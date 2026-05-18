Mức thưởng huy hiệu Đảng được trao trong tháng 5 lên tới 35 triệu đồng?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trao Huy hiệu Đảng cho nhiều Đảng viên dịp 19/5

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 nhằm chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI; chào mừng 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hiện có 32 chi bộ với 567 đảng viên. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn Đảng bộ có 71 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trong đợt trao huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026, Đảng bộ MTTQ Việt Nam Thành phố có 4 đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu 30 năm, 40 năm và 45 tuổi Đảng là Đảng viên của Chi bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Chi bộ Ban Công tác phụ nữ, Chi bộ Ban Công tác cựu chiến binh, Chi bộ Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Tại TPHCM, nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên cao tuổi với sự tham dự của lãnh đạo TP.HCM.

Đảng bộ phường Tây Thạnh trao 26 Huy hiệu Đảng đến các Đảng viên 65 năm, 60 năm, 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ phường Tân Sơn Nhì có 34 Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng 70, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Tại Lạng Sơn, Đảng ủy phường Tam Thanh tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và trao tặng Bằng khen cho Đảng viên đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu 5 năm liền (2021 - 2025).

Đảng bộ phường Tam Thanh có 42 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao tặng, truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 10 đồng chí được trao tặng, truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 19 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Nhiều Đảng viên phương Tây Thạnh (TPHCM) được lãnh đạo phường trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Ngọc Khải

Huy hiệu Đảng được trao tặng những dịp nào?

Theo Khoản 18 Hướng dẫn 06-HD/TW năm 2025, quy định về tặng Huy hiệu Đảng năm 2026 sẽ được thực hiện cụ thể như sau:

(1) Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi Đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định.

(2) Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

(3) Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

(4) Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng:

- Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

- Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.

- Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

- Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

- Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

(5) Trách nhiệm của chi bộ, cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng

- Cấp ủy cơ sở:

+ Chi bộ, cấp ủy cơ sở báo cáo, đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho Đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn.

+ Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên.

+ Thu hồi Huy hiệu Đảng của Đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, xoá tên gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ sở:

+ Xét và lập danh sách đảng viên đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn.

+ Quản lý sổ tặng Huy hiệu Đảng của Đảng bộ.

- Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương:

+ Xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng.

+ Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi.

+ Hằng năm sơ kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).

Theo quy định nêu trên, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng những Đảng viên sau có thể được tặng Huy hiệu Đảng kèm theo mức thưởng:

- Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

- Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định.

- Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

Hiện nay có 12 loại Huy hiệu Đảng tính theo số năm tuổi Đảng. Ảnh minh họa: TL

Hiện nay có những loại Huy hiệu Đảng nào?

Theo Quy định 294-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương ban hành năm 2025 nêu rõ tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng như sau:

- Những Đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách Đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng.

- Đảng viên bị bệnh nặng hoặc từ trần có thể được xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá một năm; đảng viên 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên nếu bị bệnh nặng có thể được xét tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng không được quá hai năm theo quy định.

- Tại thời điểm xét tặng Huy hiệu Đảng, Đảng viên bị kỷ luật về Đảng thì chưa được xét tặng; sau 6 tháng (đối với kỷ luật khiển trách), 9 tháng (đối với kỷ luật cảnh cáo), 1 năm (đối với kỷ luật cách chức), nếu sửa chữa tốt khuyết điểm, được chi bộ công nhận sẽ được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Việc tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ đối với tổ chức Đảng; tặng giấy khen, bằng khen đối với Đảng viên và thủ tục xét tặng Huy hiệu Đảng, các hình thức khen thưởng khác trong Đảng thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Giá trị tặng phẩm kèm theo các hình thức khen thưởng của Đảng.

Tặng phẩm kèm theo các hình thức khen thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao quý khác thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

Tặng phẩm kèm theo đối với đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và các hình thức khen thưởng khác trong Đảng được quy định thống nhất, nguồn kinh phí được trích từ quỹ khen thưởng chung của các địa phương, ngành hoặc một phần từ tài chính đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo quy định nêu trên, có 12 loại Huy hiệu Đảng tính theo số năm tuổi Đảng. Cụ thể:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng;

- Huy hiệu 90 năm tuổi Đảng.

Mức tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng 2026

Căn cứ theo Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015, mức tiền thưởng của từng Huy hiệu Đảng sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang được áp dụng theo mức 2,34 triệu đồng/tháng đã được quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, theo đó mức tiền Huy hiệu Đảng cũng tăng theo.

Chi tiết mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng (tính đến ngày 30/6/2026) như sau:

Huy hiệu Đảng Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng Mức tiền thưởng (đồng) Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 1,5 lần mức lương cơ sở 3,510,000 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 2,0 lần mức lương cơ sở 4,680,000 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 3,0 lần mức lương cơ sở 7,020,000 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 3,5 lần mức lương cơ sở 8,190,000 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 5,0 lần mức lương cơ sở 11,700,000 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 6,0 lần mức lương cơ sở 14,040,000 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 8,0 lần mức lương cơ sở 18,720,000 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng 10,0 lần mức lương cơ sở 23,400,000 Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng 15,0 lần mức lương cơ sở 35,100,000

Theo quy định nêu trên, người có Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được nhận mức thưởng đến 35 triệu đồng.

Mức thưởng Huy hiệu Đảng 2025 lên tới 35 triệu đồng theo hệ số lương mới GĐXH - Theo quy định, mức thưởng Huy hiệu Đảng 2025 được tính dựa trên mức lương cơ sở mới. Dưới đây là mức quy định cụ thể.