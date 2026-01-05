Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Tuổi già của tôi bắt đầu bình yên từ ngày rời khỏi nhà con để vào viện dưỡng lão

Thứ hai, 15:15 05/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tôi nghĩ cuộc đời con người giống như bốn mùa nối tiếp. Có mùa gieo hạt, có mùa gặt hái, rồi cũng có mùa lá rụng, con người phải học cách chấp nhận với những đổi thay của tuổi già.

Bài viết là lời chia sẻ về tuổi già của cụ bà Lý Quý Dung được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc) nhận được đông đảo sự cảm thông.

Tuổi thơ nghèo khó và những năm tháng nuôi con bằng cả cuộc đời

Tôi tên là Lý Quý Dung, năm nay đã 82 tuổi. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi cái ăn cái mặc luôn là nỗi lo thường trực. 

Từ khi còn nhỏ, tôi đã quen với ruộng đồng, chăn nuôi, lam lũ từ sáng sớm đến tối muộn. Cuộc sống vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ thôi hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Khi trưởng thành, tôi kết hôn với chồng là một người thợ mộc hiền lành, chăm chỉ. Vợ chồng tôi không dư dả, nhưng đủ ăn đủ mặc. 

Hai đứa con trai ra đời là niềm vui lớn nhất đời tôi. Tôi dành cả tuổi xuân để nuôi con khôn lớn, chắt chiu từng đồng cho con ăn học. 

Khi các con tốt nghiệp đại học, đi làm ở thành phố, tôi và chồng cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Tuổi già ập đến sau biến cố mất chồng

Năm tôi 70 tuổi, chồng tôi qua đời vì bệnh tật. Từ đó, tôi chính thức bước vào quãng đời tuổi già một mình. 

Hai con trai rất hiếu thảo, thường xuyên về thăm, nhưng mỗi đứa đều có gia đình và công việc riêng, không thể ở bên tôi mỗi ngày.

Những năm đầu, tôi vẫn tự lo được cho bản thân. Tôi trồng rau, nuôi gà, sống chậm rãi và bình yên. Nhưng tuổi già không chừa một ai. 

Mắt tôi mờ dần, chân tay yếu đi, phải chống nạng khi đi lại. Rồi một lần ngã gãy chân khiến tôi nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ con cái và con dâu.

Tuổi già của tôi bắt đầu bình yên từ ngày rời khỏi nhà con để vào viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Đôi khi, chọn viện dưỡng lão là cách tốt nhất để giữ gìn sự bình yên cho bản thân và sự thanh thản cho con cái. Ảnh minh họa

Trở thành gánh nặng không ai muốn thừa nhận

Tôi hiểu chăm sóc một người già bệnh tật là điều không dễ dàng. Các con dâu bắt đầu phàn nàn, người thì khó chịu vì tôi hay quên, người thì bực bội vì tôi đi vệ sinh nhiều. 

Hai con trai tôi đứng giữa, vừa thương mẹ vừa áp lực với gia đình riêng.

Sau nhiều lần bàn bạc, các con quyết định đưa tôi vào viện dưỡng lão. Lúc ấy, tôi đau lòng vô cùng. 

Tôi từng nghĩ, chẳng lẽ tuổi già lại kết thúc ở một nơi xa lạ, không phải ngôi nhà mình gắn bó cả đời?

Những ngày đầu sống trong viện dưỡng lão: Cô đơn và tủi thân

Khi mới vào viện dưỡng lão, tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Mọi thứ đều xa lạ, từ căn phòng đến những gương mặt chưa từng quen biết. 

Ban đêm, tôi thường nhớ nhà, nhớ con, nhớ những ngày gia đình quây quần.

Nhưng rồi tôi nhận ra, viện dưỡng lão không tệ như tôi từng tưởng. Ở đây, tôi được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ, phòng ốc sạch sẽ. 

Mỗi ngày có người trò chuyện, có bạn già cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ những nỗi niềm của tuổi xế chiều.

Cuộc sống ở viện dưỡng lão dần trở nên quen thuộc. Tôi không còn phải lo cơm nước, không sợ ngã mà không ai biết. 

Mỗi ngày trôi qua đều có người quan tâm, hỏi han. Tôi không còn là gánh nặng cho con cháu, mà là một người già được tôn trọng.

Ban đầu, các con tôi đến thăm thường xuyên, sau đó thưa dần. Tôi không buồn. Tôi hiểu, con cái có cuộc sống riêng, còn tôi cũng đã có thế giới của mình trong viện dưỡng lão.

Trở về nhà dịp Tết: Lạc lõng giữa chính gia đình mình

Có một năm, tôi được con trai đón về ăn Tết. Tôi từng nghĩ mình sẽ rất vui, nhưng thực tế lại khác. 

Con cháu bận rộn, ai cũng có công việc, điện thoại trên tay nhiều hơn những câu chuyện với tôi. Tôi thấy mình như người ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của con.

Sau Tết, tôi chủ động xin quay lại viện dưỡng lão. Từ đó, tôi không còn mong về nhà mỗi dịp lễ. Với tôi, nơi đây mới là chốn bình yên của tuổi già.

5 năm ở viện dưỡng lão: Tuổi già học cách buông bỏ và an yên

Đã 5 năm tôi sống trong viện dưỡng lão. Tôi chứng kiến nhiều người bạn già ra đi, nhiều số phận đổi thay. Nhưng tôi cũng học được cách chấp nhận quy luật sinh – lão – bệnh – tử một cách nhẹ nhàng hơn.

Giờ đây, tôi hiểu rằng tuổi già không nhất thiết phải sống cùng con cháu mới là hạnh phúc. 

