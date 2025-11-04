Bảng lương giáo viên các cấp có gì thay đổi từ 1/1/2026?

Dự kiến bảng lương giáo viên năm 2026

Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Theo dự thảo Nghị định, tất cả nhà giáo đều được hưởng "hệ số lương đặc thù". Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng;

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; trường phổ thông liên cấp nội trú tiểu học, trung học cơ sở vùng biên giới đất liền được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,2 so với hệ số lương hiện hưởng.

Nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập dành cho trẻ em mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,3 so với hệ số lương hiện hưởng.

Hệ số lương đặc thù được tính với mức lương và không dùng để tính mức phụ cấp. Do đó, công thức tính mức lương đối với nhà giáo từ 1/1/2026 như sau:

Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Với hệ số lương đặc thù, tiền lương của giáo viên sẽ cao nhất trong hệ thống thang bảng lương dành cho khối hành chính sự nghiệp như quy định trong Luật Nhà giáo 2025.

Bảng lương giáo viên mới với hệ số đặc thù dự kiến như sau:

Ngoài lương, các loại phụ cấp nào giáo viên được hưởng?

Cũng theo dự thảo Nghị định, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên nhà giáo và các loại phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

Phụ cấp trách nhiệm công việc

1. Mức hưởng và đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc

Ngoài các nhà giáo được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định của pháp luật, Nghị định này quy định bổ sung một số trường hợp được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc với các mức như sau:

- Mức 0,1 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo được giao thực hiện công tác tư vấn học sinh;

- Mức 0,2 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo được giao nhiệm vụ tổ phó chuyên môn hoặc tổ phó bộ môn theo quy định của pháp luật; nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập theo số giờ giảng hoặc tiết dạy người khuyết tật thực tế;

- Mức 0,3 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với:

+ Nhà giáo được cử làm các nhiệm vụ của nhà giáo cốt cán từ 05 ngày/tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cho tháng đó;

+ Nhà giáo được giao nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn hoặc tổ trưởng bộ môn hoặc tổ trưởng tổ quản lý học sinh theo quy định của pháp luật;

+ Nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các khoa đào tạo tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục đại học; nhà giáo giảng dạy môn học bằng ngoại ngữ (trừ nhà giáo dạy môn Ngoại ngữ);

+ Nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác không phải cơ sở giáo dục đại học nếu đảm bảo số giờ dạy theo định mức, trong đó có số tiết dạy tiếng dân tộc thiểu số trung bình từ 04 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên; trung bình từ 02 tiết/tuần dạy tiếng dân tộc thiểu số trở lên đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đang công tác tại trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

+ Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

2. Không áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Các hoạt động chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy, giờ giảng hoặc quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng thì không được tính hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định tại Điều này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Cách tính, hưởng

- Cách tính tiền phụ cấp trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

- Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở giáo dục không phải là trường chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc như sau:

Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = 0,2 x Mức lương cơ sở x Số giờ giảng hoặc tiết dạy người khuyết tật thực tế trong tháng Định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng

Trong đó, định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng = định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong một năm /12 tháng;

- Phụ cấp trách nhiệm công việc được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính, đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Phụ cấp lưu động

1. Ngoài các đối tượng được hưởng theo quy định hiện hành của pháp luật, những trường hợp sau được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở theo số ngày thực tế lưu động:

- Nhà giáo được cử biệt phái;

- Nhà giáo dạy liên trường;

- Nhà giáo phải di chuyển để dạy ở các điểm trường hoặc phân hiệu.

2. Cách tính, hưởng phụ cấp lưu động thực hiện theo quy định của pháp luật.

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

1. Ngoài các đối tượng được hưởng theo quy định hiện hành của pháp luật, nhà giáo dạy thực hành và nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành trong một bài học/học phần/mô đun/môn học (sau đây gọi chung là nhà giáo dạy thực hành) tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng phụ cấp độc hại, nguy hiểm nếu có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

- Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc; dạy thực hành ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định;

- Dạy thực hành trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép;

- Dạy thực hành những ngành, nghề học phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép;

- Dạy thực hành ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

3. Mức phụ cấp:

- Mức 0,1 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này;

- Mức 0,2 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có hai trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này;

- Mức 0,3 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có ba trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này;

- Mức 0,4 áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành ngành, nghề học có bốn yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Cách tính, hưởng

- Cách tính tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Riêng trường hợp nhà giáo quy định tại Điều này được tính theo số giờ dạy thực hành thực tế của ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, cụ thể như sau:

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng x Mức lương cơ sở x Số giờ dạy thực hành thực tế của ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong tháng Định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng

Trong đó, định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong tháng = định mức giờ giảng hoặc tiết dạy của nhà giáo trong một năm /12 tháng;

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

