Ngày sinh Âm lịch phú quý theo Bát tự

Có những người sinh ra đã mang "mệnh phúc", càng lớn tuổi càng gặp quý nhân, tài vận hanh thông, cuộc sống đủ đầy viên mãn. Dưới đây là những ngày sinh Âm lịch được xem là có phúc khí dồi dào, dễ gặp may mắn và hưởng cuộc sống sung túc về hậu vận.

Người sinh ngày 19 Âm lịch: Càng về sau càng hưởng phúc lớn

Những người sinh vào ngày 19 Âm lịch thường có căn duyên với nhà Phật, sống lương thiện và thích giúp đỡ người khác.

Họ là kiểu người sẵn sàng cho đi mà không tính toán, nhờ vậy phúc đức cũng tích tụ dần theo năm tháng.

Tuy nhiên, khi còn trẻ, họ thường khá cả tin, dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt nên đường công danh, sự nghiệp không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Cuộc đời của họ thường phải trải qua vài lần va vấp, thất bại mới dần trưởng thành và vững vàng hơn.

Sau tuổi 35, vận số của người sinh ngày này có xu hướng khởi sắc rõ rệt. Quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp họ tháo gỡ khó khăn và mở ra nhiều cơ hội tốt trong công việc lẫn tài chính.

Đến tuổi trung niên, đa phần họ đều xây dựng được cuộc sống ổn định, tài chính dư dả, gia đạo yên ấm và không còn phải lo nghĩ quá nhiều về cơm áo gạo tiền.

Người sinh ngày mùng 1 Âm lịch: Khí chất lãnh đạo, càng lớn tuổi càng giàu phúc

Ngày mùng 1 Âm lịch được xem là ngày sinh phú quý theo Bát tự. Người sinh vào ngày này thường sở hữu khí chất mạnh mẽ, thông minh và có tố chất lãnh đạo từ sớm.

Họ là người sống nhiệt tình nhưng không thiếu lý trí, biết cách đối nhân xử thế nên đi đâu cũng được yêu quý và giúp đỡ.

Dù là nam hay nữ, họ đều có đầu óc sáng suốt, tinh thần trách nhiệm cao và luôn nghiêm khắc với chính bản thân mình.

Người sinh ngày này thường không thích sống an nhàn. Họ chăm chỉ, cầu tiến và luôn muốn hoàn thiện bản thân từng ngày.

Chính sự nỗ lực đó giúp họ dễ đạt được vị trí cao trong công việc khi bước vào tuổi trung niên.

Nam giới sinh ngày mùng 1 Âm lịch thường có số làm lãnh đạo, được nhiều người kính trọng. Trong khi đó, nữ giới lại có vận phát tài khá mạnh, hậu vận ổn định, tuổi càng lớn càng hưởng nhiều phúc lộc.

Người sinh ngày 10 Âm lịch: Tài vận hanh thông, hiếm khi thiếu tiền

Những người sinh vào ngày mùng 10 Âm lịch thường có vận tài chính khá tốt. Họ ít khi rơi vào cảnh túng thiếu và thường gặp may mắn trong chuyện tiền bạc.

Từ khi còn trẻ cho tới lúc trưởng thành, họ luôn có người hỗ trợ bên cạnh.

Bạn bè, người thân hoặc quý nhân thường mang đến cho họ những cơ hội kiếm tiền đáng giá, giúp cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.

Điểm đáng quý ở người sinh ngày này là sự khiêm tốn và biết tính toán lâu dài. Dù kiếm được tiền, họ cũng không tiêu xài hoang phí mà rất cẩn trọng trong việc quản lý tài chính.

Họ có khả năng nhìn xa trông rộng, biết lúc nào nên đầu tư và lúc nào cần giữ tiền. Nhờ vậy mà càng lớn tuổi, cuộc sống của họ càng đủ đầy, sung túc và ổn định hơn người khác.

Người sinh ngày 25 Âm lịch: Số hưởng lộc trời, hậu vận an yên

Theo tử vi, người sinh ngày 25 Âm lịch thường mang Ngũ hành thuộc Kim nên có số mệnh khá tốt, dễ gặp may mắn về tiền bạc và cuộc sống.

Họ sống chân thành, trung hậu và luôn đối xử tử tế với mọi người. Chính tính cách này giúp họ nhận lại nhiều thiện cảm, đi đến đâu cũng có người yêu quý và sẵn sàng hỗ trợ.

Con đường tài vận của người sinh ngày này khá hanh thông. Dù làm ở lĩnh vực nào, họ cũng dễ đạt được thành quả tốt mà không cần quá chật vật.

Ngoài ra, họ còn là người biết chăm lo cho gia đình, sống trách nhiệm và coi trọng tình thân.

Càng bước vào tuổi trung niên, cuộc sống của họ càng ổn định, gia đạo hòa thuận, tài chính vững vàng và ít gặp sóng gió lớn.

Ngày sinh Âm lịch chỉ mang tính tham khảo

Theo quan niệm phương Đông, ngày sinh Âm lịch có thể phản ánh phần nào tính cách và xu hướng vận mệnh của một người.

Tuy nhiên, cuộc sống giàu sang hay hạnh phúc còn phụ thuộc vào sự nỗ lực, cách sống và lựa chọn của mỗi người.

Người biết sống tử tế, chăm chỉ và không ngừng hoàn thiện bản thân thường sẽ tự tạo ra phúc khí và may mắn cho chính mình.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.