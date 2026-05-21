Nghệ sĩ dính vào ma túy: Cái giá phải trả và hồi chuông cảnh tỉnh cho showbiz

Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao? GĐXH - Long Nhật, Sơn Ngọc Minh và 69 người khác vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Trước khi xảy ra sự việc này, Long Nhật từng được biết đến là một ca sĩ bolero nổi tiếng.

Ngày 20/5, dư luận xôn xao trước thông tin hơn 70 đối tượng vừa bị Công an TP HCM bắt về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam có 2 người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội là ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Trước đó không lâu, ca sĩ Miu Lê, NTK Công Trí, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây... cũng đã bị bắt tạm giam vì liên quan đến ma tuý.

Thực tế nhiều năm qua, công chúng vẫn thường nhìn vào showbiz như một thế giới của sự lấp lánh: Tiền bạc, danh vọng, quần áo hàng hiệu và những chuyến lưu diễn sang chảnh. Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu lung linh ấy lại là một thực tế khốc liệt của áp lực đào thải, sự cô đơn và những cám dỗ bủa vây.

Nhiều nghệ sĩ bị bắt vì liên quan đến ma túy (ảnh TL).

Không ít nghệ sĩ khi đứng trên đỉnh cao hoặc lúc sự nghiệp tụt dốc đã chọn cách bấu víu vào "làn khói ảo" để tìm cảm hứng sáng tạo hoặc giải tỏa áp lực. Họ ngụy biện rằng ma túy tổng hợp, bóng cười hay thuốc lắc giúp họ "thăng hoa" hơn trong nghệ thuật. Để rồi, từ chỗ "thử cho biết", nhiều người đã trượt dài vào con đường nghiện ngập, tự hủy hoại tương lai của chính mình.

Sự việc ca sĩ Miu Lê bị khởi tố về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", hay việc ca sĩ Long Nhật bị bắt giữ tại một căn hộ chung cư cao cấp đã chứng minh một thực tế đáng buồn: Ma túy không chừa một ai, bất kể đó là ngôi sao trẻ đang ăn khách hay người nghệ sĩ đã có chỗ đứng hàng chục năm trong nghề.

Một trong những khía cạnh nhức nhối nhất của tình trạng nghệ sĩ dính vào ma túy chính là hệ lụy đối với gia đình. Khác với người bình thường, khi một người nổi tiếng nhúng chàm, gia đình của họ phải chịu một áp lực dư luận khủng khiếp gấp nhiều lần.

Cha mẹ mất đi niềm tự hào, con cái đối diện với sự dè bỉu của bạn bè tại trường học, người thân phải trốn tránh những ánh nhìn tò mò của xóm giềng. Những người mẹ, người vợ từng tự hào đứng dưới khán đài vỗ tay cổ vũ cho chồng, cho con, giờ đây phải gạt nước mắt, che mặt xuất hiện tại cửa cơ quan điều tra để tiếp tế nhu yếu phẩm. Đó là tấn bi kịch gia đình đau đớn nhất mà không có bất kỳ thứ ánh sáng hào quang nào có thể bù đắp được.

Sở dĩ thời gian gần đây liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ sử dụng, tổ chức sử dụng chất cấm bị phanh phui là do sự vào cuộc vô cùng quyết liệt của lực lượng Công an trên cả nước. Những chiến dịch cao điểm quét sạch ma túy, rà soát địa bàn từ các căn hộ cao cấp cho đến các tụ điểm giải trí đang được triển khai với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Sự nghiêm minh của pháp luật đã chứng minh rằng: Danh xưng "nghệ sĩ" hay "người công chúng" không phải là tấm lá chắn vạn năng để che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Việc cơ quan chức năng mạnh tay triệt phá các ổ nhóm có sự tham gia của người nổi tiếng nhận được sự đồng thuận lớn từ dư luận xã hội, mang lại niềm tin về một môi trường văn hóa lành mạnh.

Ca sĩ Long Nhật bị khởi tố vì tổ chức sử dụng ma túy (ảnh: Công an TP.HCM).

Trước thực trạng người nổi tiếng liên tiếp bị bắt vì dính vào ma túy trong thời gian vừa qua, luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đã đến lúc các biện pháp mạnh tay cần được thực thi một cách triệt để. Theo đó, cần áp dụng quy trình "Cấm sóng" (Phong sát): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan ban ngành cần thắt chặt quy chế xử lý nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật. Một khi đã dính vào ma túy, nghệ sĩ phải bị cấm biểu diễn vĩnh viễn, cấm xuất hiện trên các đài truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Sự quay lưng của các nhãn hàng: Các doanh nghiệp cần kiên quyết hủy bỏ hợp đồng, phạt nặng những gương mặt đại diện làm tổn hại đến hình ảnh thương hiệu bằng lối sống lệch lạc.

Quyền lực tẩy chay từ công chúng: Khán giả chính là "bộ lọc" tự nhiên lớn nhất. Việc khán giả kiên quyết quay lưng với các sản phẩm của nghệ sĩ "bẩn" sẽ buộc những người hoạt động trong giới giải trí phải tự ý thức giữ mình.

"Lao động nghệ thuật là một hành trình gian khổ nhưng nó đòi hỏi sự tỉnh táo và đạo đức làm nghề. Khán giả có thể yêu mến tài năng, nhưng sẽ không bao giờ dung thứ cho những lối sống suy đồi, xem thường pháp luật. Những bản án nghiêm khắc trước mắt dành cho những cái tên từng một thời "đình đám" chính là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc: Đừng đánh đổi cả danh tiếng, gia đình và tương lai để đổi lấy những ảo giác nhất thời", luật sư Vũ Anh Tuấn chia sẻ.

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh quê gốc ở Huế nhưng sinh ra tại Đà Nẵng. Cha của nam ca sĩ là nhà thơ, nhà thư pháp Nguyệt Đình - người có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần và tình yêu nghệ thuật của anh từ nhỏ. Nam ca sĩ bắt đầu được khán giả biết đến từ đầu thập niên 1990 nhờ nhiều ca khúc nổi tiếng như: Mấy nhịp cầu tre, Ai ra xứ Huế, Tình Huế, Ở hai đầu nỗi nhớ hay Gió về miền xuôi...



