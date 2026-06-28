Tử vi chỉ ra giờ sinh của người lạc quan, càng về trung niên càng sung túc

Người sinh lúc 2 giờ và 6 giờ sáng: Kiên cường trước thử thách

Những người có giờ sinh vào khoảng 2 giờ hoặc 6 giờ sáng đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi đến cùng, hiếm khi để những khó khăn nhất thời làm chùn bước. Ảnh minh họa

Theo tử vi, những người có giờ sinh vào khoảng 2 giờ hoặc 6 giờ sáng thường mang trong mình tinh thần dũng cảm, luôn chủ động và nhiệt huyết trong công việc.

Họ đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi đến cùng, hiếm khi để những khó khăn nhất thời làm chùn bước.

Ngay cả khi rơi vào tình huống bất lợi, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh để tìm cách tháo gỡ vấn đề thay vì hoảng loạn. Chính bản lĩnh này giúp họ nhiều lần chuyển nguy thành an và từng bước cải thiện vận trình.

Để phát huy hết tiềm năng, người sinh vào khung giờ này cần lựa chọn môi trường có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Khi được trao không gian phù hợp, họ có thể phát triển mạnh mẽ và gặt hái những thành tựu đáng kể.

Người sinh lúc 5 giờ và 9 giờ sáng: Lạc quan tạo nên thành công

Không chỉ tạo động lực cho bản thân, người sinh lúc 5 giờ hoặc 9 giờ sáng còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến tập thể. Ảnh minh họa



Theo quan niệm tử vi, người sinh lúc 5 giờ hoặc 9 giờ sáng nổi bật bởi sự điềm tĩnh và tinh thần tích cực. Dù đối diện với biến cố, họ vẫn giữ được thái độ lạc quan và tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Sự bình tĩnh này được hình thành từ kinh nghiệm sống cũng như tính cách ôn hòa. Trong khi nhiều người dễ rơi vào trạng thái lo lắng, họ lại chủ động tìm giải pháp, biến thách thức thành cơ hội để bứt phá.

Không chỉ tạo động lực cho bản thân, người sinh vào khung giờ này còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến tập thể.

Họ thường nhìn thấy cơ hội từ những chi tiết nhỏ mà người khác dễ bỏ qua, từ đó tạo ra bước ngoặt trong công việc.

Nếu biết tận dụng tốt các nguồn lực và các mối quan hệ xung quanh, họ có thể biến khó khăn thành lợi thế và mở rộng con đường phát triển sự nghiệp.

Người sinh lúc 12 giờ và 14 giờ: Dám thay đổi để vươn lên

Người sinh vào khoảng 12 giờ trưa hoặc 14 giờ chiều sẵn sàng thử sức với những hướng đi khác biệt để tạo ra bước tiến trong công việc. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh vào khoảng 12 giờ trưa hoặc 14 giờ chiều là mẫu người không ngại đổi mới. Họ sẵn sàng thử sức với những hướng đi khác biệt để tạo ra bước tiến trong công việc.

Quá trình thay đổi đôi khi khiến họ gặp trở ngại, thậm chí có giai đoạn thu nhập giảm sút hoặc mắc sai sót. Tuy nhiên, những thử thách này chỉ mang tính tạm thời và được xem là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm.

Muốn phát triển bền vững, người sinh vào khung giờ này cần tránh tư tưởng bảo thủ, đồng thời không ngừng học hỏi kỹ năng mới để thích nghi với môi trường thay đổi.

Khi giải quyết được những vấn đề cốt lõi và mạnh dạn đổi mới, con đường sự nghiệp của họ được cho là sẽ có nhiều cơ hội cất cánh.

Người sinh lúc 18 giờ và 22 giờ: Bản lĩnh tạo nên tương lai

Mỗi khi gặp khó khăn, người sinh vào khoảng 18 giờ hoặc 22 giờ chủ động đối diện và tìm cách giải quyết thay vì né tránh. Ảnh minh họa



Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào khoảng 18 giờ hoặc 22 giờ thường có ý chí mạnh mẽ và tinh thần làm việc đầy nhiệt huyết.

Họ không để những thất bại trong quá khứ trở thành gánh nặng, mà xem đó là bài học để trưởng thành.

Mỗi khi gặp khó khăn, họ chủ động đối diện và tìm cách giải quyết thay vì né tránh. Chính tinh thần cầu tiến giúp họ không ngừng hoàn thiện bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Với thái độ sống tích cực cùng sự kiên trì, người sinh vào hai khung giờ này được cho là có nhiều cơ hội đạt thành công trong tương lai.

Nếu hoạt động kinh doanh, họ có khả năng mở rộng quy mô, nâng cao vị thế và tạo dựng chỗ đứng vững chắc trên thương trường.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Giờ sinh Âm lịch của người có vận may luôn theo sát, cuộc đời ít khi thiếu tiền GĐXH - Dưới đây là 4 khung giờ Âm lịch được cho là mang đến nhiều may mắn, giúp chủ nhân thuận lợi hơn trên con đường công danh và tài lộc.

Theo Sina