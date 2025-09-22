Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

Thứ hai, 09:01 22/09/2025 | Dân số và phát triển
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong số các giải pháp tự nhiên để giảm đau bụng kinh, magie được coi là một khoáng chất đầy tiềm năng, có nhiều nghiên cứu khoa học ủng hộ.

Đau bụng kinh là nỗi lo lắng hàng tháng của hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Tình trạng này có thể từ nhẹ đến dữ dội, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống. Việc bổ sung magie đúng cách có thể giúp giảm nhẹ và ngăn ngừa những cơn co thắt khó chịu của tử cung theo những cách dưới đây:

1. Magie và cơ chế giảm đau bụng kinh

Magie là một khoáng chất thiết yếu tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng, bao gồm cả hoạt động của cơ bắp và thần kinh. Khi đau bụng kinh xảy ra, các cơ tử cung co bóp mạnh để tống xuất lớp niêm mạc, magie can thiệp vào quá trình này theo nhiều cách để làm dịu cơn đau:

Thư giãn cơ: Magie giúp thư giãn các cơ trơn, bao gồm cả những cơ chịu trách nhiệm cho các cơn co thắt tử cung gây ra chuột rút kinh nguyệt. Bằng cách thúc đẩy thư giãn cơ, magie giúp giảm cường độ co thắt tử cung, giảm đau bụng kinh.

Cải thiện lưu lượng máu: Magie có khả năng làm giãn mạch máu, từ đó cải thiện lưu thông máu đến tử cung. Lưu lượng máu được cải thiện đồng nghĩa với việc cung cấp oxy đầy đủ hơn cho các mô tử cung, giúp giảm tình trạng thiếu oxy gây đau bụng kinh.

Ngăn chặn tín hiệu đau: Magie giúp ngăn chặn các thụ thể N-methyl-D-aspartate (NMDA) trong hệ thần kinh. Các thụ thể này giúp bạn cảm nhận và xử lý cơn đau. Bằng cách ngăn chặn chúng, magie có thể giúp bạn ít nhạy cảm hơn với cơn đau bụng kinh.

Kiểm soát tình trạng viêm: Magie giúp giảm tình trạng viêm toàn thân, có thể làm tăng tín hiệu đau và tăng độ nhạy cảm với chuột rút. Bằng cách giảm viêm, magie có thể giúp giảm đau và các triệu chứng khác của kỳ kinh nguyệt .

Thúc đẩy cân bằng nội tiết tố: Magie có thể hỗ trợ ổn định nồng độ estrogen và progesterone, hai hormone dao động mạnh trong chu kỳ kinh nguyệt. Một sự cân bằng hormone tốt hơn sẽ góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng tiền kinh nguyệt và đau bụng kinh.

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh- Ảnh 1.

Bổ sung magie có thể giúp giảm đau bụng kinh theo nhiều cách.

Magie có thể mang lại những lợi ích khác trong kỳ kinh nguyệt, bao gồm:

Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Nhiều phụ nữ gặp vấn đề về giấc ngủ trong kỳ kinh nguyệt. Magie thúc đẩy sự thư giãn và giúp điều hòa melatonin - loại hormone kiểm soát chu kỳ ngủ - thức. Giấc ngủ ngon hơn sẽ giúp cải thiện khả năng chịu đau và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Giảm căng thẳng và lo âu: Magie giúp điều chỉnh việc giải phóng hormone gây căng thẳng và hỗ trợ sản xuất magie đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa giải phóng hormone gây căng thẳng và hỗ trợ sản xuất GABA (acid gamma-aminobutyric) - một chất dẫn truyền thần kinh thúc đẩy sự thư giãn và bình tĩnh.

Giảm đầy hơi và giữ nước: Magie giúp cân bằng điện giải và điều hòa chất lỏng trong cơ thể, từ đó có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi và tích nước thường gặp trong chu kỳ kinh nguyệt.

2. Thời điểm bổ sung magie và liều lượng khuyến nghị

Để hỗ trợ tốt nhất cho chứng đau bụng kinh, chị em có thể lựa chọn uống magie hàng ngày để duy trì nồng độ ổn định trong cơ thể, hoặc bắt đầu bổ sung vài ngày trước kỳ kinh nguyệt và tiếp tục trong suốt chu kỳ. Việc này giúp ngăn ngừa hoặc giảm chuột rút hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có thể mất ít nhất 2 tháng sử dụng đều đặn để nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về mức độ đau.

