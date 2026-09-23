Sau nghỉ hưu tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc, lúc trẻ cần làm 5 việc này

| Tâm sự

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, khi không còn khoản thu nhập riêng và nhìn lại cách chồng ứng xử tôi mới hiểu: Phụ nữ thương chồng con đến đâu cũng đừng quên chuẩn bị cho chính mình.

Cả tuổi trẻ, tôi chỉ nghĩ làm sao để chồng con được đủ đầy

Năm nay tôi 58 tuổi, nghỉ hưu được gần hai năm. Nhìn lại hơn 30 năm hôn nhân, tôi không dám nói mình là người vợ hoàn hảo nhưng có một điều tôi chưa bao giờ tiếc: Đó là đã dành phần lớn tuổi trẻ cho gia đình.

Ngày còn đi làm, lương của tôi không cao bằng chồng. Nhưng tôi luôn nghĩ mình là phụ nữ, có thể tiết kiệm từ những khoản nhỏ để lo cho nhà cửa, con cái. Tiền lương của tôi phần lớn dành cho chi phí sinh hoạt gia đình mà không yêu cầu chồng đóng góp. Tôi luôn nghĩ chồng kiếm tiền là chính, tôi có nhiệm vụ vun vén gia đình, miễn các con được học hành tử tế là được.

Chồng tôi không phải người không làm ra tiền. Anh có công việc tốt, thu nhập ổn định và luôn đảm bảo những khoản lớn trong gia đình. Vì thế, tôi chưa từng nghĩ mình đang thiệt thòi.

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Bước ngoặt đến sau khi tôi nghỉ hưu

Khoản lương hưu của tôi không quá thấp nhưng cũng chỉ đủ cho những chi tiêu cơ bản. Trong khi đó, chồng tôi vẫn có thu nhập từ công việc riêng và một số khoản tích lũy.

Một hôm điện thoại của tôi bị hỏng. Máy đã dùng nhiều năm, pin nhanh hết, màn hình lúc được lúc không. Tôi nói với chồng rằng chắc phải đổi điện thoại mới. Anh nghe xong cũng chỉ im lặng.

Nhìn chiếc điện thoại đời mới nhất anh cầm trên tay, không hiểu sao lần đầu tiên tôi thấy chạnh lòng. Tôi nhận ra rằng khi mua thứ gì cho bản thân, anh chưa bao giờ phải đắn đo như tôi.

Anh thích một chiếc đồng hồ tốt, anh mua. Thấy điện thoại mới ra, anh đổi. Muốn nâng cấp máy tính phục vụ công việc, anh cũng sẵn sàng bỏ tiền.

Còn tôi, mua một đôi giày mới cũng nghĩ xem có thật sự cần thiết không. Điện thoại hỏng thì cố sửa. Muốn mua một bộ quần áo mới cũng phải cân nhắc...

Điều khiến tôi buồn là sau hơn 30 năm làm vợ, tôi vẫn có thói quen đặt nhu cầu của mình xuống cuối cùng. Còn chồng tôi thì chưa bao giờ hình thành thói quen đó.

Bài học tận sau nghỉ hưu tôi mới rút ra cho mình

Từ trải nghiệm của chính mình, tôi nghĩ phụ nữ trưởng thành cần chuẩn bị 5 khoản tiền này để tự chủ bản thân:

Sau nghỉ hưu tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc, lúc trẻ cần làm 5 việc này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cần có thu nhập riêng

Dù không lớn, phụ nữ vẫn nên cố gắng duy trì khả năng kiếm tiền của mình. Nếu có giai đoạn phải nghỉ việc để chăm con, có thể tìm một công việc bán thời gian, làm thêm hoặc một nguồn thu phù hợp. Điều quan trọng không chỉ là số tiền kiếm được mà là cảm giác mình vẫn có khả năng tự quyết.

Cần có kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho mình

Nhiều phụ nữ rất chu đáo mua bảo hiểm, lo khám chữa bệnh cho chồng con nhưng lại nghĩ mình "không cần". Đến khi có vấn đề sức khỏe, khoản tiền ấy mới trở thành thứ khiến chúng ta thấy tiếc vì đã không chuẩn bị sớm.

Cần khoản tiết kiệm dự phòng

Đây nên là khoản tiền dành cho những tình huống bất ngờ như ốm đau, mất việc hoặc những biến cố tài chính. Có tiền dự phòng không có nghĩa là thiếu tin tưởng bạn đời, mà là để mình không hoàn toàn bị động khi cuộc sống thay đổi.

Cần khoản tiền đầu tư cho bản thân

Đừng vì kết hôn, sinh con mà nghĩ rằng việc học hỏi của mình đã kết thúc. Một khóa học, một chứng chỉ, một kỹ năng mới hay việc duy trì chuyên môn đều có thể giúp phụ nữ giữ được khả năng làm việc và tự chủ lâu dài.

Cần khoản tiền dành cho niềm vui riêng

Có thể chỉ là tiền mua vài cuốn sách, gặp bạn bè, uống một ly cà phê, chăm cây, đi du lịch hoặc theo đuổi một sở thích. Phụ nữ không nên cảm thấy có lỗi khi dùng một phần tiền cho những điều khiến mình vui.

Bây giờ, khi đã gần 60 tuổi, tôi không trách chồng. Tôi vẫn yêu chồng, thương các con và không hề muốn biến hôn nhân thành một cuộc tính toán. Nhưng tôi hiểu rằng yêu thương gia đình và chăm lo cho bản thân không phải hai việc đối lập.

Nếu được quay lại tuổi 30, tôi sẽ thay đổi cách sống!

Ngân Anh

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