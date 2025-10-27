Trường Đại học Y Dược đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) được thành lập ngày 27/10/2020 theo Quyết định số 1666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược - đơn vị ra đời năm 2010, kế thừa truyền thống đào tạo y khoa của Viện Đại học Đông Dương từ năm 1906.

Từ những ngày đầu với vô vàn thiếu thốn, khó khăn, tập thể nhà trường đã kiên trì nuôi dưỡng khát vọng xây dựng một cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong suốt 15 năm trải nhiều gian khó về cơ sở vật chất, nguồn lực nhân sự và tài chính, Khoa Y Dược và sau này là Trường Đại học Y Dược luôn vững vàng tiến lên nhờ sự quan tâm của ĐHQGHN, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng cùng sự đồng hành của các bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và bạn bè trong nước cũng như quốc tế.

Từ quy mô đào tạo ban đầu (năm 2012) chỉ với hai ngành đào tạo (Y khoa, Dược học) và 100 sinh viên khóa đầu, đến nay (năm 2025), Trường đã có 6 chương trình đào tạo đại học, tuyển sinh trên 1000 sinh viên/năm. Ở bậc sau đại học, Trường đã triển khai 30 chương trình (Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I và Thạc sĩ), tuyển sinh trên 500 học viên/năm; sắp tới sẽ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ cho học viên quốc tế và mở thêm các chương trình đào tạo tiến sĩ. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức không ngừng được đẩy mạnh với nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp bộ và các công bố quốc tế uy tín, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của sức khỏe cộng đồng. Bệnh viện Đại học Y Dược tại Thanh Xuân và Linh Đàm đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ, tạo bước tiến vững vàng trong đào tạo thực hành và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chia sẻ về chặng đường vừa qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành cho rằng đó là sự nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy và trò nhà trường.

"Đặc biệt 5 năm gần đây chúng tôi đã tập trung chú trọng tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, ý thức sâu sắc về sứ mệnh đặc thù của ngành Y là chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chúng tôi cam kết tiếp tục là cái nôi đào tạo những thế hệ thầy thuốc tương lai không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái, sẵn sàng hội nhập và phụng sự cộng đồng, xứng đáng với sự tin tưởng của xã hội" - GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành nói.

Vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ ấy, trong dịp kỷ niệm này Nhà trường được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là nguồn động lực và trách nhiệm để Nhà trường tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn trong giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: N.Huê

Theo GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, trong hành trình xây dựng và phát triển, đội ngũ không ngừng lớn mạnh về chất, lượng, tâm huyết và trí tuệ với 14 Giáo sư, 75 Phó Giáo sư, 139 Tiến sĩ.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, trường đã công bố 158 bài báo quốc tế, đạt 3 giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, có 5 nhà khoa học tiêu biểu, cùng nhiều chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc gia.

"5 năm qua là một chặng đường phát triển vượt bậc và niềm vui được nhân lên gấp bội khi nhà trường vinh dự được đón nhận tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước. Phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần đoàn kết của các thế hệ thầy và trò của Trường Đại học Y dược", GS Lê Ngọc Thành chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị mở ra một thời kì mới đầy cơ hội cho giáo dục đại học.

Đối với Trường Đại học Y Dược, đây là thời cơ vàng để khẳng định vai trò tiên phong, phát huy thế mạnh liên ngành, liên lĩnh vực, kết hợp giữa tri thức khoa học - công nghệ với y học hiện đại, hình thành các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, gắn kết giữa đào tạo - nghiên cứu - khám chữa bệnh - phục vụ cộng đồng.

Để thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng nêu trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, PGS.TS Hoàng Minh Sơn kiến nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế xem xét xây dựng cơ chế phối hợp đặc thù giữa giáo dục đại học và y tế, nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nghiên cứu - ứng dụng - thực hành; hỗ trợ nhà trường trong đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao và triển khai các chương trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y - sinh học, y học số, trí tuệ nhân tạo trong y tế…

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị hai bộ hỗ trợ các mô hình bệnh viện đại học thông minh, trung tâm đào tạo - nghiên cứu - y học thực hành, qua đó giúp nhà trường trở thành đầu mối đào tạo nhân lực y tế trình độ cao.