Về liều lượng, lượng magie khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành thường dao động từ 310-320 mg. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tác dụng của magie đối với chứng đau bụng kinh đã phát hiện ra rằng liều thấp khoảng 150 mg mỗi ngày cũng có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Tốt nhất, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định liều lượng phù hợp và đọc kỹ nhãn sản phẩm bổ sung.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc dùng cả vitamin B6 và magie mang lại hiệu quả giảm đau tốt hơn so với việc chỉ dùng magie đơn thuần. Vitamin B6 có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời có thể giúp giảm mức độ prostaglandin - hormone gây co bóp tử cung và đau bụng kinh.

3. Tác dụng phụ và những lưu ý quan trọng

8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh- Ảnh 2.

Bổ sung magie cho cơ thể thông qua đường uống cần có sự tư vấn chặt chẽ của bác sĩ.

Magie nhìn chung được coi là an toàn khi sử dụng đúng liều lượng. Cụ thể, liều dùng an toàn của một người lớn là dưới 350 mg mỗi ngày, kể cả với phụ nữ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, việc dùng quá liều có thể gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn hoặc đau bụng. Để giảm thiểu những tác dụng phụ này, bạn nên bắt đầu với liều lượng nhỏ và tăng dần nếu cần thiết.

Thận khỏe mạnh thường giúp đào thải lượng magie dư thừa ra khỏi cơ thể nhưng liều lượng quá cao có thể dẫn đến ngộ độc magie, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn như nhịp tim không đều, huyết áp thấp, buồn ngủ và lú lẫn.

Magie cũng có thể tương tác với một số loại thuốc. Vì vậy, nhất thiết phải trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu bổ sung magie nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây:

  • Thuốc kháng sinh
  • Thuốc bisphosphonates (điều trị loãng xương)
  • Thuốc lợi tiểu
  • Thuốc ức chế bơm proton (điều trị trào ngược acid, loét dạ dày)

Luôn nhớ rằng việc sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào cũng cần được thực hiện một cách thận trọng, đúng liều lượng và tốt nhất là dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tối ưu.

Thiên Châu (Theo Health)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng nặng 5,5 kg

Dân số và phát triển - 9 giờ trước

GĐXH - Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải nặng 5,5 kg.

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Bí quyết để phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời kỳ mãn kinh ảnh hưởng đến phụ nữ trên nhiều phương diện, bao gồm các thay đổi về thể chất, tâm lý và nguy cơ sức khỏe lâu dài.

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Để vết mổ sau sinh mau lành và không để lại sẹo

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Sự lo lắng về vết mổ, từ việc vệ sinh, ăn uống đến nguy cơ nhiễm trùng đến sẹo xấu là nỗi băn khoăn của rất nhiều bà mẹ và gia đình. Vậy làm thế nào để chăm sóc vết mổ sau sinh?

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Người phụ nữ 40 tuổi nguy kịch sau khi hút thai tại phòng khám tư

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngay sau thủ thuật hút thai, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng khiến bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu nguy kịch.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đảm bảo thích ứng với già hóa dân số

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH – Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tập trung củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho người cao tuổi, đồng thời, triển khai và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm chăm sóc sức khỏe thể chất và nâng cao tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn…

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Thật bất ngờ, mãn kinh có thể làm thay đổi giọng nói của phụ nữ

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nghiên cứu mới phát hiện ra một vấn đề sức khỏe thường bị bỏ qua ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh, đó là thay đổi giọng nói, thường là kết quả của việc giảm nồng độ estrogen và progesterone.

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Đưa kiến thức về dân số - kế hoạch hóa gia đình tới từng bản làng, cồn bãi

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đến các xã có mức sinh cao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao và xã thuộc địa bàn khó khăn đang được thực hiện tại Quảng Trị.

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

2 bệnh viện chạy đua cứu mẹ con sản phụ 34 tuần bị vỡ ruột thừa nguy kịch

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu xử trí chậm, sản phụ sẽ diễn biến thành nhiễm trùng nhiễm độc do viêm phúc mạc toàn thể dẫn đến tử vong cả mẹ và con chỉ sau vài giờ đồng hồ.

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

4 bài tập dưỡng sinh tốt cho sức khỏe vào mùa thu

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Tập dưỡng sinh vào mùa thu là phương pháp hữu ích để điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng hô hấp và giúp tinh thần thư thái, hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chăm sóc sức khỏe ‘vùng kín’ là vấn đề quan trọng đối với tất cả phụ nữ. Chị em nên biết rõ các phương pháp chăm sóc vùng kín đúng cách để ngăn ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này

Dân số và phát triển
6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

6 mẹo chăm sóc ‘vùng kín’ - mọi phụ nữ nên biết

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top