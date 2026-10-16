Tưởng đau bụng do rong kinh, người phụ nữ bất ngờ phát hiện 500 ml máu trong ổ bụng

Đau bụng kéo dài, phát hiện ổ bụng chứa 500 ml máu

Chị Phương có tiền sử lạc nội mạc trong cơ tử cung từ 5 năm trước, từng đặt vòng nội tiết để điều trị nhưng không hiệu quả. Trước khi nhập viện, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khám do đau bụng sau khi điều trị rong kinh tại một bệnh viện ở Lâm Đồng.

Kết quả chụp MRI ghi nhận tình trạng lạc nội mạc tử cung tại tử cung, một khối nang lớn chứa dịch choán chỗ ở vùng tiểu khung bên trái và nhiều dịch trong ổ bụng.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện chẩn đoán người bệnh bị lạc nội mạc trong cơ tử cung, nang lạc tuyến buồng trứng kích thước lớn, bội nhiễm và chỉ định phẫu thuật nhằm tránh nguy cơ vỡ.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối nang lớn ở vùng tiểu khung bên trái chứa khoảng 500 ml máu cục và máu tươi, tràn trong ổ bụng. Tử cung có khối đa u xơ lớn, dạng lạc nội mạc đang vỡ và rỉ máu nhiều tại các điểm lạc nội mạc, đồng thời dính chặt vào các tổ chức xung quanh.

Đặc biệt, tại vị trí tai vòi trái, sát thành tử cung, các bác sĩ phát hiện một khối mô dạng ống mạch máu kích thước 4 x 4 x 15 cm đang chảy máu đỏ tươi. Theo bác sĩ Khoa, tổn thương này không phải biểu hiện điển hình của nang lạc nội mạc tử cung như dự đoán trước phẫu thuật. Khối bó mạch dính chặt vào vùng tử cung khiến việc xác định chính xác điểm chảy máu và kiểm soát mạch máu trở nên phức tạp.

Ảnh: BVCC

Phẫu thuật kiểm soát nguồn chảy máu trong ổ bụng

Trước tình trạng tổn thương phức tạp, ê-kíp phẫu thuật cắt tử cung toàn phần, bảo tồn hai buồng trứng. Tuy nhiên, máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ tổn thương dạng bó mạch nên các bác sĩ quyết định cắt bỏ khối bó mạch sinh dục trái để kiểm soát hoàn toàn nguồn chảy máu.

Sau phẫu thuật, người bệnh được truyền 900 ml máu. Kết quả siêu âm vùng chậu không ghi nhận tụ dịch, sức khỏe cải thiện.

Theo bác sĩ Khoa, xuất huyết ổ bụng tự phát là tình trạng máu chảy vào ổ bụng mà không do chấn thương. Nguyên nhân có thể liên quan đến tổn thương mạch máu như vỡ phình mạch, giãn hoặc dị dạng mạch máu; một số bệnh lý tại gan như vỡ khối u gan cũng có thể gây xuất huyết.

Ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, xuất huyết ổ bụng còn có thể xuất phát từ các nguyên nhân phụ khoa như thai ngoài tử cung vỡ, vỡ nang hoặc khối u buồng trứng. Với trường hợp của chị Phương, tiền sử lạc nội mạc tử cung khiến triệu chứng đau bụng và rong kinh ban đầu dễ được liên hệ với bệnh phụ khoa đã biết. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện thêm tổn thương dạng bó mạch vùng chậu đang chảy máu.

Dị dạng tĩnh mạch vùng chậu có thể diễn tiến âm thầm

Dị dạng tĩnh mạch vùng chậu có thể là bất thường hình thành từ giai đoạn phôi thai. Người mắc tình trạng này có thể không xuất hiện triệu chứng trong nhiều năm và chỉ được phát hiện khi mạch máu giãn lớn, chảy máu hoặc gây biến chứng.

Khi xảy ra xuất huyết ổ bụng, người bệnh có thể đau bụng dưới, dễ nhầm với các bệnh lý phụ khoa như lạc nội mạc tử cung hoặc u nang buồng trứng. Vì vậy, ở người có tiền sử bệnh phụ khoa, không nên mặc định mọi đợt đau bụng đều do bệnh cũ gây ra, nhất là khi triệu chứng xuất hiện đột ngột, tăng nặng hoặc khác thường so với những lần trước.

Đau bụng dữ dội hoặc tăng nhanh, choáng váng, ngất, da tái, vã mồ hôi hay mệt lả có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng cấp cứu, trong đó có xuất huyết trong ổ bụng. Khi xuất hiện những biểu hiện này, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và xử trí kịp thời.