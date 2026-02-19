Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50

Thứ năm, 19:16 19/02/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi bước qua tuổi 50, phụ nữ không còn mong những điều quá lãng mạn, nhưng họ lại đặc biệt nhạy cảm với những hành vi khiến tình cảm vợ chồng hao mòn theo năm tháng.

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thânBí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

GĐXH - Bước sang tuổi xế chiều, điều mà nhiều người già trăn trở nhất chính là chọn cách dưỡng già sao cho trọn vẹn. Có người muốn được quây quần bên con cháu, nhưng cũng có người lại chọn cách "ở riêng".

Khi phụ nữ bước qua ngưỡng 50 tuổi, nhu cầu tình cảm của họ không hề giảm đi. Ngược lại, sau nhiều năm trải nghiệm cuộc sống, họ càng hiểu rõ mình cần gì. Điều khiến họ lo lắng không phải là nếp nhăn hay tuổi tác, mà chính là một số hành vi của người bạn đời – những điều âm thầm bào mòn tình cảm đã tích lũy suốt mấy chục năm.

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

4 điều phụ nữ sợ nhất ở đàn ông sau tuổi 50

 1. Nỗi tổn thương lớn nhất: Bị chồng xem như "không tồn tại"

Sau khi nghỉ hưu, ông Văn mê câu cá. Ngày nào ông cũng ra khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng và trở về khi đêm đã khuya.

Ly trà nóng vợ đưa, ông chỉ đáp qua loa. Bữa cơm, khi vợ muốn kể chuyện thú vị của cháu, ông lại mải xem video trên điện thoại.

Cho đến một ngày, bà Trang bị viêm dạ dày cấp phải tự bắt xe vào bệnh viện. Sau chuyện đó, bà chỉ nói một câu: "Đau bệnh còn chịu được, nhưng sự thờ ơ của ông mới khiến tôi lạnh lòng."

Các chuyên gia tâm lý từng nhận định rằng trong hôn nhân, điều độc hại nhất không phải là tranh cãi, mà là sự phớt lờ.

Phụ nữ sau tuổi 50 thường nhạy cảm hơn với những quan tâm nhỏ: một cái kéo chăn, một câu hỏi "Hôm nay bà uống thuốc chưa?" – đôi khi còn quý hơn những bó hoa thời trẻ.

Nhiều người đàn ông cho rằng vợ chồng sống lâu thì không cần những điều ấy nữa. Nhưng chính những chi tiết nhỏ đó lại quyết định hôn nhân còn ấm áp hay trở nên nguội lạnh.

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50 - Ảnh 2.

Điều phụ nữ trung niên buồn nhất là sự thờ ơ, nguội lạnh của người chồng. Ảnh minh họa

2. Vùng nguy hiểm thứ hai: Dùng sự im lặng để dựng lên bức tường

Có những cặp vợ chồng giao tiếp với nhau chỉ bằng vài từ ngắn ngủi.

Vợ hỏi: "Đóng phí quản lý chưa?" Chồng đáp: "Rồi".

Vợ nói: "Con gái hình như đang cãi nhau với chồng". Chồng đáp: "Đừng lo chuyện đâu đâu".

Khi vợ muốn bàn chuyện tuổi già hay kế hoạch sau này, chồng lại lặng lẽ bước vào phòng làm việc.

Kiểu giao tiếp như vậy kéo dài nhiều năm khiến người vợ cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều người thừa nhận: Cảm giác cô đơn nhất không phải là sống một mình, mà là sống cùng nhau nhưng không còn gì để nói.

Ở tuổi trung niên, phụ nữ mong muốn những cuộc trò chuyện có sự đồng cảm: Có thể là bàn về chuyến đi sau khi nghỉ hưu, hay đơn giản chỉ là nhớ lại những kỷ niệm ngày mới quen nhau.

Chỉ cần mỗi ngày dành vài phút lắng nghe thật sự, nhiều cuộc hôn nhân đã có thể tránh được sự xa cách.

3. "Tảng đá ngầm" trong hôn nhân: Trốn tránh trách nhiệm

Có những câu chuyện khiến người ngoài cũng không khỏi chạnh lòng.

Khi mẹ chồng mắc bệnh Alzheimer, một người phụ nữ phải một mình lo toàn bộ việc chăm sóc: từ ăn uống, vệ sinh đến thức đêm trông nom.

Người chồng chỉ đưa tiền mỗi tháng rồi dành phần lớn thời gian ra công viên chơi cờ.

Đến khi vợ bị ngã gãy xương trong nhà tắm, ông mới nhận ra mình thậm chí còn không biết thẻ bảo hiểm y tế để ở đâu.

Sự mất cân bằng trách nhiệm không chỉ thể hiện sự lười biếng, mà còn là dấu hiệu của việc xem nhẹ giá trị của người bạn đời.

Nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy phụ nữ trung niên mong muốn nhất chính là sự đồng hành và chia sẻ – không chỉ về vật chất, mà cả trách nhiệm gia đình.

Chẳng hạn như cùng vợ đưa người thân đi khám bệnh, hay nhớ những việc lớn nhỏ trong gia đình. Những hành động ấy gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Đây là gia đình của cả hai người.

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50 - Ảnh 3.

Phụ nữ trung niên mong muốn nhất chính là sự đồng hành và chia sẻ của bạn đời. Ảnh minh họa

4. Điều khiến phụ nữ buồn nhất: Biến sự đồng hành thành điều xa xỉ

Không ít phụ nữ trung niên chia sẻ rằng chồng sẵn sàng dành cả ngày cho bạn bè, nhưng lại ngại cùng vợ đi siêu thị hay dạo bộ.

Những lời than phiền ấy phản ánh một nhu cầu rất giản dị: được cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ của cuộc sống.

Phụ nữ ở tuổi này không cần những điều quá lãng mạn. Họ chỉ muốn cùng chồng đi bộ buổi sáng, chọn quà sinh nhật cho cháu, hoặc cùng nhau làm những việc nhỏ mỗi ngày.

Nhiều nghiên cứu dài hạn cũng chỉ ra rằng hạnh phúc tuổi già không phụ thuộc quá nhiều vào tiền bạc hay sức khỏe, mà nằm ở chất lượng của mối quan hệ thân mật.

Những cặp vợ chồng duy trì thời gian riêng dành cho nhau mỗi tuần thường có mức độ hài lòng trong cuộc sống cao hơn đáng kể.

Điều đó cho thấy: sau tuổi 50, sự đồng hành không phải là chuyện phụ, mà là "hơi thở" của hôn nhân.

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50 - Ảnh 4.

Hôn nhân tuổi trung niên không cần nói "Anh yêu em" mà rất cần câu nói "Anh hiểu em". Ảnh minh họa

Hôn nhân bền lâu không nằm ở những điều to tát, mà ở việc nhìn thấy và phản hồi cảm xúc của nhau mỗi ngày.

Tuổi trẻ có thể cần những lời tỏ tình nồng nhiệt, nhưng khi bước vào nửa sau của cuộc đời, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là:

Một câu hỏi thăm chân thành.

Một cuộc trò chuyện nhỏ mỗi ngày.

Một buổi đi dạo cùng nhau.

Hay sự sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm gia đình.

Hôn nhân đi đến chặng cuối, lời yêu thương đẹp nhất có lẽ không còn là "Anh yêu em", mà là: "Anh hiểu em".

Chính sự quan tâm giản dị ấy mới là điều giữ cho tình cảm vợ chồng luôn ấm áp theo năm tháng.

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50 - Ảnh 5.Đời người có 5 cơ hội để 'đổi vận': Nắm bắt được dù chỉ một, cuộc đời sang trang rực rỡ!

GĐXH - Có người nói cơ hội chỉ đến ba lần, người lại bảo bảy lần, nhưng thực tế có 5 thời điểm then chốt nhất định có thể giúp bạn thực hiện một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục.

4 điều phụ nữ sợ nhất khi chồng bước qua tuổi 50 - Ảnh 6.3 kiểu gia đình nên tránh đến thăm dịp Tết để cả năm được an yên, suôn sẻ

GĐXH - Đi chúc Tết vốn là nét đẹp văn hóa để gắn kết tình thân. Thế nhưng, không phải cánh cửa nào mở ra cũng mang lại niềm vui. Có những ngôi nhà mà khi bước vào, bạn không chỉ "hao tiền tốn của" mà còn rước thêm bực bội vào người.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Cách tốt nhất để 'trả thù' một ai đó: Chỉ cần 2 từ, đỉnh cao của nhân quả là đây

Về già, khi chỉ còn một mình: Muốn gia đình yên ấm, nhất định phải giữ kín 3 điều này với con cái

Về già, khi chỉ còn một mình: Muốn gia đình yên ấm, nhất định phải giữ kín 3 điều này với con cái

Phúc khí không tự nhiên mà đến: 6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không

Phúc khí không tự nhiên mà đến: 6 dấu hiệu cho biết vận may có đang gõ cửa nhà bạn hay không

5 kiểu tính cách dễ thu hút kẻ xấu: Đừng để lòng tốt của bạn trở thành điểm yếu

5 kiểu tính cách dễ thu hút kẻ xấu: Đừng để lòng tốt của bạn trở thành điểm yếu

Cùng chuyên mục

Năm Bính Ngọ 2026: May mắn, tài lộc gọi tên 4 con giáp này

Năm Bính Ngọ 2026: May mắn, tài lộc gọi tên 4 con giáp này

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Một năm mới sang luôn mang theo những kỳ vọng về sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào và gia đình hạnh phúc. Năm Bính Ngọ 2026 này, liệu "vòng xoay" vận mệnh sẽ gọi tên con giáp nào?

