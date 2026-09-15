Thông báo quan trọng từ bảo hiểm xã hội Việt Nam, tất cả người dân cần chú ý để bảo đảm quyền lợi

Theo thông báo mới nhất từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân, từ tháng 9/2026, một số chính sách liên quan đến BHXH, BHYT và chi trả an sinh xã hội chính thức được triển khai. Trong đó có những liên quan đến thủ tục hành chính, thông tin định danh, quyền lợi của người tham gia và phương thức nhận chi trả các khoản an sinh xã hội.

Liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Từ ngày 1/9/2026, Nghị định 301/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi bổ sung một số quy định về thực hiện liên thông điện tử các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Quy trình liên thông được bổ sung thêm thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thông báo hẹn trả kết quả được gửi đến người yêu cầu qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại tự động.

Thời gian giải quyết nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 3 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ. Trường hợp phải xác minh, thời gian giải quyết không quá 5 ngày làm việc.

Nếu đồng thời thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, thời hạn giải quyết thủ tục này không quá 5 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ điện tử.

Những thay đổi này góp phần tăng tính liên thông giữa các cơ quan, rút ngắn thời gian xử lý và hạn chế việc người dân phải thực hiện nhiều lần các thủ tục liên quan.

Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách liên quan đến BHXH có hiệu lực. Ảnh minh họa: TL

Sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay mã số BHXH

Từ ngày 1/9/2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay mã số BHXH và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026.

Việc chuyển đổi được thực hiện trên phạm vi toàn hệ thống liên quan đến nhiều phần mềm nghiệp vụ như: Thu và quản lý số thẻ; xét duyệt chính sách; giao dịch BHXH điện tử; ứng dụng VssID; kế toán tập trung, hệ thống thông tin giám định BHYT và các hệ thống khác có sử dụng mã số BHXH.

Người tham gia cần lưu ý: Đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng, hưởng; giá trị sử dụng thẻ BHYT và quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Quá trình chuyển đổi bảo đảm chính xác, an toàn, đồng bộ, bảo toàn đầy đủ dữ liệu và lịch sử tham gia, hưởng các chế độ, chính sách; đồng thời không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia, người hưởng.

Sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để tiếp nhận các khoản chi trả

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP của chính phủ chính thức có hiệu lực trong đó quy định sử dụng tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép người có danh tính điện tử tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Theo quy định mới, các khoản hỗ trợ, hưu trí và chi trả an sinh xã hội từ ngân sách Nhà nước có thể được chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia.

Với trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì vẫn được thực hiện chi trả theo các hình thức khác theo quy định.

Lưu ý: Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là một tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản chi trả.

Theo BHXH Việt Nam, từ tháng 9/2026, các quy định mới tiếp tục hướng tới tăng cường liên thông dữ liệu, đẩy mạnh định danh điện tử và số hóa quy trình quản lý, chi trả chính sách an sinh xã hội.

Đối với người tham gia BHXH, BHYT và người đang hưởng các chế độ, chính sách, việc chủ động theo dõi thông tin trên VssID, VNeID và thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền sẽ giúp bảo đảm việc tiếp cận các dịch vụ, chế độ được thuận tiện, chính xác và kịp thời.

Từ 1/9/2026, số căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội: Người dân cần lưu ý gì? GĐXH - Từ ngày 1/9/2026, BHXH Việt Nam sẽ chính thức sử dụng số định danh cá nhân/Căn cước công dân thay thế mã số BHXH. Theo đó, người dân không phải làm thủ tục chuyển đổi và quyền lợi BHXH, BHTN vẫn được bảo đảm.