Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?
Mỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.
Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 lần đầu tiên áp dụng cơ chế quản lý điểm trên giấy phép lái xe (GPLX).
Theo quy định, mỗi GPLX sẽ có 12 điểm, thông tin điểm được tích hợp trên ứng dụng VNeID tại mục giấy phép lái xe. Tùy theo mức độ và tính chất hành vi vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị trừ điểm trong bằng lái với mức cao nhất là 10 điểm.
Trường hợp bị trừ hết 12 điểm, người lái xe không được tiếp tục điều khiển phương tiện tương ứng với loại GPLX đó. Tuy nhiên, nếu vẫn cố tình điều khiển phương tiện, người vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).
Cụ thể, theo khoản 5, điều 18, Nghị định 168, người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW với bằng lái đã bị trừ hết điểm sẽ bị phạt tiền 2 - 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng cho các loại xe máy phổ thông và xe điện có công suất nhỏ.
Theo khoản 7, điều 18 Nghị định 168, người điều khiển mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện trên 11 kW dùng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm sẽ bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng.
Trường hợp người điều khiển ô tô, xe tương tự ô tô, xe chở người hoặc chở hàng bốn bánh có gắn động cơ khi bằng lái đã không còn điểm, căn cứ theo khoản 9, điều 18 của Nghị định 168 sẽ bị xử phạt 18 - 20 triệu đồng.
Như vậy, Nghị định 168 đã quy định rõ mức phạt đối với người điều khiển phương tiện khi bằng lái bị trừ hết điểm làm ba trường hợp, gồm: điều khiển mô tô hai bánh có dung tích đến 125 cm³ hoặc mô-tơ điện công suất đến 11 kW; điều khiển mô tô có dung tích trên 125 cm³ hoặc công suất mô-tơ điện trên 11 kW và điều khiển ô tô, xe tương tự ô tô, xe chở người hoặc hàng bốn bánh có gắn động cơ. Mức phạt dao động 2 - 20 triệu đồng tùy trường hợp.
Trường hợp người điều khiển có nhiều loại giấy phép lái xe khác nhau, việc bị trừ hết điểm một loại GPLX không đồng nghĩa với việc mất quyền điều khiển tất cả các phương tiện.
Người đó vẫn có thể điều khiển loại phương tiện khác nếu bằng lái tương ứng với phương tiện đó vẫn còn đủ điểm theo quy định.
