Từ tuổi 40, tôi không tiếc tiền cho 4 khoản: Tuổi già mới thấy đáng giá

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc, tiết kiệm tiền, mua được nhà và tích lũy tài sản thì những năm tháng về sau sẽ an nhàn. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra một điều: tuổi già có hạnh phúc hay không còn phụ thuộc vào những gì chúng ta chuẩn bị từ rất sớm.

Từ tuổi 40, thay vì dồn toàn bộ tiền bạc vào việc tích lũy tài sản, tôi bắt đầu dành một phần cho bản thân và gia đình. Đến khi bước qua tuổi 60, nhìn lại, tôi thấy 4 khoản đầu tư ấy chính là những thứ giúp mình có một cuộc sống nghỉ hưu đủ đầy cả vật chất lẫn tinh thần.

1. Đầu tư cho sức khỏe để tuổi già không trở thành gánh nặng

Trước đây, tôi từng nghĩ sức khỏe còn tốt thì cứ cố gắng làm việc. Một người bạn của tôi cũng từng sống như vậy.

Cô ấy làm việc gần như không có ngày nghỉ, bởi từng trải qua thời gian khó khăn nên luôn cho rằng có công việc ổn định, có nhà cửa và tiền bạc mới tạo cảm giác an toàn, nhưng khi bước vào tuổi U50, cơ thể bắt đầu lên tiếng.

Cô phải điều trị trong nhiều tháng vì làm việc quá sức. Khi ấy, cô mới hiểu rằng nếu không có sức khỏe, những thứ đã vất vả kiếm được cũng khó tận hưởng. Từ câu chuyện đó, tôi thay đổi cách sống.

Tôi duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, quá ngọt hoặc quá mặn. Tôi ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tập yoga mỗi ngày và cố gắng ngủ nghỉ đúng giờ.

Tôi cũng duy trì việc khám sức khỏe định kỳ. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, tôi không cố chịu đựng mà tìm cách kiểm tra sớm.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy đây là khoản đầu tư đáng tiền nhất. Bởi tiền có thể kiếm thêm, tài sản có thể tích lũy lại, nhưng sức khỏe một khi đã suy giảm nghiêm trọng thì không phải lúc nào cũng có thể lấy lại.

Tôi duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, quá ngọt hoặc quá mặn. Ảnh minh họa

2. Tiếp tục học để tuổi già không bị bỏ lại phía sau

Có một giai đoạn tôi từng ngừng học hoàn toàn. Công việc, gia đình, con cái chiếm gần hết thời gian khiến tôi chỉ xoay quanh những việc quen thuộc mỗi ngày.

Lâu dần, tôi cảm thấy mình giống như một chiếc máy chỉ lặp lại những công việc cũ mà không còn khám phá thêm điều gì mới.

Sau tuổi 40, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi mua sách, học thêm những kỹ năng mình quan tâm và chủ động tìm hiểu những kiến thức mới. Có người cho rằng ở tuổi ấy còn học hành là không cần thiết, nhưng tôi lại nghĩ khác.

Học không chỉ để kiếm thêm tiền hay thăng tiến. Với người trưởng thành, học còn là cách giữ cho đầu óc luôn hoạt động và giúp mình hiểu hơn về thế giới đang thay đổi từng ngày. Đến tuổi 60, tôi vẫn dành một phần tiền mỗi tháng để mua sách.

Nhờ vậy, tôi không cảm thấy mình quá xa cách với thế hệ trẻ. Quan trọng hơn, những năm tháng nghỉ hưu của tôi không bị bó hẹp trong chuyện ăn uống, ngủ nghỉ hay chờ con cái ghé thăm.

3. Dành tiền và thời gian cho sở thích riêng

Một sai lầm nhiều người mắc phải khi còn trẻ là dành toàn bộ thời gian cho công việc và gia đình, đến khi có tuổi mới nhận ra mình chẳng còn sở thích riêng nào.

Tôi từng chứng kiến một người hàng xóm chỉ quanh quẩn với việc nhà và chăm sóc gia đình. Cô thường than rằng cuộc sống ngày nào cũng giống ngày nào, càng ở nhà càng cảm thấy bí bách.

Tôi khuyên cô thử tìm lại một sở thích từng yêu thích khi còn trẻ. Sau đó, cô nhớ đến nhiếp ảnh. Cô bắt đầu rủ chồng, bạn bè đi tham quan, du lịch và chụp ảnh vào những ngày rảnh.

Điều kỳ lạ là từ khi có niềm vui riêng, cô trở nên vui vẻ hơn hẳn. Những cuộc trò chuyện cũng nhiều hơn, tinh thần thoải mái và cuộc sống dường như có thêm màu sắc.

Tôi cũng duy trì một nguyên tắc cho riêng mình là dù bận đến đâu, mỗi tháng phải dành thời gian làm điều khiến mình vui. Có khi đó là một chuyến đi ngắn, có khi chỉ là đọc sách, gặp bạn bè hoặc khám phá một địa điểm mới.

Sau tuổi 60, tôi càng thấy thói quen này quan trọng. Những chuyến đi giúp tôi gặp thêm nhiều người cùng tuổi, có thêm bạn bè và những câu chuyện để chia sẻ.

Tuổi già sẽ dễ trở nên buồn tẻ nếu cuộc sống chỉ còn xoay quanh bệnh tật, tiền bạc và con cái. Một sở thích riêng đôi khi chính là nguồn năng lượng giúp những năm tháng về sau trở nên đáng sống hơn.

4. Đầu tư vào việc nuôi dạy con cái

Khoản đầu tư cuối cùng mà tôi cho rằng mình đã không tiếc tiền chính là giáo dục con. Tôi từng nghĩ nuôi con không đơn giản là cho con ăn học đầy đủ, mà quan trọng hơn là giúp chúng có năng lực tự đứng trên đôi chân của mình.

Vì thế, khi các con còn nhỏ, tôi cố gắng tạo điều kiện để chúng được học ngoại ngữ, phát triển năng khiếu phù hợp và rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng tiền bạc chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là cha mẹ dành thời gian lắng nghe, hướng dẫn và giúp con hình thành cách sống có trách nhiệm.

Bây giờ các con đã trưởng thành, có công việc và cuộc sống riêng. Tôi không mong chúng phải báo đáp bằng vật chất. Điều khiến tôi vui nhất là các con sống tự lập, biết quan tâm đến gia đình và vẫn nhớ đến cha mẹ. Đó cũng là một dạng "tài sản" mà tiền bạc không thể mua được.

Tuổi già viên mãn bắt đầu từ những lựa chọn hôm nay

Bước sang tuổi 60, tôi không cho rằng mình giàu có hơn người khác. Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì đã biết đầu tư đúng chỗ từ khi còn trẻ.

Tôi đầu tư cho sức khỏe để có thể tự chăm sóc mình. Tôi học tập để giữ sự minh mẫn. Tôi nuôi dưỡng sở thích để cuộc sống không trở nên đơn điệu. Và tôi dành tâm sức cho con cái để chúng có thể trưởng thành, tự lập.

Những khoản đầu tư ấy không phải lúc nào cũng cho kết quả ngay lập tức. Nhưng đến tuổi già, tôi mới hiểu: thứ đáng giá nhất không phải là mình tích lũy được bao nhiêu tiền, mà là mình có thể sống những năm tháng sau cùng một cách chủ động, khỏe mạnh và thanh thản đến đâu.