Nhiều năm không hỏi han, tôi tưởng tình bạn đã hết cho đến khi nhận món quà cưới gây choáng

Có những tình bạn từng thân thiết đến mức tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Nhưng rồi mỗi người bước vào một hành trình riêng, những cuộc trò chuyện thưa dần, những lần gặp mặt cũng ít đi. Chúng ta không cãi vã, chẳng xảy ra mâu thuẫn, vậy mà cứ thế trở thành những người xa lạ.

Câu chuyện của người đàn ông Trung Quốc tên Liu Wende được đăng tải trên diễn đàn Toutiao chính là 1 ví dụ, theo Phụ nữ Việt Nam.

Tôi từng nghĩ mình đã mất một người bạn như vậy. Tôi từng trách cậu ấy vì suốt nhiều năm không liên lạc, thậm chí đã nghĩ rằng tình bạn giữa chúng tôi không còn quan trọng với cậu ấy nữa.

Cho đến ngày tôi kết hôn, một món quà trị giá 100.000 NDT, tương đương hơn 388 triệu đồng, khiến tôi nhận ra mình đã trách nhầm người bạn thân năm nào.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ và chứng kiến từng bước trưởng thành của đối phương. Khi ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chúng tôi trở nên xa lạ. Ảnh minh họa

Gặp người bạn thân nhất khi còn là một cậu bé xa lạ

Khi còn nhỏ, bố mẹ ly hôn, tôi theo bố chuyển đến một thành phố xa lạ sinh sống. Hai bố con thuê một căn nhà trọ, còn tôi được chuyển đến một ngôi trường mới.

Ngày đầu tiên đi học tôi rất bỡ ngỡ, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, bạn bè trong lớp không biết tôi là ai. Tôi khi ấy vừa nhớ cuộc sống cũ, vừa lo lắng không biết mình có thể hòa nhập với môi trường mới hay không.

Rồi một cậu bé chủ động đến bắt chuyện với tôi, cậu ấy tên là Zhang Feixiong. Tôi không ngờ rằng cuộc gặp gỡ rất bình thường ấy lại trở thành một trong những mối quan hệ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Từ đó, chúng tôi trở thành bạn thân. Chúng tôi cùng học, cùng chơi, cùng chia sẻ những chuyện vui buồn, những khó khăn trong học tập hay cuộc sống, cả hai đều sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ và chứng kiến từng bước trưởng thành của đối phương. Khi ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chúng tôi trở nên xa lạ.

Cứ thế xa nhau mà chẳng ai nói một lời

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cuộc đời đưa chúng tôi đến hai hướng khác nhau. Tôi vào Đại học Vũ Hán, còn Zhang Feixiong đến Tây An học tập, mỗi người bắt đầu một cuộc sống mới.

Chúng tôi có những người bạn mới, những bài học mới, những mục tiêu mới. Ban đầu vẫn còn liên lạc, nhưng rồi những cuộc gọi cứ thưa dần. Một tháng không nói chuyện, rồi vài tháng và sau đó là cả một khoảng thời gian dài.

Điều kỳ lạ là chúng tôi không hề xảy ra mâu thuẫn, không ai giận ai, chỉ là chẳng người nào chủ động tìm người kia. Tôi từng nhiều lần nghĩ đến chuyện gọi cho Zhang Feixiong nhưng rồi lại thôi.

Tôi tự hỏi sau thời gian dài không gặp, nếu gọi điện thì tôi sẽ nói gì? "Dạo này cậu thế nào?" rồi sau đó thì sao?

Tôi sợ cuộc trò chuyện sẽ gượng gạo. Tôi cũng sợ rằng tình bạn ngày xưa đã không còn như trước nên tôi chọn im lặng. Có lẽ Zhang Feixiong cũng nghĩ giống tôi và chúng tôi cứ thế xa nhau.

Gặp lại sau nhiều năm, tôi tưởng tình bạn đã trở lại

Một lần tôi trở về nơi mình từng sống để họp lớp, tôi tình cờ gặp lại Zhang Feixiong. Sau nhiều năm không gặp, tôi khá bất ngờ, nhưng điều khiến tôi vui hơn là cậu ấy vẫn hồ hởi như ngày nào.

Vừa nhìn thấy tôi, Zhang Feixiong đã hỏi thăm sức khỏe, công việc và cuộc sống hiện tại của tôi. Chúng tôi nói chuyện rất tự nhiên không có cảm giác xa cách như tôi từng tưởng tượng.

Sau buổi gặp hôm ấy, tôi nghĩ tình bạn của chúng tôi có lẽ đã được nối lại nhưng tôi đã nhầm. Sau khi tôi trở lại Vũ Hán, Zhang Feixiong vẫn không liên lạc.

Một năm trôi qua, rồi hai năm, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy thật sự không còn coi tôi là người bạn quan trọng nữa. Nếu còn trân trọng tình bạn này, tại sao cậu ấy không một lần gọi điện?

Tôi càng nghĩ càng buồn, cuối cùng, tôi cũng không chủ động tìm cậu ấy nữa và tự nhủ rằng có lẽ chúng tôi đã đi đến cuối của tình bạn này.

Cuộc điện thoại sau 2 năm khiến tôi bất ngờ

Năm 2016, sau khoảng hai năm gần như không có bất kỳ liên lạc nào, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông, người gọi là Zhang Feixiong. Cậu ấy hỏi tôi có đang ở Vũ Hán không, sau đó ngập ngừng hỏi liệu có thể ở tạm nhà tôi một thời gian hay không.

Thành thật mà nói, lúc ấy tôi vẫn còn giận. Tôi từng nghĩ cậu ấy đã bỏ quên tình bạn giữa chúng tôi, nhưng dù thế nào, đó vẫn là người bạn từng đồng hành với tôi trong những năm tháng tuổi thơ nên tôi đồng ý.

Và chỉ sau khi gặp lại, tôi mới biết suốt hai năm qua Zhang Feixiong đã trải qua chuyện gì. Bố cậu ấy làm trong lĩnh vực bất động sản nhưng sau đó bị bắt giữ vì sai phạm. Tài sản của gia đình cũng bị đóng băng.

Gia đình mỗi người một ngả, cuộc sống của Zhang Feixiong hoàn toàn đảo lộn. Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra cậu ấy không biến mất vì quên tôi mà cậu ấy đang phải tự mình đối mặt với một biến cố quá lớn.

Lặng lẽ rời đi

Trong khoảng thời gian ở nhà tôi, Zhang Feixiong từng nói rằng cậu ấy sẽ cố gắng vực dậy. Cậu ấy còn nói với tôi rằng nếu một ngày nào đó cậu ấy biến mất thì có nghĩa là cậu ấy đang đi tìm lại chính mình. Tôi nhớ mãi câu nói ấy.

Bốn tháng sau, Zhang Feixiong rời khỏi nhà tôi không để lại lời từ biệt. Nhưng lần này tôi không còn giận vì tôi biết cậu ấy đang bắt đầu lại cuộc đời.

Tôi tin rằng sau những gì đã xảy ra, Zhang Feixiong cần thời gian để tìm hướng đi cho mình, xây dựng lại sự nghiệp và cuộc sống. Sau đó, chúng tôi lại mất liên lạc nhưng cảm giác của tôi lúc này đã khác, tôi không còn nghĩ cậu ấy quên mình nữa.

Món quà cưới 100.000 NDT

Tôi cứ nghĩ câu chuyện giữa chúng tôi sẽ dừng lại ở đó cho đến ngày tôi kết hôn. Tôi bất ngờ nhận được món quà cưới từ Zhang Feixiong, giá trị lên đến 100.000 NDT, tương đương hơn 388 triệu đồng.

Tôi thực sự bàng hoàng, không nghĩ một người đã nhiều năm không thường xuyên liên lạc với mình lại có thể nhớ đến ngày trọng đại của tôi.

Điều khiến tôi xúc động hơn cả không phải số tiền mà là việc tôi nhận ra Zhang Feixiong chưa bao giờ quên tôi. Cậu ấy có thể không xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của tôi, nhưng tình bạn năm xưa vẫn được cậu ấy giữ ở một góc nào đó trong lòng.

Tôi cũng hiểu rằng món quà ấy có lẽ còn là lời cảm ơn dành cho tôi. Khi cậu ấy rơi vào giai đoạn khó khăn nhất, tôi đã cho cậu ấy một nơi để ở mà không tính toán thiệt hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một ân tình cần báo đáp nhưng cậu ấy thì nhớ.

Tôi thực sự bàng hoàng, không nghĩ một người đã nhiều năm không thường xuyên liên lạc với mình lại có thể nhớ đến ngày trọng đại của tôi. Ảnh minh họa

Hối hận vì từng trách nhầm người bạn của mình

Sau tất cả, điều khiến tôi hối hận nhất là mình đã từng trách Zhang Feixiong.

