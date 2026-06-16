Từ 1/7, cán bộ, công chức và viên chức Hà Nội được nhận gấp đôi lương?

Theo Báo Hà Nội Mới, tại kỳ họp thứ tư, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung về chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của TP Hà Nội, thực hiện theo điểm e khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô 2026.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND đang được áp dụng.

Theo Nghị quyết, chính sách thu nhập tăng thêm áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của thành phố làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, đối tượng áp dụng còn bao gồm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; người làm việc thường xuyên tại hội trong độ tuổi lao động là lãnh đạo hội chuyên trách, công chức, viên chức tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và được giao biên chế của thành phố.

Công chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể được hưởng mức thu nhập tăng thêm bằng 1 lần mức lương hiện hưởng. Ảnh minh họa: TL

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết là nguyên tắc chi trả thu nhập tăng thêm được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả công việc của từng cá nhân. Thu nhập tăng thêm được chi trả hằng tháng đối với người được xếp loại từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Cũng theo Nghị quyết, việc chi trả phải bảo đảm đúng đối tượng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, không bình quân, cào bằng và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công khai tiêu chí, kết quả đánh giá, xếp loại và mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về nguồn kinh phí, quỹ tiền lương làm căn cứ xác định nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách là quỹ tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức, không bao gồm các khoản phụ cấp. Nguồn kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách các cấp.

Nghị quyết quy định mức chi thu nhập tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 1 lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức, không bao gồm các khoản phụ cấp. Mức chi cụ thể được phân thành ba nhóm theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng.

Người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng mức thu nhập tăng thêm bằng 1 lần mức lương hiện hưởng.

Người hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng mức bằng 0,8 lần mức lương hiện hưởng.

Người hoàn thành nhiệm vụ được hưởng mức bằng 0,5 lần mức lương hiện hưởng.

Với cơ chế này, người được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể nhận thêm khoản thu nhập tương đương một tháng lương hiện hưởng. Khi cộng với tiền lương đang hưởng, tổng thu nhập trong tháng có thể tương đương khoảng hai lần mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.