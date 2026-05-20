Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao?

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy GĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc V.Music) cùng 69 người khác vì liên quan đến ma túy.

Long Nhật là ai?

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh quê gốc ở Huế nhưng sinh ra tại Đà Nẵng. Cha của nam ca sĩ là nhà thơ, nhà thư pháp Nguyệt Đình - người có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần và tình yêu nghệ thuật của anh từ nhỏ.

Long Nhật là ca sĩ chuyên nghiệp trong vài thập kỷ qua.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Long Nhật đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Nam ca sĩ đặc biệt yêu thích những ca khúc mang âm hưởng dân ca, quê hương. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của nam ca sĩ không hoàn toàn thuận lợi khi từng bị gia đình phản đối chuyện theo nghề hát.

Nhờ có mẹ đẻ nên Long Nhật mới được theo con đường nghệ thuật lâu dài. Từng chia sẻ với Gia đình&Xã hội về điều này, nam ca sĩ kể: "Đó là mẹ tôi, lúc tôi xin theo nghệ thuật với lời hứa giành giải thưởng, ba tôi còn cân nhắc lắm. Mẹ tôi đã vội nói: "Giải thưởng toàn quốc lớn như vậy sao nó giành được, thôi ông cứ ừ đại đi". Nhờ chiêu đó của mẹ mà tôi được ba đồng ý cho đi dự tuyển đoàn Hải Đăng và có sự nghiệp được như hiện tại. Đến tận giờ, tôi vẫn cảm thấy lúc ấy mẹ đang "nối giáo cho giặc", ủng hộ tôi. Tôi luôn biết ơn mẹ và làm những điều tốt đẹp nhất cho mẹ. Vậy nên khi mẹ về với tổ tiên, tôi cũng không phải hối tiếc nhiều". Cùng với sự quyết tâm và tình yêu dành cho âm nhạc, Long Nhật vẫn lựa chọn bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Đầu những năm 1990, tên tuổi Long Nhật bắt đầu được khán giả biết đến rộng rãi qua loạt ca khúc như "Mấy nhịp cầu tre", "Ai ra xứ Huế", "Tình Huế", "Ở hai đầu nỗi nhớ", "Chung vầng trăng đợi" hay "Gió về miền xuôi". Chất giọng ngọt ngào, cách xử lý bài hát giàu cảm xúc giúp nam ca sĩ nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa thị trường âm nhạc lúc bấy giờ.

Khác với nhiều ca sĩ cùng thời theo đuổi dòng nhạc trẻ, Long Nhật chọn gắn bó với dòng nhạc quê hương, dân ca và trữ tình. Đây cũng là dòng nhạc giúp anh xây dựng lượng khán giả trung thành suốt hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Long Nhật còn làm giám khảo các chương trình âm nhạc.

Sau khi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc, Long Nhật có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Ngoài ca hát, anh còn tham gia dẫn chương trình, gameshow truyền hình và các hoạt động nghệ thuật khác. Sự hoạt ngôn, duyên dáng giúp nam ca sĩ trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình.

Long Nhật và những thị phi về giới tính

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Long Nhật cũng là nghệ sĩ nhiều lần gây chú ý bởi những phát ngôn thẳng thắn và đời tư nhiều màu sắc. Có giai đoạn, nam ca sĩ vướng không ít tin đồn liên quan đến giới tính cũng như những ồn ào trong showbiz. Long Nhật từng thừa nhận bản thân có thời điểm tạo scandal để thu hút sự chú ý khi sự nghiệp gặp khó khăn.

Dẫu vậy, sau nhiều biến cố, nam ca sĩ cho biết muốn khán giả nhìn nhận mình ở giá trị nghề nghiệp hơn là những câu chuyện đời tư. Long Nhật cũng nhiều lần trải lòng về áp lực khi hoạt động nghệ thuật trong môi trường giải trí nhiều cạnh tranh và thị phi.

Long Nhật từng gây tranh cãi về vấn đề giới tính.

Trong cuộc sống cá nhân, Long Nhật kết hôn với chị Kim Ngân vào năm 1999. Bà xã của Long Nhật từng lọt top 10 Người đẹp Hải Phòng năm 1994. Trải qua nhiều sóng gió và áp lực dư luận, vợ chồng nam ca sĩ vẫn gắn bó bên nhau. Long Nhật nhiều lần bày tỏ sự biết ơn với vợ vì luôn âm thầm chăm lo gia đình và trở thành chỗ dựa tinh thần cho bản thân.

Long Nhật và vợ.

Trước khi bị bắt vì liên quan ma túy, Long Nhật vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện trong các đêm nhạc quê hương, chương trình truyền hình và sân khấu ca nhạc trữ tình. Dù thị trường âm nhạc thay đổi mạnh mẽ, Long Nhật vẫn trung thành với phong cách riêng và tình yêu dành cho dòng nhạc quê hương.

