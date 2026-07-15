Tuổi 40 mới thấm: Muốn tích lũy, trước hết phải bỏ 9 thói quen

Nhiều người cho rằng muốn giàu có cần kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nhưng, sau tuổi 40, tôi nhận ra giữ được tiền còn quan trọng không kém việc tạo ra thu nhập. Chính những thói quen tưởng như vô hại mỗi ngày lại âm thầm làm "rò rỉ" tài chính và khiến kế hoạch tích lũy ngày càng xa vời.

Chi tiêu theo cảm hứng thay vì theo kế hoạch

Mỗi lần nhìn thấy chương trình giảm giá hay một món đồ đẹp, tôi đều dễ dàng xuống tiền dù chưa thực sự cần đến. Điều này khiến ngân sách hàng tháng luôn bị phá vỡ.

Để khắc phục, tôi bắt đầu lập danh sách những thứ cần mua trước khi ra cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến.

Khi chỉ mua đúng những gì đã lên kế hoạch, tôi nhận thấy số tiền tiết kiệm được nhiều hơn tưởng tượng.

Sau tuổi 40, tôi nhận ra giữ được tiền còn quan trọng không kém việc tạo ra thu nhập. Ảnh minh họa

Ăn ngoài quá thường xuyên

Đồ ăn giao tận nơi mang lại sự tiện lợi nhưng cũng khiến chi tiêu tăng nhanh. Nếu duy trì trong thời gian dài, đây trở thành một khoản chi không nhỏ.

Tôi dành thời gian học nấu những món đơn giản, chuẩn bị bữa ăn tại nhà nhiều hơn. Không chỉ tiết kiệm chi phí, tôi còn kiểm soát tốt chất lượng dinh dưỡng.

Chi quá nhiều cho các cuộc gặp gỡ xã hội

Tiệc tùng, cà phê, liên hoan hay những buổi gặp mặt liên tục có thể khiến ví tiền nhanh chóng vơi đi.

Tôi không cắt bỏ hoàn toàn các mối quan hệ mà chỉ lựa chọn những cuộc gặp thực sự có ý nghĩa, đồng thời hạn chế những buổi tụ tập chỉ vì nể nang.

Mua sắm vì muốn thể hiện bản thân

Đã có thời điểm tôi chạy theo xu hướng thời trang, mua nhiều món đồ đắt tiền chỉ để cảm thấy mình không thua kém người khác.

Sau tuổi 40, tôi hiểu rằng giá trị của một người không nằm ở những món đồ họ sở hữu. Tôi chỉ mua những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và có giá trị sử dụng lâu dài.

Chậm thanh toán hóa đơn

Việc quên hoặc trì hoãn thanh toán các khoản điện, nước, internet hay thẻ tín dụng khiến tôi phải trả thêm phí phạt không đáng có.

Giờ đây, tôi thiết lập lịch nhắc hoặc thanh toán tự động để mọi hóa đơn đều được xử lý đúng hạn.

Mua sắm trực tuyến theo cảm xúc

Chỉ vài thao tác trên điện thoại là một đơn hàng đã được đặt. Chính sự tiện lợi này khiến tôi nhiều lần mua những món đồ sau đó hầu như không dùng đến.

Để hạn chế mua sắm bốc đồng, tôi áp dụng quy tắc chờ 24 giờ trước khi quyết định với những món đồ không thực sự cấp thiết. Sau khoảng thời gian này, phần lớn mong muốn mua sắm đều giảm đi.

Không kiểm soát chi phí giải trí

Du lịch, xem phim, mua sắm hay các hoạt động thư giãn đều cần thiết, nhưng nếu không có giới hạn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách.

Tôi dành riêng một khoản cố định cho giải trí mỗi tháng. Khi hết ngân sách, tôi sẽ chờ đến tháng sau thay vì tiếp tục chi tiêu.

Duy trì quá nhiều gói thành viên

Các ứng dụng xem phim, nghe nhạc, tập luyện hay lưu trữ trực tuyến thường chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, cộng dồn nhiều dịch vụ sẽ tạo thành khoản chi không nhỏ.

Tôi rà soát lại toàn bộ các gói đăng ký và hủy những dịch vụ ít sử dụng để giảm chi phí cố định hàng tháng.

Không xây dựng thói quen quản lý tài chính

Đây là điều tôi tiếc nuối nhất. Trước đây, tôi gần như không theo dõi dòng tiền của mình nên không biết tiền đã đi đâu.

Sau tuổi 40, tôi bắt đầu lập ngân sách, duy trì quỹ dự phòng cho các tình huống khẩn cấp và tìm hiểu thêm về đầu tư phù hợp với khả năng tài chính. Những thay đổi này giúp tôi chủ động hơn trước các biến động trong cuộc sống.

Tuổi 40 là thời điểm thích hợp để thay đổi thói quen tài chính

Tôi nhận ra rằng tích lũy không phụ thuộc hoàn toàn vào mức lương cao hay thấp, mà còn nằm ở cách quản lý từng khoản chi nhỏ mỗi ngày.

Khi loại bỏ những thói quen khiến tiền "rò rỉ", tài chính dần ổn định hơn và mục tiêu dài hạn cũng trở nên khả thi hơn.

Tuổi 40 không phải là quá muộn để bắt đầu. Chỉ cần thay đổi từng thói quen nhỏ, mỗi người đều có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn cho những năm tháng phía trước.

Tuổi 40 mới hiểu: Thứ khiến tôi lãng phí nhiều tiền nhất không phải là đồ đắt GĐXH - Bước sang tuổi 40, tôi nhận ra một điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng phải trả giá bằng không ít tiền bạc: mua đồ không phải cứ đắt là tốt.

Trà My