Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi

Chủ nhật, 12:08 17/05/2026 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mưa lớn kéo dài tối 16/5, một số xã tại Cao Bằng bị ngập úng nghiêm trọng, khiến hàng trăm nhà dân, trường học và nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, một xe khách 24 chỗ bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua hang Ngườm Bang.

Mưa với cường suất rất lớn xảy ra chiều tối 16/5 tại một số xã của tỉnh Cao Bằng gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, giao thông, trường học và đời sống người dân. Trong đó, thiệt hại nặng nhất ghi nhận tại xã Lý Quốc, xã Đàm Thủy và một số khu vực lân cận.

Sáng 17/5, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, ông Linh Phú Cường – Chủ tịch UBND xã Lý Quốc cho biết, do ảnh hưởng của dông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào tối 16/5/2026, nhiều nhà cửa, cây cối và hoa màu trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề.

Theo báo cáo sơ bộ, thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi gồm: 130ha lúa, 50ha ngô, 24,9ha đỗ tương, 6,17ha lạc và 30ha thuốc lá bị ảnh hưởng.

Về cơ sở hạ tầng và giao thông, nhiều điểm trên tuyến QL4A và tỉnh lộ 206 bị sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại.

Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi - Ảnh 1.

Hiện trường chiếc xe khách bị cuốn trôi.

Đáng chú ý, tính đến 8h ngày 17/5, toàn xã Lý Quốc ghi nhận 183 nhà dân và 1 trường học bị ngập, độ sâu trung bình từ 0,5m đến 1,5m.

Thiệt hại tập trung tại 9/18 xóm gồm: Đồng Tâm, Bản Thuộc, Bản Bang, Bằng Ca, Nà Quản, Nà Vị, Lũng Đa, Trường Yên và Bản Thang.

Đặc biệt, một xe khách 24 chỗ bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua hang Ngườm Bang, phương tiện hư hỏng nặng. Rất may toàn bộ hành khách đã kịp thời sơ tán nên không có thiệt hại về người.

Theo Chủ tịch UBND xã Lý Quốc, ngay khi nhận được thông báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, thông báo tới người dân chủ động phòng chống thiên tai; phân công thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phụ trách từng xóm; huy động lực lượng hỗ trợ di dời người dân, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi - Ảnh 2.

Nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức trực ban 24/24 giờ; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Tỉnh Cao Bằng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, hệ thống điện, thông tin liên lạc để có phương án bảo đảm an toàn; tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại.

Cao Bằng: Mưa lũ diện rộng, nhiều tuyến đường sạt lở và xe ô tô bị cuốn trôi - Ảnh 3.

Mưa lớn kéo dài tối 16/5, một số xã tại Cao Bằng gây ngập úng nghiêm trọng, khiến hàng trăm nhà dân, trường học và nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ đến chính quyền cơ sở và người dân.

Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và công trình công cộng; đồng thời phối hợp khắc phục các điểm giao thông bị chia cắt, bảo đảm lưu thông sớm nhất có thể.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ sơ tán nhân dân, phân luồng giao thông và xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh do thiên tai.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài

Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa lớn, nơi nào là tâm điểm mưa to?

Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan

Điểm danh 5 tỉnh miền Bắc là vùng mưa lớn nhất hôm nay có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, dự báo các tâm điểm mưa lớn

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, dự báo các tâm điểm mưa lớn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Làm rõ vụ hai cô gái bị nam thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh

Hà Nội: Làm rõ vụ hai cô gái bị nam thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Một đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái trẻ bị nam thanh niên truy đuổi, liên tục đấm đá vào đầu và lưng lúc nửa đêm trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) đang gây bức xúc dư luận.

Gần 700 vận động viên hội tụ bên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam để tham gia giải chạy

Gần 700 vận động viên hội tụ bên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam để tham gia giải chạy

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Gần 700 vận động viên từ khắp cả nước đã hội tụ bên hồ Ba Bể sáng 17/5, tạo nên không khí sôi động cho giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc” nằm trong chuỗi hoạt động khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2026.

