Sử dụng cách này triệu người dân có thể tra cứu dễ dàng, nhanh chóng thông tin sổ đỏ đang sở hữu
GĐXH - Năm 2026, việc tra cứu thông tin sổ đỏ vô cùng thuận tiện nhờ quá trình số hóa dữ liệu đất đai toàn quốc. Chỉ cần tra cứu sổ đỏ online bạn có thể xem danh sách các bất động sản mình đang đứng tên mà không cần giấy tờ bản cứng.
Tra cứu thông tin sổ đỏ cách nào nhanh chóng, thuận tiện nhất?
Hiện nay, việc tra cứu thông tin sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) vô cùng thuận tiện nhờ quá trình số hóa dữ liệu đất đai toàn quốc. Dưới đây là các cách người dân có thể sử dụng để tra cứu thông tin sổ đỏ mình sở hữu:
1. Tra cứu qua ứng dụng VNeID
Người dân cần có tài khoản định danh điện tử Mức độ 2.
Cách thực hiện:
Mở ứng dụng VNeID.
Vào mục Ví giấy tờ, chọn Thông tin đất đai.
Nhập mã PIN để hiển thị danh sách các thửa đất sở hữu, bao gồm: Số tờ, số thửa, diện tích, loại đất và tình trạng pháp lý.
2. Quét mã QR trực tiếp trên sổ đỏ
Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai, mẫu sổ đỏ mới có mã QR được in ở góc phải trang 1 hoặc trang 4.
Cách thực hiện: Sử dụng camera điện thoại hoặc ứng dụng quét QR (Zalo, VNeID).
Hệ thống sẽ dẫn đến link chính thức của Cổng dịch vụ công đất đai (ví dụ: vbdlis.vn). Tại đây, bạn sẽ thấy thông tin gốc để đối chiếu với bản giấy, giúp phát hiện ngay nếu sổ bị làm giả hoặc thông tin đã bị thay đổi (đang thế chấp, ngăn chặn giao dịch...).
3. Tra cứu qua Cổng thông tin đất đai tỉnh/thành phố
Mỗi tỉnh thành phố ở Việt Nam thường có trang web riêng để tra cứu thông tin sổ đỏ. Nếu cần xem thông tin quy hoạch hoặc thông tin thửa đất của người khác (khi đi mua đất), các ứng dụng và website địa phương là lựa chọn tối ưu:
Tại Hà Nội: Website quyhoach.hanoi.vn hoặc cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tại TP.HCM: Ứng dụng Thông tin quy hoạch TP.HCM hoặc website thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn.
Các tỉnh khác: Nhiều tỉnh đã có app riêng như DNAILIS (Đồng Nai), iLand (Bà Rịa - Vũng Tàu), ILIS (Quảng Ninh)...
4. Tra cứu qua Cổng dịch vụ công quốc gia
Truy cập: tracuuqr.vbdlis.vn. Đây là hệ thống thông tin đất đai quốc gia hiện đã tích hợp dữ liệu của hầu hết các tỉnh thành.
Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết về tình trạng nghĩa vụ tài chính và các thay đổi sau khi cấp sổ đỏ.
Lưu ý:
Nếu thông tin trên mạng không khớp với thực tế hoặc bạn nghi ngờ có sự nhầm lẫn, hãy liên hệ trực tiếp Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh nơi có đất để trích lục thông tin chính thức.
Tránh tra cứu tại các website không rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
Việc tra cứu sổ đỏ online mang lại lợi ích gì?
Dưới đây là những lợi ích mà việc tra cứu sổ đỏ online mang lại:
- Thay vì phải xếp hàng, lấy số và chờ đợi tại Văn phòng Đăng ký đất đai hay Bộ phận Một cửa, người dân có thể thực hiện tra cứu thông tin sổ đỏ ngay tại nhà.
- Kết quả thường hiển thị ngay lập tức (đối với thông tin cơ bản) hoặc trong vài phút thay vì phải chờ đợi nhiều ngày để nhận kết quả trích lục giấy.
- Việc quét mã QR hoặc đối chiếu thông tin trên hệ thống quốc gia giúp:
+ Phát hiện ngay nếu phôi sổ hoặc chữ ký bị làm giả.
+ Biết được sổ đó đã được cấp mới hay chưa, hoặc có đang trong quá trình thu hồi, đính chính hay không.
Khi muốn đặt cọc mua đất, việc tra cứu online giúp biết thông tin mà người bán có thể muốn che giấu:
+ Biết được đất có đang được dùng làm tài sản đảm bảo hay không.
+ Kiểm tra xem mảnh đất có đang bị ngăn chặn giao dịch do tranh chấp dân sự hoặc thi hành án hay không.
- Dữ liệu trực tuyến (đặc biệt là trên các cổng thông tin của tỉnh/thành phố) cung cấp cái nhìn toàn diện về mảnh đất:
+ Biết mảnh đất có nằm trong chỉ giới đường đỏ, dự án công cộng hoặc khu vực sắp giải tỏa hay không.
+ Theo dõi xem chủ sở hữu đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước hay chưa, tránh việc phải "gánh" nợ thuế thay khi làm thủ tục sang tên.
- Thông qua ứng dụng VNeID, có thể quản lý danh sách tất cả các bất động sản mình đang đứng tên trên toàn lãnh thổ Việt Nam một cách tập trung. Điều này cực kỳ hữu ích để:
+ Phát hiện các sai sót về thông tin cá nhân (số CCCD, địa chỉ) để kịp thời đính chính.
+ Cung cấp thông tin nhanh cho các thủ tục hành chính khác mà không cần mang theo bản gốc.
