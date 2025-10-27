Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026
Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ tuyển sinh 20 ngành đào tạo với 4.020 chỉ tiêu, giữ ổn định so với năm trước. Phần lớn các ngành sử dụng ba tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh) và X06 (Toán, Lí, Tin); trong đó hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp bổ sung thêm tổ hợp A02 (Toán, Lí, Sinh).
Nhà trường xét tuyển ổn định 3 phương thức: Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 với các tổ hợp A00, A01, X06, A02; kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức; chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT.
Như vậy, điểm mới trong xét tuyển đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ là thu gọn tổ hợp xét tuyển (chỉ còn 3 tổ hợp với các ngành công nghệ và 4 tổ hợp với 2 ngành Công nghệ Sinh học và công nghệ Nông nghiệp.
Đối với xét tuyển thẳng, năm 2026, Trường Đại học Công nghệ có điểm mới đáng lưu ý. Trường thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT nhưng không xét các thí sinh đoạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế, tập trung tuyển thẳng học sinh đạt giải các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học vào tất cả các ngành và thêm môn Sinh học cho 2 ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Nông nghiệp.
GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ nói: “Chúng tôi phân tích kĩ dữ liệu tuyển sinh qua nhiều năm để xây dựng phương thức phù hợp nhất. Việc thu gọn tổ hợp và không sử dụng học bạ thể hiện cam kết của trường với sự công bằng, khách quan và chất lượng thực chất”.
Theo định hướng của Trường, tuyển sinh không chỉ là chọn người học giỏi, mà là chọn người phù hợp – những bạn trẻ có khát vọng chinh phục tri thức, yêu thích công nghệ và sẵn sàng tạo ra giá trị mới cho xã hội.
Năm 2025, hơn 60% thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong đó 94% sử dụng các tổ hợp A00, A01, X06. Tính theo thang điểm 30, từ 24 điểm trở lên chiếm 95%; từ 25 điểm trở lên chiếm 90%; từ 26 điểm trở lên chiếm 82%; từ 27 điểm trở lên chiếm 61%.
