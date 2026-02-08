Thái Nguyên: Sau vụ CSGT hy sinh, nhìn lại nguy cơ từ xe tải chở đất phục vụ dự án tái định cư Bản Áng

Tiếp vụ những bất cập tại Khu tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên: Theo dấu hành trình xe tải GĐXH - Hoạt động vận chuyển đất phục vụ san lấp dự án Khu tái định cư Bản Áng, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên diễn ra rầm rộ trong nhiều ngày, kéo theo tình trạng bụi bặm, ô nhiễm và nguy cơ mất an toàn giao thông. Từ việc bám sát hành trình các xe tải, phóng viên đã ghi nhận nhiều điểm lấy đất khác nhau, làm dấy lên những băn khoăn về nguồn gốc đất và tác động môi trường.

Buổi trưa đầu tháng 2/2026, trên Quốc lộ 1B, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, một cán bộ CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ngã xuống. Sự hy sinh của đồng chí không chỉ để lại nỗi đau xót, mất mát lớn cho gia đình, đồng đội mà còn khiến nhiều người bàng hoàng, giật mình nhìn lại những hiểm họa vẫn đang hiện hữu từng ngày trên các tuyến đường, nơi những chiếc xe tải trọng lớn lao đi với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ đối với người tham gia giao thông và cả lực lượng chức năng đang ngày đêm giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11h35 ngày 04/02/2026, tại Km 143+350, Quốc lộ 1B (thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) đã khiến đồng chí Lao Hoàng Hải, Trung tá, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Dự án tái định cư Bản Áng mỗi lần xe tải chở đất ra vào gây khói bụi.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn giao thông luôn thường trực trên các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là các tuyến thường xuyên có xe tải trọng lớn lưu thông. An toàn giao thông, từ đó, không còn là những con số khô khan trong các bản báo cáo, mà là sinh mạng con người, những mất mát không gì có thể bù đắp.

Từ thực tế ghi nhận của phóng viên tại khu vực dự án Khu tái định cư Bản Áng (xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) cho thấy, hàng loạt xe tải chở đất san lấp, trong đó có nhiều xe gắn phù hiệu "TQ", vẫn đang hoạt động với tần suất dày đặc qua khu dân cư. Các phương tiện di chuyển liên tục trên Quốc lộ 3, đường tỉnh 259 (một tuyến đường đang xuống cấp trầm trọng) và nhiều tuyến đường nội bộ, có thời điểm nối đuôi nhau, một số xe chạy với tốc độ cao, làm phát tán bụi lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn, môi trường sống và an toàn của người dân hai bên đường.

Nhiều hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường phản ánh, mỗi khi xe tải chở đất đi qua, bụi mù mịt bao phủ nhà cửa, cây cối; việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt vào giờ cao điểm, tình trạng xe tải đi nhanh, phanh gấp, vượt nhau trên các đoạn đường hẹp càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Xe tải lao ầm ầm trong khu dân cư.

Thực tế cho thấy, xe tải chở đất thường có tải trọng lớn, quán tính cao, trong khi không ít tuyến đường dân sinh, đường tỉnh lộ chưa được thiết kế để chịu mật độ và cường độ khai thác như hiện nay. Chỉ một sơ suất nhỏ của người điều khiển phương tiện cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường, không chỉ đối với người tham gia giao thông mà còn với chính lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trên đường...

Không phải ngẫu nhiên mà dư luận lo ngại trước hoạt động của các xe tải trọng lớn mang phù hiệu "TQ" lưu thông qua khu dân cư. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt thương tâm liên quan đến xe tải có gắn phù hiệu tương tự.

Cụ thể, khoảng 9h50 ngày 12/11/2023, tại Km 115+630 Quốc lộ 3 (thuộc tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới cũ, nay là xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên), ông Nguyễn Văn H (ở Bản Đén 2, xã Quảng Chu cũ) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 33N2-7505x chở theo cháu T và bà N lưu thông theo hướng Hà Nội – Cao Bằng thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 97C-018.xx do Ngô Mạnh Hải điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến cháu bé tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương, xe mô tô hư hỏng nặng.

Chiếc xe phù hiệu "TQ" chạy trên đường Quốc lộ 3 mới, chuẩn bị rẽ vào đường nội Khu công nghiệp Thanh Bình.

Theo hồ sơ vụ án, vào thời điểm đó lực lượng công an xác định người điều khiển xe tải chưa đủ tuổi để được cấp giấy phép lái xe hạng C. Phương tiện mang biển kiểm soát đăng ký thuộc Công ty TNHH MTV Thành Quý. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Mới đã khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam bị can để phục vụ công tác điều tra. Đáng chú ý, hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn có gắn phù hiệu "TQ", trùng khớp với phù hiệu được gắn trên nhiều xe tải đang chở đất san lấp dự án Khu tái định cư Bản Áng hiện nay.

Việc dẫn lại vụ tai nạn đau lòng nói trên không nhằm quy kết hay đánh đồng các phương tiện, đơn vị đang hoạt động, mà để nhấn mạnh rằng, chỉ cần một khâu buông lỏng quản lý, một hành vi chủ quan của người điều khiển phương tiện, hậu quả có thể là sinh mạng con người. Trong bối cảnh các xe tải chở đất, nhiều xe mang phù hiệu "TQ", đang lưu thông với tần suất lớn qua khu dân cư Bản Áng, nguy cơ mất an toàn giao thông càng cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án TĐC Bản Áng thuộc hạng mục tái định cư xã Thanh Thịnh và xã Thanh Mai (khu vực huyện Chợ Mới trước ngày 1/7/2025), nằm trong Tiểu dự án Giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gói thầu thi công là "Gói thầu số 21: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu tái định cư xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên", thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3). Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Do chạy lấy đất dày đặc, nhiều chiếc xe tải bụi bám đầy đuôi xe.

Theo Quyết định số 317/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025 do ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên ký về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với Gói thầu số 21, liên danh xây dựng khu tái định cư gồm: Công ty TNHH MTV Thành Quý, Công ty CP Khang Thịnh và Công ty CP Xây dựng An Hùng Thịnh trúng thầu với giá hơn 50,05 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Thành Quý là nhà thầu chính. Công ty TNHH MTV Thành Quý cũng là đơn vị thi công các hạng mục san lấp mặt bằng,...

Mới đây, ngày 3/2/2026, phóng viên tiếp tục ghi nhận, tại dọc đường Quốc lộ 3 và đường tỉnh 259 nhiều xe tải có phù hiệu "TQ" vẫn hoạt động rầm rộ. Tại dự án tái định cư Bản Áng, xung quanh cây cối bụi vẫn bám đầy, mặt đường đoạn các xe tải ra vào đầy đất.

Trước đó, ngày 21/1/2026, phóng viên đã liên hệ, cung cấp thông tin đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tuy nhiên đến ngày 6/2, phóng viên chưa nhận được thông tin phản hồi từ đơn vị này.

Từ những bài học xương máu đã xảy ra, việc siết chặt điều kiện người lái, kiểm soát tốc độ, tải trọng, lộ trình di chuyển, tăng cường giám sát hoạt động của các xe vận chuyển vật liệu là yêu cầu không thể trì hoãn. Đối với dự án Khu tái định cư Bản Áng, bên cạnh bảo đảm tiến độ thi công, các đơn vị liên quan cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và an toàn giao thông, tránh để những thảm kịch đau lòng có thể lặp lại.

Video những bất cập tại dự án tái định cư Bản Áng ở Thái Nguyên: