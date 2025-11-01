Mới nhất
Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực

Thứ bảy, 10:32 01/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo Nghị định 280/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/11/2025, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID.

Ngày 27/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 280/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2025.

Theo quy định mới, chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 280/2025/NĐ-CP căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực - Ảnh 1.

Từ ngày 1/11, không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực. Ảnh minh họa: TL

Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.

Chứng thực giao dịch là việc người có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết giao dịch dân sự, năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia giao dịch dân sự.

Người thực hiện chứng thực là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu (Ủy ban Nhân dân cấp xã); người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định; công chứng viên của Phòng công chứng, Văn phòng công chứng (tổ chức hành nghề công chứng); viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện).

So với quy định cũ, Nghị định số 280/2025/NĐ-CP mở rộng thêm đối tượng thực hiện chứng thực là người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định.

Nghị định số 280/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực theo hướng quy định rõ trách nhiệm đối với từng đối tượng người thực hiện chứng thực.

Không yêu cầu người yêu cầu chứng thực nộp, xuất trình bản chính hoặc bản sao các giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID khi người yêu cầu chứng thực đã xuất trình thông tin tương ứng từ VNeID.

Trường hợp người yêu cầu chứng thực đề nghị và người thực hiện chứng thực có thể khai thác thông tin, giấy tờ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật thì người thực hiện chứng thực có trách nhiệm thực hiện việc khai thác thông tin, giấy tờ từ các cơ sở dữ liệu này, không yêu cầu người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực đối với các thông tin, giấy tờ đã được khai thác.

Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực - Ảnh 2.Nắm rõ quy định này, người dân dễ dàng đổi thẻ căn cước miễn phí trên VNeID

GĐXH - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, người dân có thể cấp đổi thẻ căn cước khi thay đổi địa giới hành chính trên ứng dụng VNeID.

Từ nay (1/11), không cần xuất trình bản chính giấy tờ đã tích hợp trên VneID khi chứng thực - Ảnh 3.Hàng triệu người dân phải lưu ý những gì khi cập nhật giấy phép lái xe trên VNeID từ tháng 7/2025?

GĐXH - Theo Cục Cảnh sát giao thông, sau khi sát hạch để cấp giấy phép lái xe đạt yêu cầu trên VNeID, người dân sẽ nhận được tin nhắn thông báo và yêu cầu cập nhật thông tin giấy phép lái xe.

L.Vũ (th)
