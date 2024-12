Từ tháng 1/2025, người làm trong ngành CAND muốn hoàn thành nhiệm vụ phải biết những điều này

Thông tư quy định việc xác minh, giải quyết vụ cháy phải đảm bảo nguyên tắc: Tất cả vụ cháy xảy ra phải được xác minh, giải quyết và kết luận nhanh chóng, kịp thời, an toàn, chính xác, khách quan, toàn diện. Kiến nghị, khắc phục nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vụ cháy và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các lực lượng khác trong Công an nhân dân phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình xác minh, giải quyết vụ cháy, bảo đảm tập trung, thống nhất theo chỉ đạo của Thủ trưởng Công an các cấp. Cơ quan, đơn vị, cá nhân cấp dưới chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của cấp trên; cá nhân chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

Không được lợi dụng, lạm dụng công tác xác minh, giải quyết vụ cháy để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Bộ Công an ban hành Thông tư số 88/2024/TT-BCA quy định về phân công trách nhiệm, quan hệ phối hợp, quy trình xác minh, giải quyết vụ cháy trong Công an nhân dân, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2025. (Ảnh: TL)

Trách nhiệm của Công an cấp xã, Đồn Công an

Khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, Công an cấp xã, Đồn Công an có trách nhiệm tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực xảy ra cháy theo quy định.

Phát hiện, thu thập, ghi nhận các dấu vết, đồ vật, tài liệu tại hiện trường có nguy cơ bị thay đổi, phá hủy; phối hợp các lực lượng xác định sơ bộ thiệt hại về người, tài sản; xác định và lấy lời khai của người biết việc, người có liên quan, đối tượng nghi vấn gây ra cháy; thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ cháy, dữ liệu camera giám sát của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gần khu vực cháy (nếu có); báo cáo cụ thể tình hình có liên quan và bàn giao tài liệu, đồ vật đã thu thập cho cơ quan, người có thẩm quyền.

Phối hợp với Cơ quan điều tra, cơ quan, đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền trong xác minh, giải quyết vụ cháy khi được yêu cầu.

Trách nhiệm của Công an cấp huyện

Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (đối với Công an cấp huyện chưa thành lập Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp các lực lượng xác định sơ bộ thiệt hại về người, tài sản;

b) Chủ trì xác minh, giải quyết vụ cháy quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Thông tư này (trừ vụ cháy thuộc thẩm quyền xác minh, giải quyết vụ cháy của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ);

c) Phối hợp với Cơ quan điều tra, lực lượng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ cháy và các hoạt động khác theo quy định;

d) Tiếp nhận, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với vụ cháy không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy do Cơ quan điều tra chuyển giao;

đ) Chuyển toàn bộ hồ sơ, đồ vật, tài liệu đã thu giữ trong quá trình xác minh, giải quyết vụ cháy theo thủ tục hành chính cho Cơ quan điều tra khi xác định có dấu hiệu tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra: Chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan xác minh, giải quyết ngay từ ban đầu đối với các vụ cháy (trừ trường hợp quy định tại điểm b nêu trên và trường hợp thuộc thẩm quyền xác minh, giải quyết của Cơ quan điều tra cấp trên, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân); Tiếp nhận hồ sơ, đồ vật, tài liệu và tổ chức xác minh, giải quyết vụ cháy có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, đơn vị khác chuyển giao theo quy định.

