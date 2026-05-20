NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

Ngày 20/5, dư luận xôn xao trước thông tin hơn 70 đối tượng vừa bị Công an TP HCM bắt về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam có 2 người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội là ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh. Trước đó không lâu, ca sĩ Miu Lê, NTK Công Trí, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây... cũng đã bị bắt tạm giam vì liên quan đến ma tuý.

Ngay sau khi sự việc ồn ào, trên trang cá nhân, NSƯT Hạnh Thúy đăng tải bài viết dài để nêu rõ quan điểm: Không bao giờ ủng hộ sử dụng chất cấm. Không bao giờ ủng hộ việc làm vi phạm pháp luật" nhưng chị có chia sẻ góc nhìn "mềm mại và gần" hơn về sự việc.

Theo Hạnh Thúy, nhiều người sử dụng chất cấm vì nghĩ "dùng là sành điệu" thay vì chất gây hại: "Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ. Bởi chất cấm nhiều khi ẩn nấp trong bóng cười - vốn bán khá công khai ở các vũ trường, bar, hay "cỏ", shisha, thuốc lá (nicotine) cũng không phải là thứ khó thấy trong thói quen sử dụng của nhiều người. Họ không coi là chất gây hại, bởi họ nghĩ dùng là sành điệu".

Nữ nghệ sĩ ưu tú từng chứng kiến một người quen hít hơn 10 quả bóng cười trong một buổi tối với giá 50 nghìn đồng/quả. Khi nữ nghệ sĩ chất vấn, người này phân bua hít bóng cười "chỉ vui, không gây nghiện, không có tác hại".

Hơn 30 năm làm nghề, Hạnh Thúy cũng thấy nhiều đồng nghiệp "lúc nào cũng có vài viên xanh hoặc hồng để dành đi chơi với bạn, mỗi tối vài viên" và họ cho đó là "đẳng cấp, sành điệu".

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng, điểm chung của tất cả nghệ sĩ sử dụng chất cấm mà không tỉnh ngộ để dừng lại, thoát ra đều là cuộc đời tan nát, sự nghiệp tan tành, không ai dám mời làm việc hay hợp tác nữa.

"Có một điều đáng sợ là: Đa số người bước vào những thứ đó với tâm lý 'thử cho biết', 'một lần không sao' rồi 'ít ít không sao', 'Tôi sẽ ngừng lại được", 'Tôi không có nghiện, chỉ chơi vui thôi', 'Tôi kiểm soát được'. Cho tới một ngày, cái thứ từng giúp mình 'bay lên' bắt đầu kéo mình xuống.

Những thứ bạn cho là 'thú vui' không chỉ lấy đi tiền mà lấy luôn khả năng cảm thấy hạnh phúc, khả năng làm người bình thường. Đáng sợ nhất không phải lúc người ta chơi mà là lúc người ta biết mình đang hư hao dần nhưng không dừng lại được nữa", Hạnh Thúy chia sẻ.

NSƯT Hạnh Thúy tin rằng xã hội cần nghiêm khắc với hành vi sai phạm nhưng cũng cần nhìn những người lún vào đó như một lời cảnh báo chung: Không có cái 'sành điệu' nào đáng để đổi bằng thần kinh, tương lai, gia đình và lòng tự trọng của mình.

"Nếu bạn còn đang đứng ngoài những thứ đó, xin đừng bao giờ thử để biết. Bởi có những thứ biết rồi rất khó để không biết nữa. Còn nếu ai đó đang lỡ mắc kẹt trong đó, tôi mong họ đủ can đảm để tìm người giúp đỡ, trước khi mọi thứ đi quá xa. Vì đôi khi, điều mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình 'chơi được' mà là dám dừng lại", NSƯT Hạnh Thúy viết.

Bài đăng của NSƯT Hạnh Thúy vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận, tranh luận từ công chúng.