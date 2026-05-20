Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

Thông tin ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị khởi tố, bắt giam khiến dư luận chấn động. Đây là kết quả của chuyên án mở rộng từ vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện trong quý 1/2026. Tại cơ quan công an, ca sĩ Long Nhật thừa nhận hành vi sử dụng chất ma túy. Nam ca sĩ khai sử dụng ma túy đá từ đầu năm 2026.

Sau thông tin nói trên, dân mạng "tràn" vào trang cá nhân của hai ca sĩ và để lại nhiều bình luận tiêu cực. Đáng chú ý, trên trang cá nhân 64 nghìn người theo dõi, bài đăng ngày 20/3 đang được cư dân mạng chia sẻ, bình luận. Cụ thể, trong bài đăng, Long Nhật diện vest đỏ nổi bật, nở nụ cười tươi thư giãn tạo dáng ở khoang thương gia trên máy bay kèm trạng thái: "Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm. May quá bay lại có bún thịt nướng ngon ơi là ngon. Đúng kiểu xa nhà mà vẫn thấy vị Việt thân quen".

Ngay dưới phần bình luận, công chúng còn chia sẻ hình ảnh khi anh khi làm việc với cơ quan chức năng, không ít người dùng mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng, phẫn nộ trước việc làm của nam nghệ sĩ.

Lần lộ diện gần nhất của ca sĩ Long Nhật trước khi chính thức bị khởi tố (Ảnh: FBNV)

Tương tự, trang cá nhân của Sơn Ngọc Minh cũng bị dân mạng chỉ trích, tấn công. Hai trang cá nhân của các nghệ sĩ đều chưa khóa bình luận.

Long Nhật tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế, nổi tiếng từ đầu thập niên 1990 khi theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương và bolero. Long Nhật sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh tham gia hoạt động văn nghệ từ sớm trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong quá trình hoạt động, nam ca sĩ phát hành nhiều ca khúc gắn với tên tuổi như: Ai ra xứ Huế , Mấy nhịp cầu tre , Nhớ nhau hoài ,...

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật thường xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Ngoài ca hát, anh cũng tham gia gameshow, chương trình thực tế và một số hoạt động liên quan đến giải trí truyền hình.

Sơn Ngọc Minh và Long Nhật đều bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990, có xuất phát điểm là thành viên nhóm nhạc V.Music. Nhóm nhạc này được Hồ Ngọc Hà nâng đỡ nhưng hoạt động không hiệu quả. Sau 4 năm cố gắng duy trì, nhóm chính thức tuyên bố tan rã vào đầu năm 2014.

Anh ít hoạt động nghệ thuật những năm gần đây. Trong một chương trình, ca sĩ tâm sự rằng thỉnh thoảng anh đi hát ở sự kiện âm nhạc nhỏ. Thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Nam ca sĩ không dư tiền để gửi về cho mẹ sinh sống ở quê.

Cựu thành viên V.Music từng tiết lộ việc bị ung thư vòm họng, do đó, anh không được phép hát quá nhiều. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế không cho phép nên anh vẫn phải nỗ lực làm việc để kiếm tiền.