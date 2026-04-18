Đừng mắng khi con làm 3 điều này, đó là dấu hiệu trẻ đang ngày càng thông minh

Thứ bảy, 19:00 18/04/2026 | Nuôi dạy con
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Không ít cha mẹ mong con mình thông minh vượt trội, nhưng lại vô tình ngăn cản những hành vi vốn rất có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ.

Có những đứa trẻ rất thông minh, không chỉ có trí nhớ tốt mà còn học mọi thứ rất nhanh. Một số trẻ lại khá “chậm chạp”, học một kiến thức đơn giản cũng cần rất nhiều thời gian và chưa chắc đã nắm được.

Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy tốc độ phát triển não bộ ở trẻ nhỏ có liên quan mật thiết đến các trải nghiệm và hành vi thường ngày. Khi trẻ được kích thích đúng cách, mạng lưới nơ-ron thần kinh phát triển dày đặc hơn, giúp tư duy linh hoạt và học hỏi nhanh hơn.

Trong giai đoạn từ 0–6 tuổi, não bộ trẻ có độ dẻo cực cao. Mỗi ngày, hàng chục tỷ kết nối synap được hình thành, nhiều hơn đáng kể so với người trưởng thành. 

Nếu trẻ được tiếp xúc với môi trường phong phú, các kết nối thần kinh có thể tăng hiệu quả đến khoảng 40%, giúp khả năng xử lý thông tin nhanh và chính xác hơn. 

Chính vì vậy, một số hành vi tưởng như bình thường lại là "chìa khóa" giúp trẻ trở nên thông minh hơn.

Trẻ thông minh thích khám phá những điều mới lạ: Kích thích giác quan

Đừng mắng khi con làm 3 điều này, đó là dấu hiệu trẻ đang ngày càng thông minh - Ảnh 1.

Những trẻ thích nghe kể chuyện, chơi xếp hình, đi công viên, nhận biết màu sắc thường thông minh hơn. Ảnh minh họa

Trẻ nhỏ vốn tò mò và luôn muốn khám phá thế giới xung quanh. Việc trẻ thích sờ chạm, quan sát màu sắc, nghe kể chuyện hay chơi xếp hình đều là cách não bộ nhận kích thích đa giác quan. 

Những trải nghiệm này giúp hệ thần kinh phát triển mạnh mẽ, tăng cường khả năng nhận biết và xử lý thông tin.

Tuy nhiên, không phải mọi kích thích đều có lợi. Nếu trẻ tiếp xúc quá nhiều với màn hình điện tử, ánh sáng chói, âm thanh lớn hoặc bị kích thích đột ngột, hệ thần kinh có thể bị quá tải. 

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà còn gây căng thẳng tâm lý, làm giảm hiệu quả phát triển não bộ. Vì vậy, cha mẹ nên tạo môi trường khám phá an toàn, đa dạng nhưng vừa phải.

Trẻ thông minh thích đọc sách và trò chuyện: Não bộ linh hoạt hơn

Đừng mắng khi con làm 3 điều này, đó là dấu hiệu trẻ đang ngày càng thông minh - Ảnh 2.

Những trẻ thích trò chuyện và đọc sách không chỉ có nhiều kiến thức hơn mà còn có bộ não linh hoạt hơn, tư duy nhanh nhẹn hơn và trí nhớ tốt hơn. Ảnh minh họa

Những đứa trẻ thích nói chuyện hoặc đọc sách thường có khả năng tư duy nhanh nhạy. 

Việc sử dụng ngôn ngữ thường xuyên giúp kích hoạt vùng Broca trong não, trong khi đọc sách tăng cường kết nối giữa các vùng liên quan đến trí nhớ và xử lý thông tin. 

Nhờ đó, trẻ không chỉ tích lũy kiến thức mà còn nâng cao khả năng tập trung và ghi nhớ.

Để hình thành thói quen đọc sách hiệu quả, cha mẹ cần chú ý chọn nội dung phù hợp với độ tuổi, đảm bảo ánh sáng đầy đủ và hướng dẫn tư thế đọc đúng. 

Một môi trường đọc sách thoải mái sẽ giúp trẻ duy trì hứng thú lâu dài, từ đó kích thích sự phát triển trí não một cách tự nhiên.

Trẻ thông minh thích vận động: Cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung

Đừng mắng khi con làm 3 điều này, đó là dấu hiệu trẻ đang ngày càng thông minh - Ảnh 3.

Những hoạt động như chạy bộ, nhảy dây, chơi bóng hay các trò chơi ngoài trời giúp trẻ cải thiện khả năng học tập rõ rệt. Ảnh minh họa

Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ hiếu động thường khó tập trung học tập. 

Thực tế, nghiên cứu cho thấy vận động giúp cơ thể sản sinh các hormone có lợi cho não bộ, thúc đẩy sự phát triển của hồi hải mã và vỏ não trước trán – hai khu vực quan trọng liên quan đến trí nhớ và khả năng kiểm soát hành vi.

Những hoạt động như chạy bộ, nhảy dây, chơi bóng hay các trò chơi ngoài trời giúp trẻ cải thiện khả năng học tập rõ rệt. 

Tuy nhiên, cha mẹ cần tránh để trẻ vận động quá sức hoặc tham gia các môn thể thao có tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Vận động vừa phải, đều đặn sẽ mang lại lợi ích tối đa cho trí não.

Cha mẹ đừng vội cấm cản những hành vi có lợi

Sự phát triển trí tuệ của trẻ chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó môi trường và thói quen hàng ngày đóng vai trò quan trọng. 

Trẻ thích khám phá, đọc sách, trò chuyện hay vận động đều đang kích thích não bộ hoạt động tích cực. 

Nếu cha mẹ quá lo lắng và hạn chế những hành vi này, vô tình có thể làm chậm quá trình phát triển tự nhiên của con.

Thay vì cấm cản, điều quan trọng là hướng dẫn và tạo điều kiện để trẻ trải nghiệm một cách khoa học. 

Khi được hỗ trợ đúng cách, những hành vi tưởng chừng đơn giản này có thể trở thành nền tảng giúp trẻ thông minh, linh hoạt và tự tin hơn trong tương lai.

3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới3 kiểu gia đình nuôi dạy con thông minh, kiểu thứ 2 không ai ngờ tới

GĐXH - Gia đình luôn là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, đặc biệt là trí tuệ.

Theo Aboluowang

