quen hỏi vợ con rằng "có thương ba không", đồng thời dạy các con biết thể hiện tình cảm, quan tâm nhau bằng lời nói hoặc tin nhắn. Với Long Nhật, thời gian trôi qua rất nhanh và điều còn lại quý giá nhất chính là những kỷ niệm của gia đình.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính' - Ảnh 6.

Long Nhật hết lời ca ngợi vợ.

Khi được hỏi ai là người "quyền lực nhất" trong nhà, nam ca sĩ hài hước cho biết bà xã luôn là người quan trọng nhất với các con khi anh vắng nhà, còn mỗi khi anh trở về, vị trí ấy lại thuộc về mình. Long Nhật cũng tiết lộ anh ít chia sẻ về vợ con trước truyền thông vì muốn giữ cho gia đình một không gian bình yên, tránh khỏi những áp lực từ sự nổi tiếng.

Long Nhật ở thập niên 90 được khán giả biết đến qua những ca khúc nhạc dân ca, bolero trữ tình như: Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi...

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ýNgười vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

GĐXH - Những bài đăng của Long Nhật liên quan đến bà xã Kim Ngân - Hoa khôi Hải Phòng 1998 lại gây chú ý.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

Xem - nghe - đọc - 46 phút trước

GĐXH - Bố của bé Dín sau khi trở về đã lên mạng tố Hoa hậu Vi Minh ăn chặn tiền từ thiện.

Nghệ sĩ dính vào ma túy: Cái giá phải trả và hồi chuông cảnh tỉnh cho showbiz

Nghệ sĩ dính vào ma túy: Cái giá phải trả và hồi chuông cảnh tỉnh cho showbiz

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Việc ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Miu Lê vừa bị bắt giữ vì ma túy đang phơi bày góc khuất nhức nhối của showbiz. Sự nghiêm minh của pháp luật chứng minh rằng: Hào quang không có ngoại lệ và cái giá phải trả luôn là sự sụp đổ vĩnh viễn.

Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh được nhiều người nhận xét là có sắc vóc tươi trẻ hơn so với tuổi, trong khi đó Trường Giang đã có hành động lãng mạn trong ngày sinh nhật Nhã Phương.

Hoa hậu tóc tém đầu tiên của showbiz Việt, bỏ hào quang sang Mỹ giờ ra sao?

Hoa hậu tóc tém đầu tiên của showbiz Việt, bỏ hào quang sang Mỹ giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Đăng quang hoa hậu với mái tóc tém cá tính, người đẹp này từng trở thành biểu tượng nhan sắc lạ của thập niên 90 khi đi ngược lại với vẻ đẹp truyền thống.

NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy cho biết từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp sử dụng chất cấm và nhận thấy điểm chung của họ là cuộc đời tan nát...

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Tất Bình và NSND Lan Hương đã có hơn 40 năm đồng hành cùng nhau. Để đi đến ngày hôm nay, đạo diễn "Những người sống bên tôi" cho rằng đó là nhờ sự tôn trọng những khác biệt. "Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng, nằm cùng giường và vẫn xưng hô đầy tình cảm là anh em", ông nói.

Phương Oanh hiến tạng

Phương Oanh hiến tạng

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh đã hoàn thành đăng ký tặng mô, tạng, góp phần lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”.

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Những bài đăng của Long Nhật liên quan đến bà xã Kim Ngân - Hoa khôi Hải Phòng 1998 lại gây chú ý.

Nam ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với MV đưa chất liệu đời sống vào âm nhạc

Nam ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với MV đưa chất liệu đời sống vào âm nhạc

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Tuấn Cry tiếp tục gây bất ngờ với sản phẩm mới năm 2026 - nơi anh kết hợp dân gian và hiện đại, mang chất liệu đời sống chân thật, gần gũi.

Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị khởi tố liên quan đến ma túy đang gây bão trên mạng xã hội. Cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận tiêu cực dưới bài viết của hai ca sĩ.

Xem nhiều

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

Giải trí

GĐXH - Nghệ sĩ Tất Bình và NSND Lan Hương đã có hơn 40 năm đồng hành cùng nhau. Để đi đến ngày hôm nay, đạo diễn "Những người sống bên tôi" cho rằng đó là nhờ sự tôn trọng những khác biệt. "Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng, nằm cùng giường và vẫn xưng hô đầy tình cảm là anh em", ông nói.

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

Giải trí
NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

Giải trí
Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao?

Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao?

Giải trí
Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top