Từ cánh đồng hướng dương đến khát vọng phụng sự vì tầm vóc Việt của TH true MILK

Mở đầu chuỗi giá trị "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch"

Cánh đồng hướng dương của trang trại TH tại xã Nghĩa Lâm – Nghệ An năm nay đang nhận được sự quan tâm của rất đông tín đồ du lịch và những người yêu cái đẹp, yêu trải nghiệm từ mọi miền Tổ quốc. Đằng sau sắc vàng rực rỡ trải dài đến tận chân trời là câu chuyện nghiêm túc – chân chính – kiêu hãnh và truyền cảm hứng của thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK. Với TH, cánh đồng hướng dương không chỉ nhằm kiến tạo một điểm đến cho cộng đồng, mà trước hết là một phần trong chiến lược tự chủ nguồn thức ăn thô xanh chất lượng cho đàn bò sữa quy mô gần 70.000 con tại Cụm trang trại tập trung công nghệ cao với quy trình khép kín quy mô lớn nhất thế giới (Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận năm 2020).

Chu kỳ sinh trưởng của cây hướng dương kéo dài khoảng 3 tháng. Trong giai đoạn hoa nở đẹp nhất, cánh đồng được giữ lại để người dân và du khách tham quan, thưởng ngoạn; khi bông và hạt nặng dần, thân cây đạt độ héo phù hợp, toàn bộ được thu hoạch để tiếp tục hành trình mới trong vai trò nguồn thức ăn cho bò sữa.

Ở đây, bài toán kinh tế - chất lượng - bền vững gặp nhau. Đại diện Tập đoàn TH cho biết, thức ăn chăn nuôi chiếm tỷ lệ cao trong giá thành sữa; vì vậy, sự chủ động về nguồn cung rất quan trọng. Khi kiểm soát được đầu vào, doanh nghiệp có đủ dư địa để ứng phó biến động thời tiết, bảo đảm chất lượng sữa và sự ổn định lâu dài của sản xuất.

Cách mạng sữa tươi sạch và khát vọng phụng sự vì tầm vóc Việt

Một điểm "check-in trong mơ" không phải là lý do duy nhất khiến TH kiến tạo những mùa hoa hướng dương. Khi những luống hướng dương đầu tiên được trồng, loài hoa này đã được định sẵn sẽ trở thành một trong hàng chục nguyên liệu cấu thành khẩu phần ăn của đàn bò sữa gần 70.000 con được chăm sóc theo tiêu chuẩn "5 sao", mở đầu cho hành trình "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch" của TH true MILK – thương hiệu sữa tươi sạch hàng đầu mang trong mình khát vọng nâng cao tầm vóc Việt Nam.

Năm 2008, TH bước chân vào ngành sữa sau cuộc khủng hoảng sữa nhiễm melamine tại Trung Quốc gây nguy cơ chảy máu thận ở trẻ em. Khi đó, thị trường sữa Việt Nam có đến 92% sữa bột pha lại và chỉ có 8% sữa tươi, trên 500 nhãn mác lớn nhỏ tham gia thị trường, nhập nhèm thật giả lẫn lộn. Với trực quan của một người mẹ, bà Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH đã nói: "Không thể chậm trễ hơn nữa, hãy làm ngay cho trẻ em một ly sữa bằng cả trái tim và tấm lòng người mẹ".

Một phần của Cụm trang trại tập trung công nghệ cao với quy trình khép kín quy mô lớn nhất thế giới (Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận năm 2020).

Ngay từ những ngày đầu, TH đã triển khai dự án chăn nuôi bò sữa đại công nghiệp theo chuỗi khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn, đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau để tạo ra năng suất lao động cao, chi phí giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, đưa người nông dân trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên chính mảnh đất của mình. TH đã thành công, điều đó xuất phát từ triết lý: Làm điều gì tốt cho con người chính là hạnh phúc.

Đến nay, mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người của nước ta đã tăng lên, từ 8-12 lít/người/năm (2008) lên 36 lít/người/năm, tỷ lệ sữa tươi chiếm đến 60% trong sản phẩm sữa dạng lỏng, trong đó có sự dẫn lối và đóng góp lớn của TH.

Ra đời trong bối cảnh thị trường sữa còn nhập nhèm thật – giả, TH đã kiên định theo đuổi con đường minh bạch: truyền thông lành mạnh, đối thoại khoa học, thúc đẩy công khai xuất xứ nguyên liệu trên bao bì để người tiêu dùng được bảo vệ và lựa chọn theo chất lượng.

Cùng với đó là những đóng góp có tính nền tảng cho chương trình sữa học đường và dinh dưỡng học đường ở tầm quốc gia. Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ: "Đời người có 6 cung bậc, trong đó 2 đến 12 tuổi gọi là "lứa tuổi vàng". Khoa học đã chỉ ra rằng 86% chiều cao tối đa và 80% sự phát triển trí não hoàn thiện trước tuổi 12. Đây là lứa tuổi quyết định thể lực và trí lực của một con người. Nếu chúng ta bỏ lỡ, mọi nỗ lực về sau chỉ là "chữa cháy" và không bao giờ lấy lại được. Vì thế, đầu tư dinh dưỡng đúng cách cho lứa tuổi này là đầu tư bền vững cho tương lai".

Nhận thức sâu sắc điều đó, TH đã khởi xướng chương trình Sữa học đường thông qua nghiên cứu sữa học đường theo chuẩn quốc tế; đồng hành cùng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia Pháp, Nhật; từ xây dựng công thức dinh dưỡng đến nghiên cứu can thiệp có đối chứng. "Sữa tươi tiệt trùng sữa học đường TH true MILK" là sản phẩm đầu tiên được Bộ Y tế xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng cho trẻ em.

Tiếp đó, Tập đoàn TH đồng hành tổ chức các hội thảo quốc tế về dinh dưỡng người Việt, dinh dưỡng học đường. "Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên" được triển khai thí điểm trong năm học 2020 - 2021, tại 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước. Mô hình giúp cải thiện rõ rệt suy dinh dưỡng, thiếu vi chất, thay đổi tích cực thói quen ăn uống và vận động của học sinh. Đây được đánh giá là giải pháp toàn diện, mang tính cách mạng để nâng cao tầm vóc người Việt.

Như Nhật Bản đã làm với Luật Bữa trưa Học đường, xóa bỏ khái niệm "Nhật lùn" sau 70 năm, Nhà sáng lập Thái Hương cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần một "thành trì bảo vệ" cho trẻ em: Luật Dinh dưỡng học đường.

TH đồng hành thực hiện Mô hình điểm bữa ăn học đường.

Không dừng ở sản xuất trong nước. TH đã mở rộng đầu tư ra nhiều địa phương và vươn ra thế giới, tiêu biểu là Liên bang Nga. Ở mỗi vùng đất, TH nỗ lực đưa người nông dân địa phương vào chuỗi giá trị, tạo sinh kế, xóa đói giảm nghèo bền vững, để phát triển không ai bị bỏ lại phía sau.

Rời cánh đồng hướng dương khi nắng đã dịu, điều đọng lại không chỉ là những khung hình rực rỡ, mà là cảm giác bình yên khi hiểu rằng phía sau vẻ đẹp ấy là một vòng quay bền bỉ: từ cánh đồng đến ly sữa tươi sạch và những sản phẩm dinh dưỡng tử tế trên bàn ăn của các gia đình Việt.

Cánh đồng hướng dương vươn về phía mặt trời còn có thể xem như một trong những biểu tượng cho khát vọng phụng sự của TH vì sức khỏe cộng đồng, vì tầm vóc Việt và vì một Việt Nam hùng cường. Như nhà sáng lập TH từng có lần chia sẻ: "Tôi tin tưởng, mai kia, con cháu mình lớn lên trên những cánh đồng đầy cảm xúc thăng hoa này sẽ có một tương lai đầy ắp hạnh phúc và lòng biết ơn vô bờ bến với những con người đã tận tâm cống hiến cho đời - không chỉ những sản phẩm từ thiên nhiên ban tặng mà là ban tặng cả một con đường quý giá cho nông nghiệp Việt Nam khi bước vào hội nhập"!

