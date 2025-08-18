Tuổi Mão để gì trong ô tô mang lại may mắn, nhiều tài lộc?
GĐXH - Với các chủ xe tuổi Mão, bài trí các vật phẩm phong thủy tốt trong ô tô có thể đem đến nhiều điều tốt lành, giảm bớt điềm xấu. Cùng tìm hiểu tuổi Mão để gì trong ô tô thì tốt, và nên tránh để vật phẩm gì trong bài viết sau.
Đặt linh vật mèo, đem lại bình an, sức khỏe
Theo phong thủy, mèo là hình ảnh của thịnh vượng, tham vọng và thành công. Người xưa cho rằng, mèo là loài phát ra linh lực rất mạnh để trừ sát khí, nhờ vậy đem đến nhiều điềm lành cho chủ sở hữu hơn. Đặc biệt đối với những người tuổi Mão bài trí linh vật mèo thì tác dụng còn mạnh hơn.
Ngoài ra, linh vật mèo được gọi là linh thú cát tường vì mèo có đặc tính nhanh nhẹn, dẻo dai, biết kiên nhẫn chờ thời cơ hành động. Vì vậy, chủ xe tuổi Mão bài trí linh vật tuổi Mão trên xe ô tô là rất tốt về phong thủy.
Có nhiều mẫu linh vật mèo với các thiết kế họa tiết khác nhau, mang ý nghĩa khác nhau. Ví dụ các mẫu mèo thần tài vẫy tay kèm chiếc quạt thể hiện việc thiện, mèo với đồng xu mang ý nghĩa thịnh vượng, mèo với cá là sự đầm ấm đầy đủ,...
Đặt linh vật dê đem lại may mắn, an yên
Mùi (dê) là loài vật hiền lành, điềm đạm với mọi việc diễn ra và cũng rất mạnh mẽ với kẻ thù nếu cần. Đây là linh vật có năng lượng dồi dào, kiên cường và thể hiện ý chí chịu đựng áp lực lớn.
Chính vì vậy mà linh vật tuổi Mùi được rất nhiều người yêu thích và đem bài trí làm vật phong thủy nhằm thu hút sự bình yên, êm đềm và mong muốn phát triển nội lực. Trong âm dương, Mùi thuộc quẻ Đoài, biểu hiện cho sự linh hoạt, vui vẻ, hướng về gia đình nên linh vật này còn được dùng để mong cầu hạnh phúc gia đình.
Tuổi Mão và Mùi rất hợp nhau, vì vậy linh vật dê là một trong những vật phong thủy phù hợp trên xe ô tô người tuổi Mão để thu hút năng lượng tốt giúp mọi việc hanh thông, thượng lộ bình an.
Ngày nay có rất nhiều mẫu thiết kế linh vật dê làm vật trang trí nội thất xe ô tô, vừa đẹp, vừa tốt cho phong thủy như các bức tượng, khánh treo xe ô tô, vòng đá… đem đến cho người lái tinh thần thoải mái, ổn định tinh thần, kiềm chế được sự nóng giận, bình tĩnh giải quyết được vấn đề triệt để nhất. Những doanh nhân tuổi Mão mong muốn công việc đại cát, đại lợi cũng nên dùng các tượng dê để tăng thêm năng lượng tích cực, tăng cơ hội, thuận lợi đến với mình.
Đặt linh vật heo đem lại thịnh vượng, giàu sang
Trong phong thủy, bộ ba tam hợp của Mão là Mão - Mùi - Hợi, vì vậy không thể bỏ qua bài trí các thiết kế linh vật heo trong xe tài xế tuổi Mão.
Heo là một trong các loài vật thân thiết và gắn bó mật thiết nhất với con người, nhất là ở những vùng thôn quê. Linh vật heo là hiện thân của sự giàu có trù phú, hạnh phúc gia đình và thịnh vượng. Heo còn tượng trưng cho quyền lực, mang ý nghĩa giúp thăng quan tiến chức, phát đạt trong sự nghiệp.
Chủ xe có thể bài trí linh vật heo trong xe để mong cầu công danh sự nghiệp, niềm vui đủ đầy và an toàn trên mọi nẻo đường.
Những linh vật cấm kỵ khi đặt trong xe ô tô người tuổi Mão
Bên cạnh việc nắm rõ người tuổi Mão nên để vật phong thủy gì trên xe ô tô, chủ xe cũng cần rất chú ý đến những vật kiêng kỵ, hạn chế không nên bài trí trong xe mình.
Tương sinh - tương khắc là quy luật hình thành nên vạn vật vũ trụ, có tương sinh ắt có tương khắc. Nếu tuổi Mão có bộ ba tam hợp đầy may mắn thì cũng có bộ tứ hành xung phải kiêng kỵ. Tứ hành xung tuổi Mão gồm Tý - Ngọ - Mão - Dậu, nghĩa là tuổi mèo rất khắc với các tuổi chuột, ngựa và gà. Vậy nên người tuổi Mão cần tránh bài trí các linh vật này trên xe sẽ dễ nảy sinh xung đột, va chạm.
Linh vật gà, dễ gây xung khắc, vận đen kéo đến
Trong phong thủy, gà và mèo là hai linh vật khắc kỵ, chống đối mạnh với nhau. Vì thế chủ xe tuổi Mão nên tránh để tượng gà trong ô tô vì dễ gặp nhiều xui xẻo, như công danh sự nghiệp kém thuận lợi, mọi việc dễ xảy ra xô xát, người lái dễ mất tập trung, không ổn định tâm lý khi lái xe...
Linh vật chuột, cản trở công danh sự nghiệp, thị phi
Chuột trong dân gian Việt là biểu tượng cho trí thông minh, sự nhanh nhẹn. Trong phong thủy, chuột mang ý nghĩa dư dả, phát triển thịnh vượng nên được rất nhiều người chọn làm vật phong thủy.
Tuy nhiên linh vật chuột rất kỵ người tuổi Mão, không nên bài trí các linh vật liên quan tuổi này trong xe ô tô.
Linh vật ngựa, dễ gây phân tâm, làm mọi thứ không suôn sẻ
Không những đẹp, các vật phẩm linh vật ngựa trong phong thủy còn thể hiện tài lộc dạt dào, thành công trong công việc, thăng tiến công danh, tiền tài tấn tới...
Tuy nhiên linh vật ngựa kỵ với người tuổi Mão. Vậy nên người tuổi Mão cần lưu ý, tránh đặt linh vật ngựa trong xe để tránh bị phân tâm, tinh thần bức bối khó chịu, mọi việc không suôn sẻ.
Để thu hút năng lượng tốt đến với mình, các chủ xe tuổi Mão cần nắm rõ người tuổi Mão để gì trong ô tô tốt cho phong thủy và cần kiêng kỵ gì về bài trí.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
