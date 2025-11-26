Mới nhất
Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc

Thứ tư, 11:41 26/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sang tháng 10 âm lịch 2025 này dự báo con giáp Sửu sẽ có những biến đổi mọi mặt. Bạn nên tham khảo điều dưới đây để thu hút vận khí tốt, vượt qua những khó khăn để thích nghi mọi hoàn cảnh.

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc - Ảnh 1.Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để tránh rủi ro

GĐXH - Theo dõi tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để nhận biết rủi ro trong công việc, tài lộc và tình cảm. Hãy chủ động hành động để thu hút vận may.

Sự nghiệp của con giáp Sửu tháng 10 âm lịch 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tháng 10 âm lịch 2025 dự báo con giáp Sử đường công việc ít thay đổi, đứng im một chỗ. Con giáp này thích sự yên ổn, công việc thường chỉ lặp đi lặp lại hoặc dậm chân tại chỗ, ít biến động nên đâm ra nhàm chán.

Thời điểm này khuyên con giáp Sửu không được do dự, làm gì cũng nên tính toán kỹ rồi quyết định nhanh gọn, càng do dự càng mất hết lộc.

Nguyệt lệnh lâm Mộ xuất hiện còn là lời cảnh báo Sửu đừng ham chức quyền, thấy sang bắt quàng làm họ trong tháng 10 âm. Đồng nghiệp cũng sẽ giúp bạn chia sẻ phần lớn khối lượng công việc nên bạn yên tâm phát triển.

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc - Ảnh 2.

Con giáp Sửu có tài lộc tốt trong tháng 10 âm lịch 2025

Tài lộc của con giáp Sửu tháng 10 âm lịch 2025

Con giáp Sửu có xu hướng sống tích lũy, dè sẻn. Tài lộc tháng này của con giáp Sửu vẫn dồi dào, kệ thiên hạ nói ra nói vào, bạn vẫn giữ vững quan điểm năng nhặt chặt bị, góp gió thành bão. Con giáp Sửu cũng có thể được hưởng lợi từ các mối quan hệ làm ăn vô cùng thành công thông qua sự giới thiệu của người khác, nhìn ra được cơ hội kiếm tiền từ thu nhập của họ.

Để tăng thêm vận khí cho bản thân khi tiến hành các công việc, con giáp Sửu cần chú ý đến diện mạo một chút. Vẻ ngoài thanh lịch sẽ đảm bảo bạn luôn được quý nhân phù trợ và mọi ước nguyện về tiền bạc đều thành hiện thực.

Về tình duyên của con giáp Sửu tháng 10 âm lịch 2025

Trong tháng này, con giáp Sửu có xu hướng thu mình hơn. Bạn bè cũng có sự chọn lọc, ít nói chuyện với những nhưng chơi với ai thân thiết thì chơi rất lâu bền, ít thay đổi

Tình cảm đôi lứa hạnh phúc viên mãn. Cả 2 vợ chồng đều chịu khó xây dựng tổ ấm gia đình và cùng nhau dạy bảo con cái, thông cảm cho khó khăn của nửa kia đang gặp phải trong cuộc sống, không có nhiều mâu thuẫn.

Cách khai tài vượng vận của con giáp Sửu trong tháng 10 âm lịch 2025

+ Kỷ Sửu: Tử vi tháng 10/2025 tuổi Sửu âm lịch nhắc bạn nên chú ý đến các vấn đề sức khỏe nhiều hơn, nên đi khám sức khỏe định kỳ.

Quý nhân: Mão, Hợi; Màu sắc may mắn: Đen, xanh lam

+ Tân Sửu: Khi ra ngoài vẫn gặp nhiều điềm lành, dễ gặp cơ hội tốt và được người có địa vị hỗ trợ.

Quý nhân: Ngọ, Thân; Màu sắc may mắn: Đỏ, vàng chanh

+ Quý Sửu: Bạn dễ xảy ra cãi vã, bất hòa với gia đình, cần có sự mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong cuộc sống.

Quý nhân: Dậu, Tuất; Màu sắc may mắn: Vàng, cam

+ Ất Sửu: Đừng có những kế hoạch quá lớn lao, làm gì thì hãy làm trong âm thầm.

Quý nhân: Thìn, Mão; Màu sắc may mắn: Nâu, tím nhạt

+ Đinh Sửu: Thời điểm này vận trình hôn nhân có nhiều chuyển biến tích cực, ít sóng gió, của cải cũng ngày một gia tăng.

Quý nhân: Tý, Tị; Màu sắc may mắn: Xanh dương, xám

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc - Ảnh 3.4 con giáp vô 'trúng mạch vàng' tài lộc, đón tin vui trên mọi mặt trận vào tuần cuối tháng 11

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp này sẽ đón nhận tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống trong tuần cuối tháng 11 dương này.

Hà My
