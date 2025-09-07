Mới nhất
Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối tháng

Chủ nhật, 19:44 07/09/2025 | Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối tháng 7 âm lịch

Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần , Ngọ , Tuất có thay đổi bất ngờ - Ảnh 1.Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao?

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về tử vi của con giáp Tý tháng 7 âm lịch năm 2025. Cùng theo dõi để biết được sự thay đổi của con giáp Tý ra sao sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Con giáp Dần

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tháng 7 âm lịch 2025 dự báo, tuổi Dần có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Nguyệt lệnh Lâm Quan cho thấy sự chủ động, hoạt bát của con giáp tuổi Dần trong việc điều phối cuộc sống của mình thời gian này.

Cuộc sống của bản mệnh khá vững chắc, tự tin, tự lo, tự làm, mọi thứ đều có kế hoạch rõ ràng, tự chuẩn bị trước những công việc của mình. Càng về cuối tháng, con giáp càng tốt hơn.

Công việc diễn ra thuận lợi, nhưng con giáp Dần cần chú ý đề phòng dễ bị tiểu nhân phá. Có những người ghen tị đưa ra ý kiến chống đối với tuổi Dần.

Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần , Ngọ , Tuất có thay đổi bất ngờ - Ảnh 2.

Con giáp Dần những ngày cuối tháng 7 âm lịch sẽ đối diện với tổn thất tài chính bất ngờ. Ảnh minh họa

Về tài lộc, những ngày cuối tháng 7 âm lịch, ảnh hưởng của Đại Hao khiến con giáp Dần có chi phí lớn cho những việc ngoài kế hoạch. Tổn thất tài chính bất ngờ, nên con giáp Dần cần thận trọng trong đầu tư, không nên tin người quá kẻo mất cả tình cảm và tiền bạc. Nếu muốn giúp đỡ ai hãy xem vào khả năng của mình.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Dần cẩn thận kẻo vì quá tin người mà dễ bị lừa dối, lợi dụng trong chuyện tình cảm. Cho dù bạn là người luôn sống chân thành với mọi người nhưng không phải ai cũng sẵn lòng đáp lại cho bạn điều tương tự.

Không khí gia đình có vẻ hơi u ám và gia tăng những rắc rối, bạn không thể làm ngơ, nhưng nếu đứng ra giúp hết thì chưa chắc họ đã mang ơn, thậm chí còn cho rằng đó là việc bạn cần phải làm.

Vận trình tình cảm lứa đôi của bản mệnh thời gian này cũng không thực sự tốt, sự nghiêm nghị của bạn có thể bị đánh đồng với sự lạnh lùng, xa cách, dễ tạo điều kiện cho người thứ ba xen vào.

Con giáp Ngọ

Cuộc sống của con giáp Ngọ những ngày cuối tháng 7 âm lịch 2025 nhìn chung an nhiên. Là người thông minh, mọi khía cạnh khác trong cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ lúc này được phát huy.

Nhưng vì thiếu động lực làm việc, nhất là bạn luôn có cảm giác mình làm gì cũng hỏng mà con giáp này nhiều khi lơ là trong công việc. Lời khuyên cho con giáp Ngọ cần điều chỉnh tâm lý kịp thời vì vấn đề không nằm ở ngoài mà ở ngay chính bản thân bạn.

Con giáp Ngọ cũng sẽ phải thường xuyên đi lại vì lý do công việc. Tinh thần không tốt, khó giữ được sự tỉnh táo một phần vì cũng không có đủ thời gian nghỉ ngơi, ngủ nghỉ sẽ ảnh hưởng tới công việc.

Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần , Ngọ , Tuất có thay đổi bất ngờ - Ảnh 3.

Khía cạnh tài lộc chưa thực sự tốt với con giáp Dần. Tháng 7 âm lịch này khuyên bạn nên ưu tiên các giải pháp an toàn về mặt tài chính, vì những tình huống khó khăn có thể phát sinh.

Trong chuyện tình cảm, con giáp Ngọ cần tăng cường sự giao tiếp với đối phương để tránh hiểu lầm không đáng có. Nếu hai người xảy ra căng thẳng trong thời gian này rất khó hàn gắn, vì thế, chấp nhận chịu thiệt một chút nhưng mối quan hệ vẫn tốt đẹp vẫn sẽ tốt hơn trong hoàn cảnh hiện tại.

Ngũ hành xung khắc có thể mang đến những thách thức trong các mối quan hệ cá nhân do lịch trình bận rộn. Nhiều cặp đôi trở nên lạnh nhạt hơn trong sau thời gian xa cách. Bởi vậy, hãy cố gắng dành thời gian cho nhau càng nhiều càng tốt.

Con giáp Tuất

Tử vi tháng 7 âm lịch 2025 dự báo, con giáp Tuất những ngày cuối tháng có nhiều niềm vui. Con giáp này được "trợ lực vô hình", những nỗ lực của bản mệnh có thể bắt đầu đơm hoa kết trái.

Tháng này mang năng lượng mạnh mẽ cho việc thay đổi, sáng tạo và khởi động dự án cá nhân, hứa hẹn giúp con giáp Tuất có những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Đây cũng là tháng lý tưởng để bạn thiết lập nền tảng tin tưởng với những cá nhân có thể hưởng lợi từ lời khuyên và chuyên môn của bạn.

Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần , Ngọ , Tuất có thay đổi bất ngờ - Ảnh 4.

Tuất có những ngày cuối tháng 7 âm lịch vui vẻ

Đối với bản mệnh, chuyện tình cảm và công việc phân minh rõ ràng vì thế cuộc sống ổn định, không bị phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên đôi lúc ngẫm lại thì có chút tủi thân vì phải thường xuyên phải tự lực cánh sinh. Bạn phải tự lo cho bản thân mình về cuộc sống, không tìm được nhiều chỗ dựa cho công việc. Thế nhưng khía cạnh tinh thần vẫn đảm bảo.

Thời điểm này khuyến khích tuổi Tuất nên chủ động định hướng các mối quan hệ hiện tại phù hợp với các kế hoạch cá nhân. Những hoạt động này diễn ra trong tháng rất có lợi cho bạn khi bản mệnh đã xây dựng được uy tín vững vàng trong thời gian dài vừa qua.

Thiên Tài nâng đỡ nên tuổi Tuất tháng này càng chăm làm, càng có lộc "tay làm hàm nhai". Nhìn chung, đây là thời điểm thu hoạch nên bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu. Khía cạnh tình cảm của con giáp tuổi Tuất thời gian này có nhiều điểm sáng, không phải lo nghĩ nhiều.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần , Ngọ , Tuất có thay đổi bất ngờ - Ảnh 5.Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.

Hà My