Tôi từng nghĩ cậu ấy không còn coi trọng tình bạn. Tôi từng nghĩ cậu ấy chủ động xa cách tôi. Nhưng thực tế là trong khoảng thời gian ấy, cậu ấy đang phải đối mặt với những biến cố mà tôi hoàn toàn không biết.

Tôi đã dùng sự im lặng của cậu ấy để suy đoán về tình cảm của cậu ấy dành cho mình, thay vì một lần chủ động hỏi xem cậu ấy đang trải qua chuyện gì.

Nếu ngày đó tôi kiên nhẫn hơn, có lẽ tôi đã không phải mất nhiều năm để hiểu ra điều này. Tôi cũng vui vì cuối cùng Zhang Feixiong đã có thể ổn định cuộc sống trở lại.

Bạn thân không nhất thiết phải gặp nhau mỗi ngày

Sau câu chuyện của mình, tôi nhận ra một điều, tình bạn thật sự không phải lúc nào cũng được đo bằng số lần gọi điện, số tin nhắn hay số lần gặp mặt.

Có những người bạn mỗi ngày đều trò chuyện nhưng khi gặp khó khăn lại không thể tìm thấy nhau. Cũng có những người bạn nhiều năm không gặp, thậm chí chẳng biết cuộc sống của nhau đang diễn ra thế nào, nhưng khi một người cần giúp đỡ, người kia vẫn sẵn sàng chìa tay.

Tôi và Zhang Feixiong từng có một khoảng thời gian dài như thế. Chúng tôi từng im lặng, từng hiểu lầm và từng nghĩ tình bạn đã kết thúc, nhưng hóa ra, có những mối quan hệ không cần phải liên tục chứng minh sự tồn tại.

Chỉ cần trong lòng vẫn nhớ đến nhau, tình bạn ấy có thể vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian và khoảng cách đã kéo hai người đi rất xa. Và có lẽ, điều đáng quý nhất trong một tình bạn lâu năm chính là dù bao lâu không gặp, khi cần nhau, chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhau.

5 thói quen giúp duy trì tình bạn bền lâu

Mọi người đều phải lớn lên và theo đuổi cuộc sống riêng. Do đó, bạn bè từ thuở ấu thơ có thể dần rời xa ta để chinhh phục những ước mơ, khát vọng của họ. Trong hoàn cảnh đó, việc duy trì tình bạn tưởng chừng như rất khó khăn, nhưng Lifehack chỉ ra 6 bí quyết vô cùng đơn giản và vẫn cực kì hiệu quả, giúp tình bạn luôn tồn tại bền vững, dài lâu, theo Thanh Niên.

Hãy dành thời gian lên kế hoạch để cả hai gặp gỡ, cùng nhau trò chuyện, vui chơi những khi rảnh rỗi. Nên nắm bắt cơ hội để được gần gũi hơn với bạn bè nếu thật sự muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. Ảnh minh họa

Thường xuyên trao đổi hình ảnh

Việc cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thú vị trong cuộc sống chắc chắn sẽ khiến tình bạn trở nên gần gũi, thân thiết hơn.

Trò chuyện khi có thời gian

Bất kể bạn sử dụng Facebook, Messenger... hoặc các ứng dụng công nghệ khác, nên dành thời gian tâm sự, trò chuyện để hiểu thêm về cuộc sống của nhau.

Dù đang chạy bộ trong công viên, đi siêu thị mua đồ... hãy tranh thủ khoảng thời gian đó để cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, đồng thời còn có thể đưa ra những lời khuyên bổ ích khi cần thiết.

Chia sẻ bí mật

Đây là một trong những việc ít được mọi người thực hiện nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dù chia sẻ bí mật với bạn thân có thể là điều bình thường nhưng đối với một số người, đó là việc chẳng dễ dàng gì.

Gặp nhau khi có thể

Hãy dành thời gian lên kế hoạch để cả hai gặp gỡ, cùng nhau trò chuyện, vui chơi những khi rảnh rỗi. Nên nắm bắt cơ hội để được gần gũi hơn với bạn bè nếu thật sự muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. Điều này sẽ tạo ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, là động lực to lớn giúp bạn sống vui vẻ, tốt đẹp hơn.

Bên nhau lúc khó khăn

Dù không còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa nhưng nếu bạn bè gặp khó khăn, cần người tâm sự để vơi đi nỗi buồn thì hãy trở thành nơi nương tựa vững chắc cho họ. Một người bạn thật sự sẽ biết quan tâm, động viên, hỗ trợ bạn bè khi cần mà không hề suy nghĩ, tính toán.