Phương Oanh hiến tạng

Trong sự kiện "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi" do Bộ Y tế phát động, Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh đã chính thức hoàn thành thủ tục đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tri thức và giàu nhân ái, Phan Phương Oanh không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc mà còn bởi những giá trị tích cực cô mong muốn lan tỏa đến xã hội. Việc đăng ký tặng mô tạng được cô xem là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần kết nối sự sống và mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân đang chờ cơ hội được ghép tạng.

Chia sẻ tại sự kiện, Phương Oanh xúc động cho biết: "Tôi rất vui và tự hào khi có thể đóng góp một phần nhỏ để lan tỏa thông điệp ý nghĩa này".

Phương Oanh tại chương trình “Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng” sáng 20/5.

Hoa hậu Phan Phương Oanh và Á hậu Lê Thị Thu Trà cùng tham gia đăng kí hiến tặng mô, tạng. Ảnh: Việt Anh

Theo nàng hậu, trước khi quyết định đăng ký hiến tặng mô, tạng, cô đã chia sẻ với bố mẹ, người thân trong gia đình và nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Với Phương Oanh, đây không chỉ là hành động nhân văn còn là cách trao đổi thêm cơ hội sống cho những bệnh nhân thân mật may mắn.

Thông điệp "Cho đi là còn mãi" mà Miss World Vietnam 2025 gửi gắm điều cuối cùng đã đến trái tim của nhiều trẻ em. Theo cô, mỗi quyết định đăng ký hiến tặng mô, đeo hôm nay có thể trở thành thành món quà vô giá, giúp hồi sinh nhiều đời trong tương lai.

Sự đồng hành động của Phan Phương Oanh trong chiến dịch lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về ý nghĩa của việc hiến tặng mô, tạng. Không chỉ dừng lại ở lời nói, hành động thiết thực của cô còn lan tỏa mạnh tinh thần chia, yêu thương và trách nhiệm xã hội.

Phan Phương Oanh.

Phan Phương Oanh 23 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 trước khi đăng quang Miss World Vietnam 2025. Người đẹp cao 1m73, số đo hình thể 83-61-92 cm. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế quốc dân với điểm trung bình tích lũy 3.63/4.0.

Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh chuyển dần hoạt động vào TP.HCM để thuận lợi cho nhiệm kỳ hoa hậu. Hiện tại, người đẹp tích cực tham gia nhiều sự kiện, hoạt động cộng đồng như: Thăm và giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh, Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Hồ Chí Minh lần thứ I 2026, Lễ hội Áo dài Đà Nẵng,...

Đồng thời, Phương Oanh cũng chuẩn bị hoàn thiện bản thân để sẵn sàng chinh chiến "đấu trường" Miss World lần thứ 74 sẽ diễn ra vào tháng 5/2027.