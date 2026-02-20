Trường Giang tiết lộ điều sợ nhất khi làm cha, nói 2 từ mà nhiều người đồng cảm quá!

Đặc biệt, nam nghệ sĩ khiến nhiều khán giả lắng lại khi nói về điều khiến anh sợ nhất trên hành trình làm cha.

Không phải tiền bạc. Không phải điều kiện vật chất. Mà là hai từ: “tổn thương”.

Nam nghệ sĩ thẳng thắn bộc bạch: "Điều khiến tôi sợ nhất là nỗi đau của con mà mình không can thiệp được. Điều đau đớn nhất không phải là mình không có kinh tế, y tế lo cho con hay không ở bên cạnh con, mà là khi mình nhìn thấy con tổn thương nhưng không làm gì khác được”.

Chia sẻ mộc mạc nhưng chạm đúng vào cảm xúc của rất nhiều bậc phụ huynh. Với người làm cha, làm mẹ, cảm giác bất lực khi con gặp khó khăn hay đau đớn – dù là thể chất hay tinh thần – mới là điều ám ảnh nhất.

Nhiều khán giả sau khi xem chương trình đã để lại bình luận đồng cảm: “Nghe mà thấy đúng quá”, “Làm cha mẹ rồi mới hiểu nỗi sợ này lớn đến mức nào”.

Có lẽ, khi đã có con, nỗi lo không còn nằm ở chuyện đủ ăn đủ mặc, mà là làm sao bảo vệ được tâm hồn mong manh của con trước những va vấp cuộc đời.

Nỗi tiếc nuối của người chồng, người cha

Bên cạnh đó, ông xã của Nhã Phương cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể ở bên cạnh vợ trong thời khắc các con chào đời.

Với một nghệ sĩ vốn khá kín tiếng về đời tư, lời tâm sự ấy cho thấy một góc rất mềm phía sau hình ảnh hài hước quen thuộc trên sân khấu.

Nhiều khán giả nhận xét, từ khi lập gia đình và làm cha, Trường Giang ngày càng điềm đạm, sâu sắc hơn trong cách nhìn nhận cuộc sống. Hình ảnh “Mười Khó” không còn chỉ gắn với sự dí dỏm, mà còn là một người đàn ông của gia đình.

Cách dạy con của Trường Giang: Không nuông chiều, đề cao nhân cách

Nam danh hài từng chia sẻ, con gái Destiny không được xem TikTok tùy ý. Nội dung giải trí được kiểm soát phù hợp với độ tuổi như làm đồ chơi, vẽ, học tiếng Anh.

Anh thường cùng con vận động, đi bộ hoặc chạy ngoài sân để giúp bé phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.

Đặc biệt, Trường Giang từng kể câu chuyện khiến nhiều người “tâm phục khẩu phục” về cách định hướng con: "Khi đi học, một bạn hỏi con sau này ước mơ làm gì? Con về nhà hỏi tôi. Tôi chỉ nói rằng con phải trở thành người tốt. Tôi yêu thích khoảng thời gian sau giờ làm việc cùng nói chuyện, kể những câu chuyện về tình yêu thương, lòng biết ơn cho con nghe".

Theo nam nghệ sĩ, khi có con, cuộc sống thay đổi hoàn toàn: "Hồi đó tôi cứ nghĩ có con là sẽ dạy mỗi ngày về cách nói chuyện, đi đứng... Sau này, tôi không cần phải dạy nhiều, bởi cách đối xử của chúng ta dành cho những người xung quanh thì con sẽ thấy và học theo".

Anh cũng cho biết mình không nuông chiều quá mức, mà ưu tiên dạy con tự lập, hiểu đúng vấn đề để không ỷ lại.

Làm cha mẹ – hành trình học cách đối diện với nỗi sợ

Câu chuyện của Trường Giang không phải điều gì quá to tát, nhưng lại khiến nhiều người thấy mình trong đó. Bởi đúng như anh chia sẻ, điều đáng sợ nhất không phải thiếu điều kiện vật chất, mà là khoảnh khắc nhìn con đau mà mình không thể gánh thay.

Trong thế giới của những bậc làm cha mẹ, hai chữ “tổn thương” luôn là nỗi ám ảnh thầm lặng. Và có lẽ, chính nỗi sợ rất đời, rất con người ấy lại là động lực để họ cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Không còn là danh hài trên sân khấu, Trường Giang của đời thường là một người cha nhiều trăn trở – và cũng vì thế mà gần gũi hơn bao giờ hết trong mắt khán giả.