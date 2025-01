Tự chế pháo, nam thanh niên bị mù mắt, mất ngón tay

1 giờ trước

GĐXH - Thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ chiều 28/01/2025 (29 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025) đến sáng 29/01/2025 (mùng 1 Tết), Công an TP huy động 100% các lực lượng trực, ứng trực làm nhiệm vụ để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Nhân dân đón Tết bình yên.