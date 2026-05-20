Nam ca sĩ quê Bắc Ninh gây chú ý với MV đưa chất liệu đời sống vào âm nhạc
GĐXH - Tuấn Cry tiếp tục gây bất ngờ với sản phẩm mới năm 2026 - nơi anh kết hợp dân gian và hiện đại, mang chất liệu đời sống chân thật, gần gũi.
Tuấn Cry tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn sinh năm 1992 tại Bắc Ninh. Anh được chú ý trong năm 2025 với "Bắc Bling" - bài hát kết hợp cùng Xuân Hinh và Hòa Minzy. Ca khúc gây sốt nhờ sự pha trộn giữa chất liệu dân gian quan họ Bắc Ninh với rap và hip-hop hiện đại, cùng ca từ dí dỏm, gần gũi. "Nếu không có Hòa thì sẽ không có tôi của hôm nay. Chính Hòa giúp đứa con tinh thần của tôi được lan tỏa rộng rãi hơn", anh nói.
Trước khi có được chỗ đứng trong làng nhạc hiện tại, Tuấn Cry từng trải lòng về quãng thời gian nhiều khó khăn, phải làm nhiều công việc chân tay như: bồi bàn, lái xe tải, khuân vác để nuôi dưỡng đam mê âm nhạc.
Khoảng giai đoạn 2017-2018, anh bắt đầu được biết đến qua các video nhạc chế, parody đăng tải trên mạng xã hội. Sau khi lái xe, tối về Tuấn Cry thường dùng máy tính để livestream hát. Bước ngoặt là khi anh được một người cùng xóm đề nghị cover "Người lạ ơi". Đoạn clip hài hước anh đưa lên mạng và nhanh chóng lan truyền và giúp anh trở thành "hiện tượng".
Tuy nhiên Tuấn Cry sớm nhận ra sự nổi tiếng trên mạng xã hội đến nhanh nhưng cũng chóng tàn. Sau đó, những khó khăn về thu nhập và câu chuyện bản quyền khiến anh quyết định rời quê vào TP.HCM để học hỏi thêm về sản xuất âm nhạc, gặp gỡ các nhạc sĩ từ nhiều nơi. Tuy nhiên đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch bị gián đoạn và anh trở về quê nhà. Chính khoảng thời gian trở lại Bắc Ninh đã mang đến cho Tuấn Cry nhiều cảm hứng sáng tác, chủ yếu hướng đến dân gian, gần gũi.
Những dự án gần đây của Tuấn Cry (Nguyễn Sỹ Tuấn) đang dần mở rộng cách tiếp cận âm nhạc. Thay vì chọn những câu chuyện hào nhoáng hay màu sắc thị trường quá rõ, các sản phẩm của nam nhạc sĩ thường xoay quanh những con người bình thường, những điều dễ bắt gặp trên mạng xã hội hay trong cuộc sống hàng ngày.
Ở MV mới "Bà Tuyết hơi non", nhân vật trung tâm không phải ca sĩ hay ngôi sao giải trí mà là bà Tuyết (U60) - một người nông dân được cộng đồng mạng yêu mến nhờ những video mộc mạc, chân thật. Những câu nói quen thuộc, từng gây chú ý trên mạng xã hội được Tuấn Cry đưa vào ca khúc như chất liệu gần gũi của cuộc sống.
Chia sẻ về cảm hứng sáng tác, Tuấn Cry cho biết luôn đồng cảm với những con người bình dị bởi chính mình từng trải qua nhiều năm mưu sinh vất vả trước khi được biết đến. Theo nam nhạc sĩ, cụm từ "hơi non" trong bài hát không chỉ mang ý nghĩa hài hước mà còn gợi sự khiêm tốn, tinh thần sẵn sàng học hỏi và thử sức ở mọi lứa tuổi.
