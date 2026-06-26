Về già, có 3 khoản tiền càng chi càng dễ mất phúc, người khôn ngoan tuyệt đối tránh
GĐXH - Về già, người khôn ngoan không chỉ biết kiếm và tiết kiệm tiền mà còn tránh chi tiêu vào 3 "vùng cấm" để bảo vệ tài chính và tận hưởng tuổi già an nhàn.
Tiền bạc là chỗ dựa quan trọng nhất khi về già
Nhà văn Oscar Wilde từng nói: "Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Bây giờ khi tôi đã già, tôi nhận ra rằng điều đó hoàn toàn đúng."
Câu nói này phần nào phản ánh thực tế rằng, khi tuổi tác tăng lên, nguồn thu nhập giảm dần trong khi các khoản chi cho sức khỏe và sinh hoạt lại có xu hướng tăng.
Nhiều người cho rằng chỉ cần có con cái là sẽ yên tâm về già. Tuy nhiên, không ai có thể chắc chắn con luôn đủ điều kiện kinh tế để chăm sóc cha mẹ, cũng như không phải gia đình nào cũng tránh khỏi những biến cố bất ngờ.
Vì vậy, giữ gìn nguồn tài chính riêng chính là cách tạo ra sự chủ động và cảm giác an tâm trong những năm tháng cuối đời.
Những người có kinh nghiệm sống thường tránh tiêu tiền vào ba "vùng cấm" dưới đây.
Không dùng toàn bộ tiền tích lũy để trả nợ thay con
Tình yêu thương con cái khiến nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm hoặc bán tài sản để giúp con vượt qua khó khăn tài chính. Thế nhưng, sự giúp đỡ này đôi khi lại trở thành gánh nặng cho chính tuổi già của cha mẹ.
Giúp con khác với việc gánh thay mọi trách nhiệm. Khi con gặp thất bại trong làm ăn hoặc vướng nợ nần, điều cần thiết hơn là động viên, hỗ trợ về tinh thần, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tìm giải pháp phù hợp.
Nếu cha mẹ dùng hết khoản dưỡng già để trả nợ thay, bản thân sẽ mất đi nguồn dự phòng khi đau ốm hoặc gặp biến cố.
Ngoài ra, việc nhiều lần đứng ra giải quyết hậu quả cũng có thể khiến con hình thành tâm lý ỷ lại, thiếu trách nhiệm với các quyết định tài chính của mình.
Một khoản tiền tích lũy sau nhiều năm lao động không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là "tấm đệm an toàn" để cha mẹ có cuộc sống độc lập và tự chủ khi tuổi cao.
Hạn chế chi tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết
Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, nguồn thu nhập thường chỉ còn lương hưu hoặc khoản tiết kiệm đã tích lũy trước đó. Vì vậy, mọi khoản chi đều cần được cân nhắc kỹ.
Không ít người mua những món đồ theo cảm hứng rồi nhanh chóng bỏ xó vì không sử dụng.
Chẳng hạn, mua xe đạp tập thể dục nhưng chỉ đi vài lần, sắm nhiều thiết bị chăm sóc sức khỏe nhưng hầu như không dùng đến, hoặc chạy theo các sản phẩm đắt tiền chỉ vì quảng cáo hấp dẫn.
Trước khi quyết định mua bất kỳ món đồ nào, hãy tự hỏi liệu nó có thực sự cần thiết, có được sử dụng lâu dài hay chỉ mang lại sự hứng thú nhất thời.
Chi tiêu hợp lý không đồng nghĩa với việc sống kham khổ. Đó là biết ưu tiên những gì phục vụ cuộc sống, sức khỏe và tinh thần, thay vì tiêu tiền cho những nhu cầu mang tính bốc đồng.
Không mạo hiểm đầu tư vào những việc bản thân chưa hiểu rõ
Ở nửa sau cuộc đời, sự ổn định thường đáng giá hơn những cơ hội làm giàu đầy rủi ro.
Những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao, các dự án chưa rõ thông tin hay những thương vụ "không thể thua" luôn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền.
Nếu bản thân còn cảm thấy mơ hồ hoặc chưa thực sự hiểu về lĩnh vực đó, tốt nhất nên dành thêm thời gian tìm hiểu thay vì quyết định vội vàng.
Tuổi già là giai đoạn cần bảo toàn thành quả tích lũy sau nhiều năm lao động. Việc đánh đổi khoản tiền dưỡng già cho những cơ hội chưa được kiểm chứng có thể khiến cuộc sống sau này gặp nhiều áp lực hơn.
Biết từ chối những khoản đầu tư vượt ngoài khả năng hiểu biết cũng là một biểu hiện của sự tỉnh táo trong quản lý tài chính.
Khoản đầu tư đáng giá nhất khi về già chính là đầu tư cho bản thân
Tiền bạc chỉ thực sự phát huy giá trị khi giúp con người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, thay vì chi tiêu vào những "vùng cấm", người lớn tuổi nên ưu tiên đầu tư cho chính mình.
Đó có thể là những khóa học giúp mở rộng kiến thức, các hoạt động rèn luyện sức khỏe, chăm sóc tinh thần, đọc sách, du lịch phù hợp hoặc phát triển những sở thích lành mạnh.
Kiến thức, sức khỏe và trải nghiệm là những tài sản càng tích lũy càng sinh lời. Chúng không chỉ giúp cuộc sống phong phú hơn mà còn mang lại sự tự tin, khả năng thích ứng và niềm vui trong những năm tháng tuổi già.
Sống tiết kiệm không có nghĩa là từ chối mọi khoản chi. Điều quan trọng là biết chi đúng nơi, đúng lúc và đúng giá trị.
Khi tránh được ba "vùng cấm" trong chi tiêu, mỗi người sẽ có thêm nền tảng tài chính vững vàng để tận hưởng tuổi già bình yên, chủ động và hạnh phúc.
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