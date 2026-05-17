Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Làm rõ vụ hai cô gái bị nam thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh

Chủ nhật, 20:38 17/05/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái trẻ bị nam thanh niên truy đuổi, liên tục đấm đá vào đầu và lưng lúc nửa đêm trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) đang gây bức xúc dư luận.

Ngày 17/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái bị hành hung trên địa bàn phường Xuân Đỉnh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ đêm ngày 16/5 trước cửa số nhà 273 đường Xuân Đỉnh.

Theo nội dung video, thời điểm trên, hai cô gái điều khiển xe máy trong lúc di chuyển trên đường đã bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ và một đối tượng khác đi xe máy truy đuổi ráo riết phía sau.

Ngay khi hai cô gái bị ép phải dừng phương tiện, gã thanh niên chạy bộ lập tức lao vào tấn công, dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng đầu, cổ và lưng của các nạn nhân. Bị đánh bất ngờ và đau đớn, một cô gái chỉ biết kêu lớn: "Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế!".

Để tự vệ, nạn nhân đã cố gắng chạy quanh một nhóm nam thanh niên đang đứng cạnh hai chiếc xe ô tô nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, nhóm người này không có bất kỳ động thái nào đứng ra can ngăn, bảo vệ nạn nhân hay giữ kẻ hành hung lại.

Hai cô gái bị nhóm thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh.

Liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận này, tối 17/5, thông tin từ UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương vào cuộc và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh T.B.M. (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện sống chung và có một con chung.

Tối 16/5, chị N. xin anh M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ, đến khoảng 23h cùng ngày, khi chị N. cùng bạn là chị P.Q.A. trở về thì gặp anh M. cùng một người bạn là T.Q.H. đang đi tìm.

Khi hai cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực đường Xuân Đỉnh, anh M. được cho là đã vượt lên ép xe, sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và chị A..

Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữHà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là anh em ruột, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữ

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu

Hà Nội: Công an triệu tập 6 đối tượng sau vụ cô gái bị hành hung trên phố Hoàng Cầu

Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh sự việc cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung giữa phố

Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh sự việc cô gái bị nhóm người đi ô tô Lexus hành hung giữa phố

Nhóm thanh niên leo tường vào trường học hành hung nam sinh lớp 12

Nhóm thanh niên leo tường vào trường học hành hung nam sinh lớp 12

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bị hành hung dã man ngay tại nhà khi đang ôm con nhỏ

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bị hành hung dã man ngay tại nhà khi đang ôm con nhỏ

Cùng chuyên mục

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mm

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Do có mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.

Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến sự việc người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, ngày 19/5, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã chính thức làm rõ danh tính các bên liên quan. Đáng chú ý, dù nam tài xế bị hại liên tục lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho người phụ nữ, cơ quan chức năng khẳng định vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới đến 24/5/2026 cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi, chuyên gia phong thủy khuyên nên biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi.

12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầu

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo góc nhìn tử vi, mỗi con giáp đều có một "điểm mù tài chính" riêng. Có con giáp kiếm tiền rất giỏi nhưng lại tiêu xài thiếu kiểm soát, có người quá tốt bụng nên thường xuyên chịu thiệt.

Tên gọi chính xác nhất của sổ đỏ năm 2026, thủ tục cấp sổ đỏ mới có gì khác biệt?

Tên gọi chính xác nhất của sổ đỏ năm 2026, thủ tục cấp sổ đỏ mới có gì khác biệt?

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có tên gọi mới là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Điều này nhằm thể hiện rõ hơn quyền sở hữu cả nhà ở và tài sản trên đất. Hiện nay, thủ tục cấp sổ đỏ mới có điểm gì mới?

Tháng sinh Âm lịch của người có khí chất nổi bật, dễ thành công hơn người

Tháng sinh Âm lịch của người có khí chất nổi bật, dễ thành công hơn người

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu khí chất nổi bật, cuộc sống về sau ngày càng sung túc.

Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hội

Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng hoa cưới bằng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời, cô dâu miền Tây khiến dân mạng phải trầm trồ khi cầm bó hoa cưới có giá trị 10 cây vàng.

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phép

Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phép

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trước tình trạng hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An và các khu đất nông nghiệp trên địa bàn bị "xẻ thịt" làm sân thể thao, nhà xưởng..., UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồng

Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch phú quý theo Bát tự

Ngày sinh Âm lịch phú quý theo Bát tự

Đời sống

GĐXH - Theo quan niệm tử vi và Bát tự, ngày sinh Âm lịch có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, vận trình và phúc phần của mỗi người.

3 con giáp dễ được Thần Tài ưu ái, quý nhân trợ giúp trong mọi việc

3 con giáp dễ được Thần Tài ưu ái, quý nhân trợ giúp trong mọi việc

Đời sống
Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi

Đời sống
Mức thưởng huy hiệu Đảng được trao trong tháng 5 lên tới 35 triệu đồng?

Mức thưởng huy hiệu Đảng được trao trong tháng 5 lên tới 35 triệu đồng?

Đời sống
Tháng 4 Âm lịch đổi vận cực mạnh: 3 con giáp tiền vào như nước

Tháng 4 Âm lịch đổi vận cực mạnh: 3 con giáp tiền vào như nước

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top