Sau 1 năm sống nhà con, tôi nhận ra 3 chân lý để tuổi già an yên

Sau 1 năm sống nhà con, tôi nhận ra 3 chân lý để tuổi già an yên

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Sống cùng con gái sau khi vợ qua đời, ông nhận ra rằng tuổi già không cần quá đông người bên cạnh, chỉ cần sống đúng cách là đủ an yên, nhẹ nhõm và không cô đơn.

Tưởng là mê tín, ai ngờ khoa học chứng minh: 4 tháng sinh có thể tạo những đứa trẻ vượt trội hơn hẳn

Tưởng là mê tín, ai ngờ khoa học chứng minh: 4 tháng sinh có thể tạo những đứa trẻ vượt trội hơn hẳn

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Từ Harvard đến Cambridge, nhiều công trình khoa học cho thấy tháng sinh có mối liên hệ nhất định với sự phát triển thể chất và tư duy của trẻ.

Thuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu

Thuê "bạn gái giả" về ra mắt ngày Tết, nhưng "cảm nắng" thật vì quá đáng yêu

Gia đình - 23 giờ trước

Chúng tôi có thỏa thuận rõ ràng, xong việc trả tiền sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa. Thế nhưng sau mấy ngày trò chuyện, tôi nghĩ mình đang "cảm nắng" cô gái ấy thật.

5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

5 thứ người EQ thấp thường mang theo khi đi du lịch đầu năm mới

Gia đình - 1 ngày trước

Du lịch đầu năm không chỉ là sự thay đổi về không gian, mà còn là cơ hội để làm mới tinh thần và cảm xúc. Những gì một người mang theo về mặt tâm lý có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trải nghiệm.

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Bí quyết tuổi già hạnh phúc: Làm 3 điều này với con cái để bảo vệ tình thân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang tuổi xế chiều, điều mà nhiều người già trăn trở nhất chính là chọn cách dưỡng già sao cho trọn vẹn. Có người muốn được quây quần bên con cháu, nhưng cũng có người lại chọn cách "ở riêng".

Người xuất chúng chỉ làm 4 việc trong đời, sống tốt do bản lĩnh của chính mình

Người xuất chúng chỉ làm 4 việc trong đời, sống tốt do bản lĩnh của chính mình

Gia đình - 1 ngày trước

Khi trưởng thành thực sự, họ nhận ra rằng cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ không phụ thuộc vào may mắn, mà phụ thuộc vào nỗ lực của chính họ.

Tuổi già khôn ngoan: 3 thứ cha mẹ nên 'tiết kiệm' với con cái

Tuổi già khôn ngoan: 3 thứ cha mẹ nên 'tiết kiệm' với con cái

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi già, cho đi tất cả không còn là yêu thương, mà có thể trở thành rủi ro. Có 3 thứ cha mẹ càng "tiết kiệm" với con cái thì cuộc sống càng an toàn, nhẹ nhõm.

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Người xưa nói: Gia đình bỗng có 3 dấu hiệu này, có thể gia đình sắp có 'việc lớn' xảy ra

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải mê tín, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Theo quan niệm dân gian, khi trong nhà xuất hiện những thay đổi tưởng chừng rất nhỏ nhưng lặp lại liên tục, đó có thể là tín hiệu cho một bước ngoặt quan trọng sắp đến với gia đình. Bạn có đang thấy những dấu hiệu này quanh mình?

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu đặt câu hỏi cung hoàng đạo nào sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, câu trả lời có thể khiến không ít người bất ngờ.

Xem nhiều

Tưởng là mê tín, ai ngờ khoa học chứng minh: 4 tháng sinh có thể tạo những đứa trẻ vượt trội hơn hẳn

Tưởng là mê tín, ai ngờ khoa học chứng minh: 4 tháng sinh có thể tạo những đứa trẻ vượt trội hơn hẳn

Gia đình

GĐXH - Từ Harvard đến Cambridge, nhiều công trình khoa học cho thấy tháng sinh có mối liên hệ nhất định với sự phát triển thể chất và tư duy của trẻ.

Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

Tết đừng để 'khẩu nghiệp' phá lộc: 3 kiểu lời nói âm thầm bào mòn phúc khí gia đình

Chuyện vợ chồng
Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Hai cung hoàng đạo sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới, bất ngờ với tháng sinh 'vàng'

Gia đình
Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Chuyện vợ chồng
Càng hy sinh càng thiệt thòi: Đây là những cung hoàng đạo dễ đau khổ nhất khi yêu

Càng hy sinh càng thiệt thòi: Đây là những cung hoàng đạo dễ đau khổ nhất khi yêu

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top