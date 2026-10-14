Từ 15/11, bỏ quỹ phụ huynh: Nhẹ gánh đóng góp, lo khoản chi phát sinh

Từ 15/11, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Quy định này được kỳ vọng góp phần hạn chế áp lực đóng góp, nhưng cũng đặt ra nhiều băn khoăn về những khoản chi phát sinh trong năm học.

Với một số phụ huynh, việc không còn quỹ lớp, quỹ trường giúp giảm áp lực đóng góp, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về cách xử lý những khoản chi nhỏ phát sinh trong năm học.

Ủng hộ nhưng vẫn băn khoăn

Chị Nguyễn Liến, có con đang học tiểu học tại TP.HCM, cho rằng nếu không có khoản tiền chung, mỗi lần lớp tổ chức hoạt động lại phải kêu gọi phụ huynh đóng góp, lâu dần sẽ gây phiền hà.

“Thà đóng một lần rồi khi có hoạt động thì trích từ đó ra sẽ tiện hơn. Có kế hoạch cụ thể rõ ràng và nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh trong lớp. Chứ mỗi lần có một hoạt động lại phải kêu gọi phụ huynh đóng góp thì cũng bất tiện, nhiều lần như vậy thành ra phiền”, chị Liến nói.

Chị Liến cũng băn khoăn, nếu từng hoạt động cụ thể của lớp trong quá trình học tập của học sinh, cần sự hỗ trợ một khoản chi phí của học sinh, khi đó có được phép kêu gọi đóng góp, vậy việc vận động này có vi phạm quy định không. Chị Liến cho rằng cần hướng dẫn kỹ cho phụ huynh nắm rõ được vấn đề này để tránh gây hiểu nhầm, thực hiện cứng nhắc.

Một buổi họp phụ huynh tại TP.HCM. (Ảnh minh họa)

Chị Thu Trang có con đang học cấp 2 tại khu vực Quận 8 (cũ) đồng tình với quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này sẽ làm giảm áp lực cho phụ huynh, cũng như tránh việc “bày vẽ, huy động đóng góp vô tội vạ” mà ở một số nơi vẫn còn tồn tại.

“Riêng với các khoản như in tài liệu, bài tập, đề thi ôn tập... tôi vẫn đồng ý đóng. Tuy nhiên, các khoản thu theo nhu cầu và theo từng đợt như vậy tôi cảm thấy minh bạch và đỡ áp lực hơn”, chị Trang nói.

Chị Thanh Lương cũng cho rằng, việc không thu quỹ lớp, quỹ trường như quy định mới là hợp lý. Tuy nhiên, chị vẫn đồng ý đóng góp khi trường, lớp cần với mục đích phục vụ cho việc học tập của các con.

“Nhiều năm qua, các câu chuyện về lạm thu trong nhà trường, những khoản thu chi không minh bạch của Ban đại diện cha mẹ học sinh đâu đó vẫn còn tồn tại. Khi có quy định rõ ràng như vậy, phụ huynh cũng yên tâm”.

Với một số phụ huynh đã ủng hộ các chi phí cho hoạt động đầu năm của lớp, cũng đưa ra nhiều ý kiến tranh luận với chuyện “quỹ lớp”. Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi, nếu lớp nào có đóng góp phải hoàn trả cho phụ huynh, vậy nếu phụ huynh không đồng ý nhận lại mong muốn được ban đại diện cha mẹ tiếp tục hỗ trợ phải giải quyết ra sao?

Anh Lê Phong (ngụ Thủ Đức) nêu quan điểm, phụ huynh không được thu quỹ, không giữ các khoản tiền, vậy khi có những hoạt động chính đáng của các con, ai sẽ đứng ra thu tiền, đóng góp ra sao? Hay ban đại diện phải làm đề xuất gửi nhà trường?

“Vì vậy tôi nghĩ cần linh động, phù hợp và hướng dẫn thật cụ thể cho phụ huynh về vấn đề này. Tôi cũng kiến nghị nên để các khoản mà phụ huynh đã đóng góp trước ngày quy định này có hiệu lực vẫn cho phép sử dụng, miễn là công khai, minh bạch, phụ huynh đồng thuận”.

