8 lợi ích ấn tượng của việc bổ sung magie giúp giảm đau bụng kinh

Đau bụng kinh là nỗi lo lắng hàng tháng của hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Tình trạng này có thể từ nhẹ đến dữ dội, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống. Việc bổ sung magie đúng cách có thể giúp giảm nhẹ và ngăn ngừa những cơn co thắt khó chịu của tử cung theo những cách dưới đây:

1. Magie và cơ chế giảm đau bụng kinh

Magie là một khoáng chất thiết yếu tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng, bao gồm cả hoạt động của cơ bắp và thần kinh. Khi đau bụng kinh xảy ra, các cơ tử cung co bóp mạnh để tống xuất lớp niêm mạc, magie can thiệp vào quá trình này theo nhiều cách để làm dịu cơn đau:

Thư giãn cơ: Magie giúp thư giãn các cơ trơn, bao gồm cả những cơ chịu trách nhiệm cho các cơn co thắt tử cung gây ra chuột rút kinh nguyệt. Bằng cách thúc đẩy thư giãn cơ, magie giúp giảm cường độ co thắt tử cung, giảm đau bụng kinh.

Cải thiện lưu lượng máu: Magie có khả năng làm giãn mạch máu, từ đó cải thiện lưu thông máu đến tử cung. Lưu lượng máu được cải thiện đồng nghĩa với việc cung cấp oxy đầy đủ hơn cho các mô tử cung, giúp giảm tình trạng thiếu oxy gây đau bụng kinh.

Ngăn chặn tín hiệu đau: Magie giúp ngăn chặn các thụ thể N-methyl-D-aspartate (NMDA) trong hệ thần kinh. Các thụ thể này giúp bạn cảm nhận và xử lý cơn đau. Bằng cách ngăn chặn chúng, magie có thể giúp bạn ít nhạy cảm hơn với cơn đau bụng kinh.

Kiểm soát tình trạng viêm: Magie giúp giảm tình trạng viêm toàn thân, có thể làm tăng tín hiệu đau và tăng độ nhạy cảm với chuột rút. Bằng cách giảm viêm, magie có thể giúp giảm đau và các triệu chứng khác của kỳ kinh nguyệt .

Thúc đẩy cân bằng nội tiết tố: Magie có thể hỗ trợ ổn định nồng độ estrogen và progesterone, hai hormone dao động mạnh trong chu kỳ kinh nguyệt. Một sự cân bằng hormone tốt hơn sẽ góp phần làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng tiền kinh nguyệt và đau bụng kinh.

Bổ sung magie có thể giúp giảm đau bụng kinh theo nhiều cách.

Magie có thể mang lại những lợi ích khác trong kỳ kinh nguyệt, bao gồm:

Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Nhiều phụ nữ gặp vấn đề về giấc ngủ trong kỳ kinh nguyệt. Magie thúc đẩy sự thư giãn và giúp điều hòa melatonin - loại hormone kiểm soát chu kỳ ngủ - thức. Giấc ngủ ngon hơn sẽ giúp cải thiện khả năng chịu đau và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Giảm căng thẳng và lo âu: Magie giúp điều chỉnh việc giải phóng hormone gây căng thẳng và hỗ trợ sản xuất magie đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa giải phóng hormone gây căng thẳng và hỗ trợ sản xuất GABA (acid gamma-aminobutyric) - một chất dẫn truyền thần kinh thúc đẩy sự thư giãn và bình tĩnh.

Giảm đầy hơi và giữ nước: Magie giúp cân bằng điện giải và điều hòa chất lỏng trong cơ thể, từ đó có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu như đầy hơi và tích nước thường gặp trong chu kỳ kinh nguyệt.

2. Thời điểm bổ sung magie và liều lượng khuyến nghị

Để hỗ trợ tốt nhất cho chứng đau bụng kinh, chị em có thể lựa chọn uống magie hàng ngày để duy trì nồng độ ổn định trong cơ thể, hoặc bắt đầu bổ sung vài ngày trước kỳ kinh nguyệt và tiếp tục trong suốt chu kỳ. Việc này giúp ngăn ngừa hoặc giảm chuột rút hiệu quả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có thể mất ít nhất 2 tháng sử dụng đều đặn để nhận thấy sự cải thiện rõ rệt về mức độ đau.

Về liều lượng, lượng magie khuyến nghị hàng ngày cho người trưởng thành thường dao động từ 310-320 mg. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tác dụng của magie đối với chứng đau bụng kinh đã phát hiện ra rằng liều thấp khoảng 150 mg mỗi ngày cũng có thể giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng. Tốt nhất, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định liều lượng phù hợp và đọc kỹ nhãn sản phẩm bổ sung.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc dùng cả vitamin B6 và magie mang lại hiệu quả giảm đau tốt hơn so với việc chỉ dùng magie đơn thuần. Vitamin B6 có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, đồng thời có thể giúp giảm mức độ prostaglandin - hormone gây co bóp tử cung và đau bụng kinh.

3. Tác dụng phụ và những lưu ý quan trọng

Bổ sung magie cho cơ thể thông qua đường uống cần có sự tư vấn chặt chẽ của bác sĩ.

Magie nhìn chung được coi là an toàn khi sử dụng đúng liều lượng. Cụ thể, liều dùng an toàn của một người lớn là dưới 350 mg mỗi ngày, kể cả với phụ nữ mang thai và cho con bú. Tuy nhiên, việc dùng quá liều có thể gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn hoặc đau bụng. Để giảm thiểu những tác dụng phụ này, bạn nên bắt đầu với liều lượng nhỏ và tăng dần nếu cần thiết.

Thận khỏe mạnh thường giúp đào thải lượng magie dư thừa ra khỏi cơ thể nhưng liều lượng quá cao có thể dẫn đến ngộ độc magie, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn như nhịp tim không đều, huyết áp thấp, buồn ngủ và lú lẫn.

Magie cũng có thể tương tác với một số loại thuốc. Vì vậy, nhất thiết phải trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu bổ sung magie nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây:

Thuốc kháng sinh

Thuốc bisphosphonates (điều trị loãng xương)

Thuốc lợi tiểu

Thuốc ức chế bơm proton (điều trị trào ngược acid, loét dạ dày)