Sau tuổi 50, tôi mới nhận ra: Càng ngại từ chối, cuộc sống càng mệt mỏi

Sau tuổi 50, tôi hiểu rằng "không biết từ chối" là một cái bẫy

Có một thời gian dài, tôi luôn tin rằng từ chối người khác là ích kỷ. Mỗi khi ai đó nhờ giúp đỡ, tôi đều miễn cưỡng gật đầu, dù trong lòng đầy áp lực.

Tôi sợ người khác thất vọng, sợ bị đánh giá là vô tâm, càng sợ những mối quan hệ rạn nứt chỉ vì một chữ "không".

Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận ra chính suy nghĩ ấy khiến mình trở thành người mệt mỏi nhất.

Tôi từng thấy rất nhiều người giống mình. Họ nhận thêm việc khi bản thân đã quá tải, cho người khác vay tiền dù không dư dả, hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đáp ứng kỳ vọng của mọi người.

Cuối cùng, điều họ nhận lại không phải sự biết ơn, mà là cảm giác kiệt sức và tủi thân.

Ngoài 50 tuổi, điều quý giá nhất không còn là làm hài lòng tất cả mọi người, mà là giữ được sự bình yên trong tâm hồn. Ảnh minh họa

Điều khiến chúng ta không dám từ chối không phải vì người khác, mà vì chính mình

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, phần lớn những người có xu hướng làm hài lòng người khác đều tin rằng các mối quan hệ rất mong manh.

Họ luôn nghĩ nếu từ chối một lời nhờ vả, người đối diện sẽ giận dữ, thất vọng hoặc rời bỏ mình. Chính nỗi sợ đó khiến họ lựa chọn nhẫn nhịn thay vì bày tỏ nhu cầu thật.

Thực tế, điều này thường xuất phát từ những trải nghiệm cũ. Có người lớn lên trong môi trường chỉ được yêu thương khi biết nghe lời.

Có người luôn phải đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân. Theo thời gian, họ hình thành niềm tin rằng muốn được yêu quý thì phải biết hy sinh.

Nhưng đó chỉ là một niềm tin, không phải sự thật.

Câu chuyện khiến tôi thay đổi cách nhìn

Tôi từng đọc một câu chuyện rất thú vị.

Một ngôi làng bị một con quái vật chặn mất lối đi. Mỗi chiến binh mang vũ khí gì đến, con quái vật đều tạo ra vũ khí mạnh hơn để chống trả.

Người dùng kiếm thì nó có thanh kiếm sắc hơn. Người dùng lửa thì nó tạo ngọn lửa lớn hơn.

Cuối cùng, một chàng trai trẻ bước đến mà không mang theo vũ khí. Anh chỉ lấy một quả táo đưa cho con quái vật.

Điều kỳ lạ là con quái vật mỉm cười rồi lấy hai quả táo đáp lại. Chàng trai đưa thêm chai nước, nó cũng đáp lại bằng hai chai nước. Hóa ra, con quái vật chỉ phản chiếu điều mà người đối diện mang đến.

Con người cũng vậy. Rất nhiều điều chúng ta nghĩ về người khác thực chất chỉ là sự phản chiếu nỗi sợ trong chính bản thân mình.

Nếu chúng ta luôn nghĩ người khác sẽ tổn thương khi bị từ chối, rất có thể chính chúng ta mới là người từng tổn thương vì bị từ chối.

Sau tuổi 50, tôi học cách ưu tiên bản thân

Tôi dần hiểu rằng mình không có trách nhiệm phải giải quyết mọi vấn đề của người khác.

Một lời từ chối không đồng nghĩa với vô tình. Nó chỉ cho thấy tôi cũng có giới hạn, cũng có công việc, gia đình và sức khỏe cần được bảo vệ.

Nếu một mối quan hệ chỉ vì một lần từ chối mà tan vỡ, thì có lẽ mối quan hệ ấy vốn không đủ vững bền.

Ngược lại, những người thật sự tôn trọng bạn sẽ hiểu rằng ai cũng có lúc bận rộn và không thể đáp ứng mọi yêu cầu.

Hai điều giúp tôi thoát khỏi thói quen làm hài lòng người khác

Điều đầu tiên là học cách nhận diện nỗi sợ bên trong mình. Mỗi khi định miễn cưỡng đồng ý điều gì, tôi đều tự hỏi: "Mình thật sự muốn làm việc này hay chỉ đang sợ người khác thất vọng?"

Chỉ một câu hỏi ấy cũng đủ giúp tôi bình tĩnh hơn và nhìn rõ cảm xúc của mình.

Điều thứ hai là tập nói lời từ chối một cách chân thành. Thay vì viện đủ mọi lý do, tôi chỉ nói đơn giản:

"Xin lỗi, lần này tôi không thể giúp."

"Tôi không sắp xếp được."

"Việc này không phù hợp với tôi."

Không cần giải thích quá nhiều, cũng không cần cảm thấy có lỗi.

Càng lớn tuổi, càng phải biết nói "không" đúng lúc

Ngoài 50 tuổi, điều quý giá nhất không còn là làm hài lòng tất cả mọi người, mà là giữ được sự bình yên trong tâm hồn.

Một người trưởng thành không phải là người luôn đồng ý với mọi yêu cầu, mà là người biết giúp khi có thể và biết từ chối khi cần thiết.

Cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi chúng ta hiểu rằng không ai có thể làm vừa lòng tất cả. Điều quan trọng nhất là sống đúng với giới hạn của bản thân, giữ gìn sức khỏe, thời gian và những mối quan hệ thực sự xứng đáng.

Đôi khi, chỉ cần đủ dũng cảm nói một tiếng "không", chúng ta mới có thể thật sự nói "có" với cuộc sống của chính mình.

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Thanh Hoài