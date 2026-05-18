Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồng
GĐXH - Từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP.
Từ ngày 18/5/2026, bị phạt tới 10 triệu đồng nếu ngoại tình?
Thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2026/NĐ-CP thay Nghị định 82/2020/NĐ-CP.
Nghị định 109/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/5/2026, nêu rõ các mức vi phạm trong hôn nhân và gia đình, đặc biệt là tội ngoại tình. Cụ thể:
Một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000:
+ Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
+ Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
+ Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
+ Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
Theo quy định nêu trên, từ hôm nay (18/5), chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.
Cũng theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, hành vi vi phạm về đăng ký kết hôn cũng bị xử phạt nặng. Cụ thể:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Cho người khác sử dụng giấy tờ của mình để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn;
b) Cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cam đoan, làm chứng sai sự thật về tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại bản chính giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp bản chính đã bị tịch thu theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy chứng nhận kết hôn đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Như vậy, đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ để làm thủ tục đăng ký kết hôn có thể bị phạt đến 3 triệu đồng.
Trường hợp cho người khác sử dụng giấy tờ của mình để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc sử dụng giấy tờ của người khác để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc cung cấp thông tin sai để đăng ký kết hôn có thể bị phạt đến 5 triệu đồng. Ngoài ra còn chịu hình phạt bổ sung, phải khắc phục hậu quả theo quy định.
Tội ngoại tình để lại hậu quả gì?
Ngoại tình là từ ngữ dùng để đề cập đến việc một người đã kết hôn có hành vi tình cảm ngoài luồng với người khác không phải là người vợ/ chồng hợp pháp của họ.
Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ là một trong các hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ Chế độ hôn nhân và gia đình (theo quy định Luật Hôn nhân và gia đình 2014).
Tội ngoại tình không chỉ là câu chuyện khủng hoảng trong một mối quan hệ, mà nó để lại những hệ lụy rất sâu sắc. Dưới đây là những hệ lụy mà tội ngoại tình mang lại:
Hậu quả về mặt gia đình và tâm lý
- Người bị phản bội phải trải qua cú sốc tâm lý lớn, dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, hoang mang và mất niềm tin vào các mối quan hệ trong tương lai.
- Sự rạn nứt của cha mẹ khiến trẻ em mất đi môi trường phát triển lành mạnh, dễ bị lệch lạc trong nhận thức về tình yêu, gia đình và có nguy cơ gặp các vấn đề tâm lý khi trưởng thành.
- Khi sự việc bị công khai, người ngoại tình thường phải đối mặt với sự chỉ trích từ gia đình, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp. Từ đó suy giảm nghiêm trọng uy tín trong cuộc sống và công việc.
Bất lợi về mặt tài sản và quyền nuôi con khi ly hôn
- Dù nguyên tắc chung khi ly hôn là tài sản chung chia đôi, nhưng tòa án sẽ xem xét đến yếu tố "lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng". Người ngoại tình (vi phạm nghĩa vụ chung thủy) thường sẽ bị chia phần tài sản ít hơn.
- Tòa án luôn ưu tiên chọn người có đủ tư cách đạo đức và khả năng tạo môi trường tốt nhất cho đứa trẻ. Việc một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ gia đình sẽ là một điểm trừ lớn khi tòa án xem xét quyền nuôi con.
Bị xử phạt hành chính hoặc hình sự
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc ngoại tình có thể bị xử phạt hành chính đến 10 triệu đồng theo Nghị định Nghị định 109/2026/NĐ-CP.
Theo Điều 182 Bộ luật Hình sự, hành vi ngoại tình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc các trường hợp nghiêm trọng:
- Phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm nếu hành vi này thuộc một trong các trường hợp:
+ Làm cho quan hệ hôn nhân của một trong hai bên dẫn đến ly hôn.
+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.
- Phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu:
+ Hành vi làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát.
+ Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.
