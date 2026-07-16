Từ ngày ngừng mua 5 thứ này, tôi tiết kiệm được số tiền khiến chính mình bất ngờ

Dưới đây là 5 nguyên tắc "đừng mua" cùng 6 thói quen tài chính giúp quản lý và tiết kiệm tiền bạc hiệu quả và sống an tâm hơn.

5 nguyên tắc "đừng mua" giúp bạn giữ tiền trong túi

Nhiều người chỉ nhận ra mình tiêu tiền thiếu hợp lý khi nhìn lại tủ quần áo đầy những món đồ ít dùng hoặc các vật dụng mua về rồi nhanh chóng bị lãng quên. Thực tế, tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ mà là chi tiêu có chọn lọc.

Đừng chạy theo những món đồ "hot" trên mạng

Các sản phẩm được quảng bá rầm rộ hay trở thành xu hướng thường chỉ tạo cảm giác hứng thú trong thời gian ngắn. Khi trào lưu qua đi, nhiều món đồ gần như không còn được sử dụng.

Thay vì mua theo xu hướng, hãy ưu tiên những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế và có thể sử dụng lâu dài.

Một món đồ tưởng chừng đơn giản đôi khi kéo theo hàng loạt khoản chi khác. Ảnh minh họa

Đừng mua những món đồ khiến bạn phải chi thêm

Một món đồ tưởng chừng đơn giản đôi khi kéo theo hàng loạt khoản chi khác. Ví dụ, một đôi giày nổi bật có thể khiến bạn phải mua thêm quần áo, túi xách hay phụ kiện để phối hợp.

Những trang phục cơ bản, dễ kết hợp thường có tần suất sử dụng cao hơn và giúp tiết kiệm đáng kể so với các món đồ chỉ mặc được vài lần.

Đừng mua những thứ không hợp với bản thân

Không phải món đồ đẹp hay đắt tiền nào cũng phù hợp với mình. Nếu chỉ mua vì người khác khen hoặc đang là xu hướng, rất dễ rơi vào cảnh "mua xong để đó".

Hiểu rõ phong cách sống, nhu cầu và sở thích của bản thân sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua sắm chính xác hơn.

Đừng ham đồ giảm giá nếu không thực sự cần

Nhiều người bị hấp dẫn bởi mức giá rẻ mà quên cân nhắc chất lượng và nhu cầu sử dụng. Một món đồ giá thấp nhưng nhanh hỏng hoặc ít dùng vẫn là khoản chi lãng phí.

Nguyên tắc hữu ích là ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Mua ít nhưng dùng bền thường tiết kiệm hơn về lâu dài.

Đừng để lời quảng cáo quyết định ví tiền của bạn

Các chương trình khuyến mãi, giảm giá hay lời tư vấn hấp dẫn của nhân viên bán hàng rất dễ khiến người mua chi tiêu ngoài kế hoạch.

Trước mỗi quyết định mua sắm, hãy tự hỏi: "Mình có thật sự cần món đồ này không?" Nếu câu trả lời là không, tốt nhất nên bỏ qua.

6 thói quen giúp tiết kiệm tiền hiệu quả

Sau khi kiểm soát việc mua sắm, việc hình thành những thói quen tài chính tốt sẽ giúp khoản tiết kiệm tăng lên đều đặn theo thời gian.

Đọc sách, chạy bộ, tập thể dục, nghe nhạc hay tham gia các hoạt động ngoài trời đều là những cách thư giãn vừa tốt cho sức khỏe vừa không làm "thủng ví". Ảnh minh họa

Lập kế hoạch tiết kiệm ngay khi nhận lương

Nhiều chuyên gia tài chính khuyên nên trích một phần thu nhập cố định, chẳng hạn khoảng 20-30%, chuyển ngay vào tài khoản tiết kiệm trước khi chi tiêu.

Việc xây dựng quỹ dự phòng sẽ giúp bạn chủ động hơn trước những rủi ro như thất nghiệp, bệnh tật hay các khoản chi bất ngờ.

Hạn chế sử dụng thẻ tín dụng và mua trước trả sau

Chi tiêu bằng tiền có sẵn giúp bạn kiểm soát ngân sách tốt hơn, tránh rơi vào tình trạng mua sắm theo cảm xúc và gánh nợ không cần thiết.

Tự nấu ăn nhiều hơn

Chuẩn bị bữa ăn tại nhà không chỉ giúp giảm đáng kể chi phí so với gọi đồ ăn mà còn đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh.

Chọn những sở thích ít tốn kém

Đọc sách, chạy bộ, tập thể dục, nghe nhạc hay tham gia các hoạt động ngoài trời đều là những cách thư giãn vừa tốt cho sức khỏe vừa không làm "thủng ví".

Đầu tư cho sức khỏe

Một cơ thể khỏe mạnh giúp giảm đáng kể chi phí khám chữa bệnh trong tương lai. Duy trì chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên chính là khoản đầu tư sinh lời lâu dài.

Trang bị kiến thức quản lý tài chính

Hiểu về tiết kiệm, đầu tư và quản lý dòng tiền sẽ giúp bạn sử dụng đồng tiền hiệu quả hơn. Dành thời gian đọc sách, học các kiến thức tài chính cá nhân sẽ là nền tảng để bảo vệ và gia tăng tài sản trong tương lai.

Tiết kiệm tiền không bắt đầu từ việc kiếm được nhiều hơn mà từ cách chi tiêu thông minh hơn. Chỉ cần tránh những khoản mua sắm không cần thiết và duy trì các thói quen tài chính lành mạnh, bạn sẽ dần xây dựng được khoản dự phòng vững chắc, đồng thời có cuộc sống chủ động và an tâm hơn.

* Bài viết được chia sẻ bởi Cửu Nguyệt trên Toutiao.