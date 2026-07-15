5 năm ôm ấm ức vì bị tính lãi khi vay tiền anh trai, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc

Anh trai cho vay tiền nhưng tính lãi

Tôi sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em ở vùng quê Trung Quốc. Thuở nhỏ, chúng tôi rất thân thiết, nhưng khi trưởng thành, mỗi người lập gia đình và sinh sống ở một nơi nên ít có dịp gặp gỡ.

Trong mắt cả nhà, anh trai tôi luôn là niềm tự hào. Anh học giỏi, thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng rồi có công việc ổn định trên thành phố.

Còn tôi chỉ học hết cấp ba, ở lại quê làm việc cho một công ty nhỏ với mức thu nhập vừa đủ trang trải cuộc sống.

Khi con trai đầu lòng chào đời, gia đình tôi gặp biến cố lớn. Con bị dị tật ở chân và phải điều trị trong thời gian dài.

Hai vợ chồng gần như dồn hết tiền tích lũy để chạy chữa. May mắn là sau nhiều năm, con có thể đi lại bình thường, đó cũng là niềm an ủi lớn nhất đối với chúng tôi.

Đến khi con trưởng thành và muốn kết hôn, vợ chồng tôi lại phải lo chuyện cưới xin và xây nhà riêng cho con.

Tổng chi phí lên tới khoảng 400.000 NDT, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền tiết kiệm của chúng tôi chỉ có khoảng 300.000 NDT nên vẫn thiếu một khoản khá lớn.

Sau nhiều lần suy tính, tôi quyết định gọi điện nhờ anh trai cho vay 100.000 NDT, tương đương khoảng 387 triệu đồng.

Anh trai đồng ý giúp nhưng nói rằng sau 5 năm tôi cần trả thêm 10.000 NDT tiền lãi, tương đương khoảng 38 triệu đồng.

Lúc ấy tôi không từ chối vì đang rất cần tiền. Thế nhưng trong lòng lại không khỏi chạnh lòng. Tôi luôn nghĩ anh em ruột thịt thì giúp nhau lúc khó khăn là điều bình thường, hà cớ gì còn phải tính lãi.

Tôi đã mất tới 5 năm mới hiểu rằng người anh của mình chưa từng tính toán với em trai, chỉ là tôi đã hiểu lầm anh suốt một quãng thời gian quá dài. Ảnh minh họa

5 năm giữ khoảng cách và sự thật khiến tôi hối hận

Sau khi lo xong việc lớn cho con, tôi dồn sức làm việc và tiết kiệm để trả nợ. Đúng hẹn 5 năm, tôi mang đủ cả tiền gốc lẫn tiền lãi đến trả cho anh.

Dù chưa từng nói ra, từ đó giữa tôi và anh luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Tôi không trách móc hay giận dữ, nhưng trong lòng vẫn giữ suy nghĩ rằng anh quá coi trọng tiền bạc.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi vợ tôi vô tình biết được một bí mật từ người thân trong họ.

Theo lời người thân, hóa ra nhiều năm qua, chị dâu mắc bệnh và phải điều trị tốn kém. Anh trai âm thầm chăm sóc vợ, không nói với anh em trong nhà vì sợ mọi người lo lắng.

Điều khiến tôi càng sửng sốt hơn là vào thời điểm tôi vay tiền, anh cũng không hề dư dả như tôi vẫn nghĩ. Để có tiền giúp tôi, anh đã phải đi vay từ người khác.

Khoản lãi anh yêu cầu thực chất chỉ để bù lại số tiền lãi anh phải trả, hoàn toàn không phải vì muốn kiếm lời từ em trai.

Nghe xong, tôi chết lặng. Suốt 5 năm qua, tôi đã âm thầm trách anh mà không hề biết phía sau quyết định ấy là biết bao áp lực và sự hy sinh.

Anh chưa bao giờ từ chối giúp tôi, ngay cả khi bản thân cũng đang gánh trên vai những khó khăn riêng.

Bài học về tình thân và lòng biết ơn

Nhìn lại mọi chuyện, tôi hiểu rằng mình đã quá vội vàng phán xét người thân chỉ từ góc nhìn của bản thân.

Nếu hôm đó anh từ chối cho vay, có lẽ gia đình tôi sẽ còn chật vật hơn rất nhiều. Thế nhưng anh vẫn cố gắng xoay xở, chấp nhận đi vay người khác để giúp em trai vượt qua giai đoạn khó khăn.

Từ câu chuyện của chính mình, tôi nhận ra rằng không ai có nghĩa vụ phải cho người khác vay tiền, kể cả anh chị em ruột.

Khi một người sẵn sàng giúp đỡ lúc mình túng thiếu, đó đã là một sự tin tưởng và yêu thương rất đáng trân trọng.

Đôi khi, chúng ta chỉ nhìn thấy điều mình phải bỏ ra mà quên mất những gì người khác đã âm thầm hy sinh.

Và tôi đã mất tới 5 năm mới hiểu rằng người anh của mình chưa từng tính toán với em trai, chỉ là tôi đã hiểu lầm anh suốt một quãng thời gian quá dài.

* Câu chuyện là lời tâm sự của ông Chu, 55 tuổi trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc.