Trước khi tiết lộ chuyện 'uống thuốc giảm đau' để có cơ hội thi đấu, sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu ra sao?

Đoàn Văn Hậu hé mở chuyện "uống thuốc giảm đau" để tập luyện

Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 là một danh thủ trong làng bóng đá Việt Nam những năm qua. Mới đây, trong một dự án âm nhạc của nhóm DTAP, Đoàn Văn Hậu đã tiết lộ câu chuyện bản thân bị chấn thương và phải "uống thuốc giảm đau" để có cơ hội thi đấu.

Theo đó, Đoàn Văn Hậu là hậu vệ trái trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, từng là trụ cột của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn thành công nhất. Anh góp mặt trong những chiến dịch lớn như AFF Cup 2018 (vô địch), SEA Games 30 (HCV), vòng loại World Cup và có quãng thời gian thi đấu tại Hà Lan trong màu áo SC Heerenveen. Sau chấn thương gót chân nghiêm trọng khiến sự nghiệp gián đoạn hơn hai năm, hành trình hồi phục và nỗ lực trở lại sân cỏ của Văn Hậu cho thấy tinh thần chuyên nghiệp, ý chí bền bỉ và khát vọng tiếp tục cống hiến ở đỉnh cao.

Đoàn Văn Hậu kể về những ngày tháng gặp chấn thương của mình.

Với vận động viên Đoàn Văn Hậu, dự án âm nhạc của DTAP mở ra một lát nhìn khác về sự nghiệp của những chân sút nổi tiếng - nơi những áp lực, chấn thương và khoảng thời gian buộc phải chậm lại trở thành phép thử cho đam mê và ý chí theo đuổi bóng đá đỉnh cao.

Nhìn lại giai đoạn chấn thương kéo dài, Đoàn Văn Hậu chia sẻ: "Hậu cũng bị chớm đau rất lâu rồi, nhưng với niềm đam mê của mình với bóng đá, Hậu không muốn bỏ lỡ một giây phút tập luyện hay cơ hội thi đấu nào. Hậu luôn cố gắng, uống thuốc giảm đau để tiếp tục luyện tập…". Những lựa chọn ấy phản ánh khát khao được ra sân, được tiếp tục đồng hành cùng trái bóng, dù phải đối diện với không ít rủi ro về thể chất.

Đoàn Văn Hậu trên sân thi đấu bóng đá.

Đoàn Văn Hậu cũng bày tỏ thêm về cảm xúc mỗi lần được tập trung cùng đội tuyển quốc gia như một niềm tự hào đặc biệt. Đó không chỉ là cơ hội được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, mà còn là khoảnh khắc khoác lên mình màu áo Việt Nam, chứng kiến người hâm mộ cả nước cùng nhau đoàn kết, hò reo và ăn mừng chiến thắng. Chính những hình ảnh ấy trở thành nguồn động lực thôi thúc anh luôn muốn cống hiến nhiều hơn mỗi khi bước ra sân cỏ.

Đoàn Văn Hậu có cuộc sống "nở hoa" sau những cố gắng

Xuất thân từ mảnh đất nghèo quê lúa nhưng nhờ sự nỗ lực, Đoàn Văn Hậu đã vươn lên thành một danh thủ tài năng. Anh được xem là cầu thủ xuất sắc, kiếm tiền giỏi trong giới quần đùi áo số. Anh từng tham gia kỳ thi đấu lịch sử tại VCK U23 Châu Á 2018 (Thường Châu). Đây là giải đấu lịch sử giúp Việt Nam giành ngôi Á quân, ngoài ra, nam danh thủ sinh năm 1999 còn góp mặt 2 kỳ Sea Games, đội bóng đá Việt Nam được 2 HCV (2019, 2023).

Đoàn Văn Hậu và vợ đẹp.

Bên cạnh đó, Đoàn Văn từng là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam sang Hà Lan thi đấu cho CLB SC Heerenveen mức lương khoảng 450.000 euro/năm (11,6 tỷ đồng) trước thuế. Nếu trừ đi 50% thuế, anh sẽ nhận được 6 tỷ đồng/năm.

Ngoài thu nhập từ đam mê bóng đá, Đoàn Văn Hậu còn kết hợp cùng vợ thành lập thương hiệu thời trang riêng. Do đó, con số tài sản của cầu thủ CLB Hà Nội được nhân thêm nhiều phần. Ngoài ra, anh chàng quê Thái Bình còn được chọn trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng nhờ hình thể và chiều cao 1m86 ấn tượng.

Gia đình hạnh phúc của Đoàn Văn Hậu.

Về cuộc sống riêng tư, Đoàn Văn Hậu có cuộc sống viên mãn bên vợ - người đẹp Doãn Hải My và con trai nhỏ. Sau nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp quần đùi áo số, danh thủ 9X có nhà đẹp, xe sang và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ fan.