Đôi khi, chọn viện dưỡng lão là cách tốt nhất để giữ gìn sự bình yên cho bản thân và sự thanh thản cho con cái.

Cuộc đời giống như bốn mùa luân chuyển. Dù đang ở mùa lá rụng, tôi vẫn tìm được hạnh phúc theo cách riêng của mình, một tuổi già an yên trong viện dưỡng lão, không day dứt, không trở thành gánh nặng cho ai.

Tuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng ngườiTuổi già không giao hết tài sản: Một câu nói của con trai khiến tôi lặng người

GĐXH - Tuổi già, khi nhiều người vẫn loay hoay với câu hỏi "nên để lại bao nhiêu tiền cho con", tôi đã đưa ra một quyết định khiến không ít người xung quanh bất ngờ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nằm trên giường bệnh, tôi lập di chúc cho hàng xóm 2 căn nhà và 3,7 tỷ đồng rồi phải hối hận

Nằm trên giường bệnh, tôi lập di chúc cho hàng xóm 2 căn nhà và 3,7 tỷ đồng rồi phải hối hận

Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất

Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất

Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống

Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống

Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?

Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Ngày sinh Âm lịch báo hiệu phúc lành: Dù vất vả đến đâu, sau 35 tuổi cũng chạm ngõ bình yên

Cùng chuyên mục

Top 3 con giáp nữ may mắn, giàu sang mang lại phú quý cho bạn đời

Top 3 con giáp nữ may mắn, giàu sang mang lại phú quý cho bạn đời

Gia đình - 2 phút trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu vận trình tài lộc rực rỡ suốt đời, 3 con giáp nữ dưới đây còn được coi là "ngôi sao may mắn", giúp sự nghiệp của người bạn đời thăng hoa rực rỡ.

Bước vào tuổi trung niên, có được 3 bản lĩnh này nửa đời sau của bạn càng hanh thông, may mắn

Bước vào tuổi trung niên, có được 3 bản lĩnh này nửa đời sau của bạn càng hanh thông, may mắn

Gia đình - 33 phút trước

GĐXH - Trung niên là giai đoạn phức tạp nhất của đời người. Trong sự nghiệp, gia đình hay vòng bạn bè, bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có năng lực và sự kiên trì thôi đôi khi là chưa đủ.

Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở

Một câu hỏi của sếp, 2 câu trả lời của người EQ thấp và người EQ cao quyết định 2 số phận nơi công sở

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Cùng 1 câu hỏi nhưng cách phản hồi khiến người EQ cao tạo ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo.

Tiêu chí chọn người yêu của 12 cung hoàng đạo

Tiêu chí chọn người yêu của 12 cung hoàng đạo

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có một "khuôn mẫu" rất riêng về người yêu lý tưởng, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở lối sống, tư duy và cách yêu.

4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

4 kiểu người nên tránh kết giao: Càng thân thiết càng dễ tự chuốc thiệt thòi

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Có những kiểu người càng thân càng dễ mệt mỏi, hao tổn tinh thần và kéo bạn vào những rắc rối không đáng có. Nhận diện sớm để biết giữ khoảng cách đúng lúc.

Lalala Baby: Đồng hành cùng cha mẹ Việt trong hành trình giáo dục sớm 0-6 tuổi

Lalala Baby: Đồng hành cùng cha mẹ Việt trong hành trình giáo dục sớm 0-6 tuổi

Gia đình - 11 giờ trước

Giai đoạn vàng của trẻ chỉ đến một lần, bởi trong khoảng thời gian ấy, trí não, cảm xúc và nhân cách của trẻ được định hình. Và lúc này cha mẹ chính là người gieo mầm tri thức, cảm xúc cho con.

32 tuổi có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ vẫn bắt từ bỏ để về quê lấy chồng

32 tuổi có nhà, có sự nghiệp, bố mẹ vẫn bắt từ bỏ để về quê lấy chồng

Gia đình - 12 giờ trước

Bỏ Hà Nội về quê? Nghĩa là tôi sẽ bỏ lại phiên bản rực rỡ nhất của chính mình để khoác lên tấm áo "ổn định" chật chội mà người khác may sẵn. Tôi không bài xích hôn nhân, tôi vẫn khao khát một mái ấm nhưng tôi không muốn lấy chồng chỉ vì "đến tuổi phải lấy".

Vì sao vài dòng tin nhắn gửi con 'đầy mùi dọa dẫm" lại nhận về nhiều lượt yêu thích?

Vì sao vài dòng tin nhắn gửi con 'đầy mùi dọa dẫm" lại nhận về nhiều lượt yêu thích?

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Một mẩu giấy viết tay được đặt trên bàn học của con, với dòng chữ xưng hô “thỏ mẹ - thỏ bố - thỏ con” đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khiến nhiều người bật cười vì quá đỗi dễ thương.

Một hành động của trẻ khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là EQ cao, thực chất chỉ là 'khôn vặt'

Một hành động của trẻ khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là EQ cao, thực chất chỉ là 'khôn vặt'

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Trong các buổi họp phụ huynh hay những cuộc trò chuyện thường ngày, không khó để nghe thấy những lời khen đầy tự hào: “Con tôi EQ cao lắm, biết nói lời dễ nghe, biết làm vừa lòng người lớn”.

Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất

Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo đặc biệt dễ "chuốc oán thù" khi ra ngoài, phần lớn không phải vì xấu tính mà bởi họ quá nổi bật, quá giỏi giang hoặc quá may mắn so với số đông.

Xem nhiều

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?

Nuôi dạy con

Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Càng sống đơn giản, tiền lại càng dễ tìm tới: Không phải mê tín, mà là 'quy luật'

Gia đình
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹ

Nuôi dạy con
Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Nhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top