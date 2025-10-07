Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồng

Thứ ba, 10:10 07/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi biển số xe được quy định tại Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA của Bộ Công an.

Trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định những trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe bao gồm:

1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3. Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Từ nay đến 31/12/2025, những trường hợp này sẽ bị thu hồi vĩnh viễn biển số xe, vi phạm có thể bị phạt đến 8 triệu đồng - Ảnh 1.

Những trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe được quy định rõ tại Thông tư 24/2023/TT-BCA. Ảnh minh họa: ĐL

Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe được quy định rõ tại Điều 25 Thông tư 24/2023/TT-BCA. Cụ thể:

1. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 23 Thông tư này.

- Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính;

- Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe trả kết quả cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe trên cổng dịch vụ công.

2. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này)

- Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ thu hồi theo quy định tại Điều 24 Thông tư này; nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định;

- Sau khi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; 01 bản trả cho chủ xe; 01 bản lưu hồ sơ xe.

Trường hợp thu hồi theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 23 Thông tư này thì chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe.

Chủ xe không chấp hành thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe bị phạt bao nhiêu tiền?

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2023/TT-BCA; điểm e khoản 5, điểm c khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, chủ xe không chấp hành thu hồi giấy đăng ký, biển số xe sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

- Chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô: 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức.

Đăng ký xe, cấp biển số xe được thực hiện như thế nào sau ngày 1/7/2025?Đăng ký xe, cấp biển số xe được thực hiện như thế nào sau ngày 1/7/2025?

GĐXH - Theo Thông tư số 51/2025/TT-BCA, từ ngày 1/7/2025, quy trình đăng ký xe và cấp biển số xe có nhiều điểm mới đáng chú ý. Người dân cần thực hiện các thủ tục, quy trình thế nào để đăng ký xe, cấp biển số xe diễn ra thuận lợi?

Hàng triệu người dân cần nắm rõ quy trình đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mới nhất năm 2025Hàng triệu người dân cần nắm rõ quy trình đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mới nhất năm 2025

GĐXH - Dưới đây là các thông tin chi tiết về quy trình đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo Thông tư 79/2024/TT-BCA.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

6 trường hợp bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe năm 2025, các lái xe cần lưu ý

6 trường hợp bắt buộc phải đổi đăng ký xe, biển số xe năm 2025, các lái xe cần lưu ý

Đăng ký xe, cấp biển số xe được thực hiện như thế nào sau ngày 1/7/2025?

Đăng ký xe, cấp biển số xe được thực hiện như thế nào sau ngày 1/7/2025?

Hàng triệu người dân cần nắm rõ quy trình đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mới nhất năm 2025

Hàng triệu người dân cần nắm rõ quy trình đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe mới nhất năm 2025

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng biển số xe khi tham gia giao thông

Hàng triệu tài xế nên nắm rõ quy định mới về sử dụng biển số xe khi tham gia giao thông

Chi tiết danh sách biển số xe của các tỉnh, thành từ 1/7/2025

Chi tiết danh sách biển số xe của các tỉnh, thành từ 1/7/2025

Cùng chuyên mục

Hà Nội mưa lớn xối xả đến khi nào?

Hà Nội mưa lớn xối xả đến khi nào?

Đời sống - 57 phút trước

GĐXH - Trận mưa lớn ồ ạt như trút nước từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông tê liệt. Dự báo mưa tiếp tục trong ngày hôm nay, từ chiều tối đến đêm mưa giảm nhanh.

Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm có

Ngày sinh Âm lịch của người sinh ra đã khác biệt, mang phúc khí và tài hoa hiếm có

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Người ta tin rằng có những ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang lại cho chủ nhân một cuộc sống khác biệt, đôi khi là đầy thử thách, đôi khi lại ngập tràn may mắn và phước lành.

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi bóng bên vệ đường

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong túi bóng bên vệ đường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Một công nhân trên đường đi làm về hoảng hốt khi nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ túi bóng đen bên vệ đường xã Trung Lộc (Nghệ An). Bên trong là một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.

5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11

5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to.

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ mang số mệnh tốt đẹp cho bản thân mà còn được xem là "quý nhân" của gia đình, giúp chồng con hưng vượng và lan tỏa may mắn đến những người xung quanh.

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm.

Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Đời sống - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn ảnh hưởng đến tính cách và khả năng giao tiếp của mỗi người.

Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11

Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11

Xã hội - 2 ngày trước

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 5711/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó bão số 11 (MATMO).

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

Xã hội - 2 ngày trước

Sau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Xem nhiều

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Đời sống

GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ mang số mệnh tốt đẹp cho bản thân mà còn được xem là "quý nhân" của gia đình, giúp chồng con hưng vượng và lan tỏa may mắn đến những người xung quanh.

5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11

5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11

Đời sống
Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Đời sống
Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top