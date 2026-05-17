Hà Nội: Làm rõ vụ hai cô gái bị nam thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh

Ngày 17/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái bị hành hung trên địa bàn phường Xuân Đỉnh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ đêm ngày 16/5 trước cửa số nhà 273 đường Xuân Đỉnh.

Theo nội dung video, thời điểm trên, hai cô gái điều khiển xe máy trong lúc di chuyển trên đường đã bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ và một đối tượng khác đi xe máy truy đuổi ráo riết phía sau.

Ngay khi hai cô gái bị ép phải dừng phương tiện, gã thanh niên chạy bộ lập tức lao vào tấn công, dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng đầu, cổ và lưng của các nạn nhân. Bị đánh bất ngờ và đau đớn, một cô gái chỉ biết kêu lớn: "Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế!".

Để tự vệ, nạn nhân đã cố gắng chạy quanh một nhóm nam thanh niên đang đứng cạnh hai chiếc xe ô tô nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, nhóm người này không có bất kỳ động thái nào đứng ra can ngăn, bảo vệ nạn nhân hay giữ kẻ hành hung lại.

Liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận này, tối 17/5, thông tin từ UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương vào cuộc và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh T.B.M. (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện sống chung và có một con chung.

Tối 16/5, chị N. xin anh M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ, đến khoảng 23h cùng ngày, khi chị N. cùng bạn là chị P.Q.A. trở về thì gặp anh M. cùng một người bạn là T.Q.H. đang đi tìm.

Khi hai cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực đường Xuân Đỉnh, anh M. được cho là đã vượt lên ép xe, sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và chị A..