Trúng vận tài lộc cuối 2026, 3 con giáp làm ăn một vốn bốn lời

Trúng vận tài lộc cuối 2026, 3 con giáp làm ăn một vốn bốn lời

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Cuối năm 2026 được xem là giai đoạn "vàng mười" với nhiều con giáp làm ăn kinh doanh.

Người sinh vào các ngày sinh Âm lịch này thường không chấp nhận sống tầm thường

Người sinh vào các ngày sinh Âm lịch này thường không chấp nhận sống tầm thường

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch đặc biệt thường gắn với kiểu người có nội lực mạnh, càng áp lực càng trưởng thành.

Sử dụng cách này triệu người dân có thể tra cứu dễ dàng, nhanh chóng thông tin sổ đỏ đang sở hữu

Sử dụng cách này triệu người dân có thể tra cứu dễ dàng, nhanh chóng thông tin sổ đỏ đang sở hữu

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, việc tra cứu thông tin sổ đỏ vô cùng thuận tiện nhờ quá trình số hóa dữ liệu đất đai toàn quốc. Chỉ cần tra cứu sổ đỏ online bạn có thể xem danh sách các bất động sản mình đang đứng tên mà không cần giấy tờ bản cứng.

Tình hình hiện tại của Đào Quang Hà - chủ fanpage “Hà và Việt Nam” sau 7 tháng bị tạm giữ hình sự

Tình hình hiện tại của Đào Quang Hà - chủ fanpage “Hà và Việt Nam” sau 7 tháng bị tạm giữ hình sự

Đời sống - 1 ngày trước

Cập nhật mới nhất của nhân vật này thu hút sự chú ý.

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ: Cần hài hòa giữa công tác quản lý và sinh kế của tiểu thương

Giải tỏa chợ vật liệu xây dựng Đại Mỗ: Cần hài hòa giữa công tác quản lý và sinh kế của tiểu thương

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi chợ VLXD Đại Mỗ (phường Đại Mỗ, Hà Nội) bị cưỡng chế tháo dỡ do vi phạm, hàng chục tiểu thương kiến nghị chính quyền xem xét thấu đáo nguồn gốc lịch sử khu đất để có phương án hỗ trợ tài sản và bảo đảm sinh kế lâu dài...

Cảnh tượng khó tin ở Hồ Tây chiều tháng 5 đang khiến mạng xã hội “phát sốt”

Cảnh tượng khó tin ở Hồ Tây chiều tháng 5 đang khiến mạng xã hội “phát sốt”

Đời sống - 1 ngày trước

Những ngày giữa tháng 5, Hồ Tây thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về mỗi chiều để ngắm hoàng hôn đỏ rực, tận hưởng không gian yên bình giữa lòng Thủ đô.

Ngày sinh Âm lịch của người có tài, ham học hỏi, trung niên dễ đổi đời ngoạn mục

Ngày sinh Âm lịch của người có tài, ham học hỏi, trung niên dễ đổi đời ngoạn mục

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch này ngay từ nhỏ đã bộc lộ tinh thần cầu tiến, thích học hỏi và không ngại khó khăn.

Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn

Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), chiếc xe buýt trong khi đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bao trùm toàn bộ phương tiện. Rất may mắn, tài xế đã kịp thời phát hiện và sơ tán toàn bộ hành khách ra ngoài an toàn.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người có tài, ham học hỏi, trung niên dễ đổi đời ngoạn mục

Ngày sinh Âm lịch của người có tài, ham học hỏi, trung niên dễ đổi đời ngoạn mục

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch này ngay từ nhỏ đã bộc lộ tinh thần cầu tiến, thích học hỏi và không ngại khó khăn.

Người sinh vào các ngày sinh Âm lịch này thường không chấp nhận sống tầm thường

Người sinh vào các ngày sinh Âm lịch này thường không chấp nhận sống tầm thường

Đời sống
Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh sự việc cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung giữa phố

Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh sự việc cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung giữa phố

Đời sống
Mùa hè 2026 gọi tên 3 con giáp vận đỏ như son: Làm đâu thắng đó, tiền vào như nước

Mùa hè 2026 gọi tên 3 con giáp vận đỏ như son: Làm đâu thắng đó, tiền vào như nước

Đời sống
Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn

Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top