Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'
GĐXH - Ca sĩ Long Nhật mới đây bị bắt vì liên quan đến ma túy. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, anh luôn xây dựng hình ảnh nữ tính, dịu dàng và nhã nhặn.
Long Nhật thừa nhận "sến" và "nữ tính"
Trong một lần gặp gỡ báo chí, ca sĩ Long Nhật luôn thể hiện nét mềm mại trong tính cách cùng giọng nói chuẩn Huế dễ thương. Khi được hỏi về việc tự xây dựng hình ảnh và giọng hát mềm mại, nữ tính, Long Nhật thừa nhận đó là lựa chọn có chủ đích trong hành trình làm nghề của mình. Nam ca sĩ cho biết, anh luôn muốn tạo ra dấu ấn riêng thay vì hòa lẫn giữa nhiều giọng ca có kỹ thuật tốt nhưng thiếu bản sắc.
Theo Long Nhật, sự khác biệt là yếu tố quan trọng giúp nghệ sĩ tồn tại bền vững. Vì vậy, nam ca sĩ không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn và giữ cho mình ngọn lửa đam mê với nghệ thuật. Long Nhật chia sẻ bản thân chỉ biết đến âm nhạc và ca hát nên luôn kiên định với con đường đã chọn suốt nhiều năm qua.
"Người ta nói tôi giống con gái, yếu đuối, đàn ông gì mà ẻo lả mảnh mai quá thì tôi biến cái nhược đó thành ưu điểm của mình. Tôi biến cái ẻo lả đó thành chất ngọt ngào, yêu thương trong giọng hát của tôi. Như kiểu ai muốn mềm mại, dịu dàng trong các ca khúc nhạc bolero, nhạc dân ca thì tìm đến tôi", Long Nhật từng tâm sự với Gia đình&Xã hội.
Trước những ý kiến cho rằng phong cách của mình quá "sến", Long Nhật cho biết anh không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn xem đó là một "báu vật".
Theo nam ca sĩ, chính màu sắc ấy đã giúp anh xây dựng được chỗ đứng riêng và nhận được sự yêu mến của khán giả trong hơn 35 năm hoạt động nghệ thuật.
Nói về những tin đồn giới tính từng xuất hiện quanh hình ảnh nữ tính của mình, Long Nhật khẳng định bản thân không gặp áp lực hay rắc rối. Nam ca sĩ cho biết bản thân luôn biết tiết chế và chỉ đưa sự mềm mại vào giọng hát cũng như hình ảnh phục vụ cho nghệ thuật. Ngoài sân khấu, anh vẫn là một người đàn ông điềm đạm, tinh tế và mang đậm nét tính cách của người Huế.
Long Nhật và cuộc sống xa vợ con
Long Nhật bị đồn thổi về giới tính nhưng thực tế, cuộc sống hôn nhân của nam ca sĩ không ảnh hưởng nhiều. Long Nhật kể vợ luôn là người che chở, bao dung và thấu hiểu công việc của anh.
Trong cuộc nói chuyện với Gia đình&Xã hội, ca sĩ Long Nhật thừa nhận việc cân bằng giữa sân khấu và gia đình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nam ca sĩ cho biết, nếu phải lựa chọn giữa nghệ thuật và gia đình, đó sẽ là quyết định vô cùng khó khăn bởi anh dành tình yêu lớn cho cả hai.
Long Nhật chia sẻ, dù lịch diễn dày đặc, nam ca sĩ vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con. Mỗi khi con ốm, anh đều ở bên chăm sóc, dù đôi lúc chỉ có thể hiện diện về mặt tinh thần. Có những ngày vừa hát xong trên sân khấu, anh lập tức ra sân bay để trở về với gia đình, chỉ nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục lên đường biểu diễn ở nơi khác. Nam ca sĩ cho biết bản thân đã quen với việc "phân thân" giữa nghệ thuật và tổ ấm suốt nhiều năm qua.
Nói về cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm, Long Nhật cho biết anh và vợ luôn nhắc nhau "đừng buông tay". Theo nam ca sĩ, giữ gìn hạnh phúc gia đình đối với người nghệ sĩ khó khăn hơn rất nhiều so với người bình thường, vì thế anh càng trân trọng mái ấm mình đang có.
Giọng ca gốc Huế cũng tiết lộ anh luôn tâm niệm câu nói "tương kính như tân" – yêu thương và kính trọng nhau như những ngày đầu mới cưới. Trong cuộc sống thường ngày, anh duy trì thói quen hỏi vợ con rằng "có thương ba không", đồng thời dạy các con biết thể hiện tình cảm, quan tâm nhau bằng lời nói hoặc tin nhắn. Với Long Nhật, thời gian trôi qua rất nhanh và điều còn lại quý giá nhất chính là những kỷ niệm của gia đình.
Khi được hỏi ai là người "quyền lực nhất" trong nhà, nam ca sĩ hài hước cho biết bà xã luôn là người quan trọng nhất với các con khi anh vắng nhà, còn mỗi khi anh trở về, vị trí ấy lại thuộc về mình. Long Nhật cũng tiết lộ anh ít chia sẻ về vợ con trước truyền thông vì muốn giữ cho gia đình một không gian bình yên, tránh khỏi những áp lực từ sự nổi tiếng.
Long Nhật ở thập niên 90 được khán giả biết đến qua những ca khúc nhạc dân ca, bolero trữ tình như: Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi...
