Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi

Mưa với cường suất rất lớn xảy ra chiều tối 16/5 tại một số xã của tỉnh Cao Bằng gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống người dân. Trong đó, thiệt hại nặng nhất ghi nhận tại xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận.

Sáng 17/5, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, ông Linh Phú Cường – Chủ tịch UBND xã Lý Quốc cho biết, do ảnh hưởng của dông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào tối 16/5/2026, nhiều nhà cửa, cây cối và hoa màu trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề.

Theo báo cáo sơ bộ, thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi gồm: 130ha lúa, 50ha ngô, 24,9ha đỗ tương, 6,17ha lạc và 30ha thuốc lá bị ảnh hưởng.

Về cơ sở hạ tầng và giao thông, nhiều điểm trên tuyến QL4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại.

Hiện trường chiếc xe khách bị cuốn trôi.

Đáng chú ý, tính đến 8h ngày 17/5, toàn xã Lý Quốc ghi nhận 183 nhà dân và 1 trường học bị ngập, độ sâu trung bình từ 0,5m đến 1,5m.

Thiệt hại tập trung tại 9/18 xóm gồm: Đồng Tâm, Bản Thuộc, Bản Bang, Bằng Ca, Nà Quản, Nà Vị, Lũng Đa, Trường Yên và Bản Thang.

Đặc biệt, một xe khách 24 chỗ bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua hang Ngườm Bang, phương tiện hư hỏng nặng. Rất may toàn bộ hành khách đã kịp thời sơ tán nên không có thiệt hại về người.

Theo Chủ tịch UBND xã Lý Quốc, ngay khi nhận được thông báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, thông báo tới người dân chủ động phòng chống thiên tai; phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phụ trách từng xóm; huy động lực lượng hỗ trợ di dời người dân, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức trực ban 24/24 giờ; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, thông tin liên lạc để có phương án bảo đảm an toàn; tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại.

Mưa lớn kéo dài tối 16/5, một số xã tại Cao Bằng gây ngập úng nghiêm trọng, khiến hàng trăm nhà dân, trường học và nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ đến chính quyền cơ sở và người dân.

Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công trình công cộng; đồng thời phối hợp khắc phục các điểm giao thông bị chia cắt, bảo đảm lưu thông sớm nhất có thể.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ sơ tán nhân dân, phân luồng giao thông và xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh do thiên tai.