Từng tham gia trong Ban đại diện cha mẹ học sinh, chị Tiểu Anh (ngụ phường An Khánh) chia sẻ, những người tham gia ban đại diện thường bỏ nhiều công sức, thời gian, thậm chí tự bỏ tiền túi để tổ chức hoạt động cho các con. Nguồn quỹ có thể dùng để photocopy tài liệu, mua giấy vẽ, bút màu và các vật dụng phục vụ sinh hoạt chung của lớp. Nếu mỗi lần phát sinh chi phí lại vận động đóng góp riêng, phụ huynh có thể cảm thấy bất tiện.

Chị Tiểu Anh cho rằng các khoản đóng góp cần dựa trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt mức thu và không gây áp lực với những gia đình khó khăn. Chị dẫn chứng, có những phụ huynh nhiều năm không đóng quỹ nhưng con vẫn được tham gia đầy đủ các hoạt động như những học sinh khác. Các khoản tiền phải được công khai, minh bạch và chỉ sử dụng cho hoạt động chung của học sinh.

“Miễn sao là minh bạch, công khai. Những hoạt động đó không có tiền thì không làm được”, chị Tiểu Anh nói.

Theo chị, cần phân biệt việc ngăn chặn lạm thu với việc cấm hoàn toàn các khoản đóng góp tự nguyện. Nếu nhu cầu tổ chức hoạt động cho học sinh vẫn còn nhưng không có nguồn kinh phí phù hợp, các khoản đóng góp có thể xuất hiện dưới những tên gọi khác.

Trường không có quỹ lớp, quỹ trường

Thầy Nguyễn Trung Toàn, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, TP.HCM) cho biết, nhà trường không thu quỹ trường, quỹ lớp trong nhiều năm qua. Vì vậy, những quy định mới về việc thu các khoản đóng góp của phụ huynh hầu như không ảnh hưởng đến hoạt động của trường.

Theo thầy Toàn, kinh phí tổ chức các hoạt động giáo dục, sự kiện dành cho học sinh và những khoản chi phục vụ sinh hoạt thường ngày đều được lấy từ nguồn quỹ hoạt động của nhà trường. Chẳng hạn, khi tổ chức phiên tòa giả định hoặc các sự kiện khác, trường sử dụng kinh phí hoạt động, thực hiện xuất hóa đơn và thanh toán theo quy định, không thu thêm tiền từ học sinh.

Đối với những khoản chi thường xuyên như mua phấn, chổi, vật dụng lau bảng hay in ấn tài liệu, nhà trường cũng chủ động bố trí kinh phí. Trước đây, trường từng ký hợp đồng với một đơn vị cung cấp máy photocopy để phục vụ việc in ấn tài liệu, đề cương và bài tập. Chi phí được thanh toán từ nguồn quỹ hoạt động của trường thay vì yêu cầu phụ huynh đóng góp.

“Trường duy trì cách làm này trong nhiều năm nên không phát sinh nhu cầu thu thêm các khoản quỹ từ phụ huynh. Các hoạt động tổ chức tại trường cũng được cân đối trong nguồn kinh phí sẵn có”, Thầy Toàn nói.

Về Ban đại diện cha mẹ học sinh, thầy Toàn cho biết trường vẫn có ban đại diện nhưng chủ yếu thực hiện vai trò kết nối giữa phụ huynh và nhà trường. Khi phụ huynh có thắc mắc hoặc phản ánh vấn đề liên quan đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh, trưởng ban sẽ chuyển thông tin đến nhà trường để xem xét, xử lý.

Thầy nhấn mạnh Ban đại diện cha mẹ học sinh tại trường không tham gia thu tiền hay quản lý các khoản quỹ phục vụ hoạt động của nhà trường. Theo thầy, việc chủ động sử dụng kinh phí hoạt động để chi trả cho các nhu cầu cần thiết giúp trường duy trì hoạt động mà không phải thường xuyên kêu gọi phụ huynh đóng góp.