Hà Nội: Làm rõ vụ hai cô gái bị nam thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh
GĐXH - Một đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái trẻ bị nam thanh niên truy đuổi, liên tục đấm đá vào đầu và lưng lúc nửa đêm trên đường Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) đang gây bức xúc dư luận.
Ngày 17/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai cô gái bị hành hung trên địa bàn phường Xuân Đỉnh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng hơn 23 giờ đêm ngày 16/5 trước cửa số nhà 273 đường Xuân Đỉnh.
Theo nội dung video, thời điểm trên, hai cô gái điều khiển xe máy trong lúc di chuyển trên đường đã bất ngờ bị một nam thanh niên chạy bộ và một đối tượng khác đi xe máy truy đuổi ráo riết phía sau.
Ngay khi hai cô gái bị ép phải dừng phương tiện, gã thanh niên chạy bộ lập tức lao vào tấn công, dùng tay chân đấm, đá liên tiếp vào vùng đầu, cổ và lưng của các nạn nhân. Bị đánh bất ngờ và đau đớn, một cô gái chỉ biết kêu lớn: "Em có làm gì anh đâu mà anh đánh em thế!".
Để tự vệ, nạn nhân đã cố gắng chạy quanh một nhóm nam thanh niên đang đứng cạnh hai chiếc xe ô tô nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, nhóm người này không có bất kỳ động thái nào đứng ra can ngăn, bảo vệ nạn nhân hay giữ kẻ hành hung lại.
Hai cô gái bị nhóm thanh niên chặn xe, đấm đá lúc nửa đêm ở Xuân Đỉnh.
Liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận này, tối 17/5, thông tin từ UBND phường Xuân Đỉnh cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương vào cuộc và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ.
Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ.Y.N. (20 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội) và anh T.B.M. (21 tuổi, trú tại Từ Liêm, Hà Nội). Hai người hiện sống chung và có một con chung.
Tối 16/5, chị N. xin anh M. đi dự sinh nhật tại khu vực Tây Hồ, đến khoảng 23h cùng ngày, khi chị N. cùng bạn là chị P.Q.A. trở về thì gặp anh M. cùng một người bạn là T.Q.H. đang đi tìm.
Khi hai cô gái di chuyển trên đường Bưởi đến khu vực đường Xuân Đỉnh, anh M. được cho là đã vượt lên ép xe, sau đó dùng tay đánh nhiều lần vào chị N. và chị A..
Hình ảnh Quảng Ninh ngập trong biển nước sau trận mưa lớn hơn 200mmĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Do có mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tuyến phố, đường giao thông cùng nhiều diện tích lúa, hoa màu.
Hà Nội: Danh tính người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thôngĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến sự việc người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận, ngày 19/5, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã chính thức làm rõ danh tính các bên liên quan. Đáng chú ý, dù nam tài xế bị hại liên tục lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt cho người phụ nữ, cơ quan chức năng khẳng định vẫn sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Dự báo tử vi tuần mới cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, HợiĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới đến 24/5/2026 cho con giáp Tý, Mão,Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu,Tuất, Hợi, chuyên gia phong thủy khuyên nên biết nắm bắt cơ hội để cuộc sống thuận lợi.
12 con giáp và sai lầm khiến tiền bạc thất thoát: Có người đọc xong chỉ biết gật đầuĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Theo góc nhìn tử vi, mỗi con giáp đều có một "điểm mù tài chính" riêng. Có con giáp kiếm tiền rất giỏi nhưng lại tiêu xài thiếu kiểm soát, có người quá tốt bụng nên thường xuyên chịu thiệt.
Tên gọi chính xác nhất của sổ đỏ năm 2026, thủ tục cấp sổ đỏ mới có gì khác biệt?Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) có tên gọi mới là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất". Điều này nhằm thể hiện rõ hơn quyền sở hữu cả nhà ở và tài sản trên đất. Hiện nay, thủ tục cấp sổ đỏ mới có điểm gì mới?
Tháng sinh Âm lịch của người có khí chất nổi bật, dễ thành công hơn ngườiĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu khí chất nổi bật, cuộc sống về sau ngày càng sung túc.
Tiết lộ điều ít biết về bó hoa cưới 10 cây vàng của cô dâu miền Tây gây sốt mạng xã hộiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng hoa cưới bằng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời, cô dâu miền Tây khiến dân mạng phải trầm trồ khi cầm bó hoa cưới có giá trị 10 cây vàng.
Hà Nội: Người phụ nữ đi xe máy tát liên tiếp tài xế ô tô sau va chạm giao thôngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.
Vụ đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt': Phường Thanh Liệt cắt điện 3 pha của các cơ sở kinh doanh trái phépĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trước tình trạng hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An và các khu đất nông nghiệp trên địa bàn bị "xẻ thịt" làm sân thể thao, nhà xưởng..., UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.
Từ hôm nay (18/5), vi phạm điều này vợ hay chồng bị phạt đến 10 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP.
Ngày sinh Âm lịch phú quý theo Bát tựĐời sống
GĐXH - Theo quan niệm tử vi và Bát tự, ngày sinh Âm lịch có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, vận trình và phúc phần của mỗi người.