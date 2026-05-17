Gần 700 vận động viên hội tụ bên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam để tham gia giải chạy

Sáng 17/5, hàng trăm vận động viên từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ bên hồ Ba Bể để tham gia giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc”, sự kiện thể thao đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm, khu vực đường tỉnh 254 (đoạn trong trụ sở Vườn Quốc gia Ba Bể cũ) thuộc Hồ Ba Bể đã rộn ràng không khí thể thao sôi động. Gần 700 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng tham gia tranh tài, tạo nên ngày hội thể thao đầy sắc màu giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Gần 700 vận động viên tham gia giải chạy "Những dấu chân trên miền hồ biếc” – sự kiện thể thao đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 - (ảnh CTV).

Không đơn thuần là cuộc đua về tốc độ và thể lực, giải chạy còn trở thành hoạt động văn hóa – du lịch giàu ý nghĩa, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và tiềm năng phát triển du lịch của Thái Nguyên.

Các vận động viên thi đấu ở 6 nội dung với các cự ly 5km, 10km và 21km dành cho nam và nữ. Không khí tranh tài diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều màn bứt tốc ấn tượng.

Đường chạy vòng quanh hồ Ba Bể - (ảnh CTV).

Điểm nhấn đặc biệt của giải chạy chính là cung đường uốn lượn quanh khu vực hồ Ba Bể thơ mộng. Trong hành trình chinh phục từng dặm đường, các vận động viên được hòa mình giữa không gian núi rừng xanh ngát, mặt hồ trong veo cùng khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, tạo nên trải nghiệm thể thao kết hợp khám phá đầy cảm xúc.

Sắc xanh của núi rừng cùng bầu không khí trong lành như tiếp thêm năng lượng cho từng bước chân, giúp các vận động viên vượt qua thử thách để chạm tới vạch đích. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho những vận động viên có thành tích xuất sắc ở cả 6 nội dung thi đấu.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên - (ảnh CTV).

Đáng chú ý, tại cự ly 21km – nội dung được đánh giá khắc nghiệt nhất, cả hai giải Nhất nam và nữ đều thuộc về các vận động viên của Thái Nguyên, qua đó khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ địa phương.

Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng. Đồng thời, sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng trong việc kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh một Thái Nguyên xanh, thân thiện và giàu bản sắc tới du khách gần xa.

