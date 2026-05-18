Tháng 4 Âm lịch đổi vận cực mạnh: 3 con giáp tiền vào như nước

Con giáp Dậu: Vận may tài lộc bùng nổ, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Tháng 4 Âm lịch, tuổi Dậu có thể nhận khoản thu ngoài dự kiến. Ảnh minh họa

Tháng 4 Âm lịch mang đến nhiều may mắn cho con giáp Dậu nhờ được Tam Hợp nâng đỡ.

Công việc thuận lợi hơn trước, dễ được cấp trên tin tưởng, khách hàng tìm tới, cơ hội kiếm tiền cũng liên tục mở ra.

Đặc biệt từ giữa tháng trở đi, tuổi Dậu có thể nhận khoản thu ngoài dự kiến như tiền hoa hồng, lợi nhuận từ dự án cũ hoặc công việc tay trái sinh lời lớn.

Người kinh doanh, bán hàng online hay làm nghề tự do càng dễ "trúng lộc".

Đây cũng là thời điểm thích hợp để mở rộng công việc, nhưng con giáp Dậu nên quản lý chi tiêu cẩn thận để tránh tiền vào nhiều mà khó tích lũy.

Con giáp Thìn: Quý nhân xuất hiện, tài vận tăng tốc mạnh mẽ

Khoảng từ mùng 8 đến 15 Âm lịch, con giáp Thìn dễ gặp quý nhân hỗ trợ, mở ra cơ hội hợp tác hoặc đầu tư tiềm năng. Ảnh minh họa

Con giáp Thìn bước vào tháng 4 Âm lịch với vận khí khởi sắc rõ rệt. Những kế hoạch trì trệ trước đó dần được tháo gỡ, công việc có nhiều bước tiến tích cực.

Khoảng từ mùng 8 đến 15 Âm lịch, con giáp Thìn dễ gặp quý nhân hỗ trợ, mở ra cơ hội hợp tác hoặc đầu tư tiềm năng.

Tài chính tăng nhanh, đặc biệt ở các lĩnh vực như công nghệ, bất động sản hoặc kinh doanh online.

Tuy nhiên, con giáp Thìn không nên quá chủ quan. Muốn giữ tiền lâu dài cần biết chia nhỏ rủi ro và luôn để dành một khoản dự phòng.

Con giáp Sửu: Được Thần Tài ưu ái, tài lộc vượng nhất tháng 4 Âm

Từ mùng 10 đến 20 tháng 4 Âm lịch được xem là thời điểm tài vận của con giáp Sửu bùng nổ mạnh nhất. Ảnh minh họa



Sửu là con giáp có tài lộc vượng nhất tháng 4 Âm lịch. Nhờ tính cách chăm chỉ, bền bỉ và sống chân thành, bản mệnh dễ gặp may mắn cả trong công việc lẫn tiền bạc.

Nguồn thu nhập của con giáp Sửu tháng này khá dồi dào, không chỉ từ công việc chính mà còn có lộc phụ, thưởng nóng hoặc cơ hội kinh doanh bất ngờ.

Từ mùng 10 đến 20 Âm lịch được xem là thời điểm tài vận bùng nổ mạnh nhất. Ngoài ra, con giáp Sửu càng đầu tư cho bản thân càng dễ sinh tài về lâu dài.

Tuy nhiên, bản mệnh nên hạn chế cho vay mượn tiền bạc trong tháng này để tránh ảnh hưởng tới tài lộc và các mối quan hệ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.