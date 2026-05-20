Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận
GĐXH - Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị khởi tố liên quan đến ma túy đang gây bão trên mạng xã hội. Cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận tiêu cực dưới bài viết của hai ca sĩ.
Thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, bắt giam khiến dư luận chấn động. Đây là kết quả của chuyên án mở rộng từ vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện trong quý 1/2026. Tại cơ quan công an, ca sĩ Long Nhật thừa nhận hành vi sử dụng chất ma túy. Nam ca sĩ khai sử dụng ma túy đá từ đầu năm 2026.
Sau thông tin nói trên, dân mạng "tràn" vào trang cá nhân của hai ca sĩ và để lại nhiều bình luận tiêu cực. Đáng chú ý, trên trang cá nhân 64 nghìn người theo dõi, bài đăng ngày 20/3 đang được cư dân mạng chia sẻ, bình luận. Cụ thể, trong bài đăng, Long Nhật diện vest đỏ nổi bật, nở nụ cười tươi thư giãn tạo dáng ở khoang thương gia trên máy bay kèm trạng thái: "Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm. May quá bay lại có bún thịt nướng ngon ơi là ngon. Đúng kiểu xa nhà mà vẫn thấy vị Việt thân quen".
Ngay dưới phần bình luận, công chúng còn chia sẻ hình ảnh khi anh khi làm việc với cơ quan chức năng, không ít người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng, phẫn nộ trước việc làm của nam nghệ sĩ.
Tương tự, trang cá nhân của Sơn Ngọc Minh cũng bị dân mạng chỉ trích, tấn công. Hai trang cá nhân của các nghệ sĩ đều chưa khóa bình luận.
Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế, nổi tiếng từ đầu thập niên 1990 khi theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương và bolero. Long Nhật sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh tham gia hoạt động văn nghệ từ sớm trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong quá trình hoạt động, nam ca sĩ phát hành nhiều ca khúc gắn với tên tuổi như: Ai ra xứ Huế , Mấy nhịp cầu tre , Nhớ nhau hoài ,...
Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật thường xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Ngoài ca hát, anh cũng tham gia gameshow, chương trình thực tế và một số hoạt động liên quan đến giải trí truyền hình.
Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990, có xuất phát điểm là thành viên nhóm nhạc V.Music. Nhóm nhạc này được Hồ Ngọc Hà nâng đỡ nhưng hoạt động không hiệu quả. Sau 4 năm cố gắng duy trì, nhóm chính thức tuyên bố tan rã vào đầu năm 2014.
Anh ít hoạt động nghệ thuật những năm gần đây. Trong một chương trình, ca sĩ tâm sự rằng thỉnh thoảng anh đi hát ở sự kiện âm nhạc nhỏ. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Nam ca sĩ không dư tiền để gửi về cho mẹ sinh sống ở quê.
Cựu thành viên V.Music từng tiết lộ việc bị ung thư vòm họng, do đó, anh không được phép hát quá nhiều. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép nên anh vẫn phải nỗ lực làm việc để kiếm tiền.
Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ýGiải trí - 9 phút trước
GĐXH - Những bài đăng của Long Nhật liên quan đến bà xã Kim Ngân - Hoa khôi Hải Phòng 1998 lại gây chú ý.
Nam ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với MV đưa chất liệu đời sống vào âm nhạcXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Tuấn Cry tiếp tục gây bất ngờ với sản phẩm mới năm 2026 - nơi anh kết hợp dân gian và hiện đại, mang chất liệu đời sống chân thật, gần gũi.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) trả lại 30 triệu tiền bồi thường bị bỏng vì bếp điện rởm cháyXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Ông Đăng gọi Sinh tới và đưa trả lại số tiền 30 triệu đồng và yêu cầu giữ kín chuyện này, coi đây là bài học lớn cho Vân.
Long Nhật trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy là ca sĩ bolero nổi tiếng ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Long Nhật, Sơn Ngọc Minh và 69 người khác vừa bị Công an TP.HCM bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Trước khi xảy ra sự việc này, Long Nhật từng được biết đến là một ca sĩ bolero nổi tiếng.
Con trai siêu mẫu Kim Cương gây chú ý với chiều cao vượt trội bên bố dượng Ưng Hoàng PhúcGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Ưng Hoàng Phúc mới đây chia sẻ hình ảnh con riêng của vợ với tình cảm ấm áp. Điều khiến khán giả chú ý nhất chính là chiều cao vượt trội của cậu bé.
Gặp nam thần phim Truyền thuyết Jumong 'bằng xương bằng thịt' tại Việt Nam vào tháng 6 tớiThế giới showbiz - 7 giờ trước
GĐXH - Mới đây, phía Park Ji Hoon bất ngờ xác nhận nam ca sĩ sẽ đến Việt Nam để tổ chức liên tiếp hai đêm fancon vào tháng 6 tới, khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi háo hức.
Mẹ ruột Đặng Thu Thảo sống kín tiếng, tuổi xế chiều nhan sắc vẫn gây chú ýGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến khán giả tò mò bởi sự kín tiếng của bà. Bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần lộ diện đều thu hút sự quan tâm của mọi người.
Quỳnh dàn dựng bắt cóc con trai để lừa tiền chồngXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Mai và Trung cũng bắt gặp Quỳnh đang vui cười đi bên một người đàn ông lạ trong lúc con trai bị bắt cóc.
Tin sao ngày 20/5: Hoa hậu Hương Giang gây ấn tượng, Thanh Thúy - Đức Thịnh kỷ niệm 18 năm ngày cướiGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Hương Giang được nhiều khán giả khen ngợi với màn trình diễn trong đêm chào sân MGI All Stars; vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh lãng mạn nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới.
Hoa hậu nợ thuế bị tịch thu tài sản gây chấn độngThế giới showbiz - 11 giờ trước
Kim Sa Rang đang trở thành tâm điểm sau khi một căn hộ đứng tên cô tại thành phố Gimpo bị cơ quan thuế Hàn Quốc kê biên. Thông tin Hoa hậu Hàn Quốc 2000 liên quan vụ nợ thuế gây chú ý vì nhiều năm cô sống kín tiếng, hiếm scandal của showbiz xứ kim chi.
Phan Hiển được Khánh Thi yêu chiều như thế nào?Giải trí
GĐXH - Sau quá trình “trồng cây si”, Phan Hiển đã chiếm được tình cảm của Khánh Thi. Kể từ khi chính thức hẹn hò và kết hôn, nam kiện tướng dancesport Việt Nam luôn được vợ yêu thương, chiều chuộng.